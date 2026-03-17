Dahua Technology predstavuje riešenia ITS s podporou AI na veľtrhu Intertraffic 2026

Dahua Technology

Mar 17, 2026, 08:00 ET

AMSTERDAM, 17. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT zameraných na video, sa vracia na veľtrh Intertraffic Amsterdam 2026 so svojimi najnovšími riešeniami inteligentných dopravných systémov (ITS) navrhnutými na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zefektívnenie riadenia dopravy a podporu udržateľnej mestskej mobility.

Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026
Na podujatí predniesol pán Wang Jun, generálny riaditeľ pre výskum a vývoj produktov ITS v Dahua Technology, hlavný prejav s názvom „AI podporuje inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu dopravu". Podľa Wanga umožňuje AI a veľké modely posúvať riadenie dopravy od pasívneho monitorovania k proaktívnejším a prediktívnejším operáciám. To pomáha mestám optimalizovať cestné zdroje, zlepšovať bezpečnosť cestnej premávky a zvyšovať efektivitu cestovania pre občanov. Zdôraznil, ako spoločnosť Dahua využíva pokročilé technológie AIoT a veľké modely AI na riešenie kľúčových problémov mestskej dopravy – od dopravných zápch a nehôd až po presadzovanie predpisov a skúsenosti cestujúcich.

V centre ponuky ITS od spoločnosti Dahua je model Xinghan Large-Scale AI Model 2.0, ktorý integruje sériu V (zameraná na videnie), sériu M (multimodálna fúzia) a sériu L (porozumenie jazyku). Tento výkonný systém AI prepája videozáznamy, dopravné a regulačné údaje v reálnom čase do inteligentného cyklu vnímania, analýzy, rozhodovania a riadenia, čo umožňuje automatickú detekciu incidentov, optimalizované riadenie signalizácie, presné presadzovanie predpisov a zníženie počtu falošných poplachov. Zvyšuje sa tak efektivita aj bezpečnosť v zložitých cestných prostrediach.

Dahua okrem toho predstavila vylepšenú technológiu Radar & Video Fusion (VRF2.0), ktorá posilňuje presnosť a kontinuitu v náročných situáciách kombináciou radarových a vizuálnych údajov. Prekonáva problémy s prekrytím a chybnou identifikáciou a zároveň výrazne skracuje čas nastavenia.

Medzi hlavné vystavené produkty ITS patrili:

  • Bisight X Series DualSpectrum RadarVideo Fusion Camera – Monitoruje správanie vodičov a podmienky na cestách, zaznamenáva vysokokvalitné dôkazy na účely presadzovania práva s modulárnou spoľahlivosťou za každého počasia.
  • Spotter Ultra – Osempruhový systém detekcie prekročenia rýchlosti a dopravných priestupkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni s kompletným reťazcom dôkazov, ideálny pre zložité križovatky.
  • iPatrol Smart Light Bar – Premieňa vozidlá, ktoré majú zodpovednosť za dodržiavanie predpisov, na mobilné centrá AI, integruje 360° monitorovanie a inteligentnú detekciu pre dynamické dodržiavanie predpisov na cestách.

Okrem presadzovania bezpečnosti predstavila spoločnosť Dahua riešenia na zvýšenie efektívnosti dopravy a cestovateľského zážitku:

  • Inteligentné riadenie dopravných signálov, ktoré využíva fúziu videa a radaru pomocou AI na dynamické prispôsobenie signálov, čím sa zmierňujú dopravné zápchy a skracujú meškania.
  • Inteligentné diaľničné systémy, ktoré integrujú meranie hmotnosti počas jazdy, upozornenia VMS a detekciu nehôd pomocou AI s cieľom zlepšiť plynulosť a bezpečnosť na dlhých vzdialenostiach.
  • Inteligentné parkovacie riešenia, postavené na kamerách Dahua ANPR a jednotnej platforme na zefektívnenie parkovacích prevádzok a rozšírenie možností ekosystémových služieb.

Spoločnosť Dahua sa tiež podelila o poznatky o globálnom nasadení systémov ITS a udržateľnom rozvoji miest, pričom vyzdvihla úspešné projekty, ako napríklad druhý inteligentný systém riadenia dopravy s AI na moste Penang v Malajzii či prvá sieť inteligentných signálov v San Francisco de Campeche v Mexiku, ktoré preukázali merateľné zlepšenia v monitorovaní, presadzovaní predpisov a odstraňovaní dopravných zápch.

Okrem toho výstava predstavila inteligentné riešenia nabíjania elektromobilov značky Dahua, čím zdôraznila neustále úsilie spoločnosti o podporu ekologickejších a udržateľnejších dopravných ekosystémov.

Prostredníctvom neustálych inovácií v technológiách AIoT a spolupráce s globálnymi partnermi je spoločnosť Dahua naďalej odhodlaná rozvíjať inovácie v oblasti ITS a pomáhať mestám po celom svete budovať bezpečnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie systémy mobility.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.dahuasecurity.com/ .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

Dahua Technology демонстрирует решения для ИТС на базе искусственного интеллекта на выставке Intertraffic 2026

Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик видео-ориентированных решений и услуг AIoT, вновь приняла участие в выставке Intertraffic...
Dahua Technology présente des solutions de STI activées par l'IA à Intertraffic 2026

Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services d'intelligence artificielle des objets centrés sur la vidéo, a fait son retour à ...
