Dahua Technology apresenta o WizColor 2.0, aprimorando o monitoramento em cores em ambientes com pouca luz

HANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, líder mundial em soluções e serviços de IA com foco em vídeo, anunciou hoje o lançamento do WizColor 2.0, a mais recente atualização de suas soluções de monitoramento em baixa luminosidade. Com a nova tecnologia WizColor X, a solução oferece maior nitidez, precisão de cores aprimorada e desempenho mais inteligente em condições de iluminação desafiadoras.

WizColor X: Monitoramento de baixa luminosidade de última geração

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No coração do WizColor 2.0 está o WizColor X, projetado para melhorar significativamente a sensibilidade à luz e fornecer camadas de cores mais ricas e detalhes mais nítidos em ambientes com pouca luz. Ele também aprimora a captura e o reconhecimento de objetos em movimento, reduzindo efetivamente o desfoque de movimento.

Os principais recursos incluem:

Lente UltraSight: Uma abertura ultragrande de F0.8 permite a entrada de 1,6 vezes mais luz em comparação com F1.0, alcançando clareza excepcional e melhor captura de luz.

Uma abertura ultragrande de F0.8 permite a entrada de 1,6 vezes mais luz em comparação com F1.0, alcançando clareza excepcional e melhor captura de luz. Sensor de tamanho de pixel grande: Com um tamanho de pixel de 4 μm, a área fotossensível de cada pixel é 1,9 vezes maior do que a da tecnologia WizColor anterior.

Com um tamanho de pixel de 4 μm, a área fotossensível de cada pixel é 1,9 vezes maior do que a da tecnologia WizColor anterior. AI-ISP 2.0: Aprimora a capacidade do modelo e o desempenho de detecção de movimento, com parâmetros escalonados para bilhões e conjuntos de dados de treinamento expandidos para centenas de milhares. Também utiliza segmentação de quadros de referência e estimativa de direção de movimento para suportar a segmentação do quadro atual, reduzindo o efeito fantasma de movimento em cenários extremos.

Além disso, a série WizColor X – TiOC PROX incorpora a tecnologia de Correção Óptica de Caminho (OPC) para otimizar a refração da luz e, assim, melhorar a clareza. Um conjunto de dois microfones, combinado com a tecnologia VoiceCatcher, aprimora ainda mais o desempenho de áudio, reduzindo o ruído de fundo e ampliando o alcance de captação.

Liderando o futuro do monitoramento inteligente

"O WizColor 2.0 representa um avanço significativo na melhoria da geração de imagens coloridas em condições de baixa luminosidade", afirmou Beryl Bai, gerente de Produto da Dahua Technology. "Ao combinar óptica avançada, processamento de imagem com inteligência artificial e um design prático para implantação, estamos ajudando nossos clientes a obter um monitoramento mais confiável e eficiente em cenários reais."

Projetado para uma ampla gama de ambientes – incluindo fábricas, fazendas, estacionamentos, tanques de peixes e pátios residenciais – o WizColor 2.0 equilibra desempenho com facilidade de instalação.

Ao integrar algoritmos de imagem avançados, design óptico inovador e recursos orientados para aplicações específicas, a Dahua continua a fornecer soluções abrangentes que atendem às demandas em constante evolução do setor. O WizColor 2.0 aprimora a visibilidade e a precisão, ao mesmo tempo que oferece suporte a operações mais seguras, eficientes e resilientes.

Para obter mais informações sobre o WizColor 2.0, acesseaqui

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FONTE Dahua Technology