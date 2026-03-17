Dahua Technology Pamerkan Solusi ITS yang Didukung AI di Ajang Intertraffic 2026

Dalam acara tersebut, Wang Jun, General Manager, ITS Product R&D, Dahua Technology, menyampaikan paparan berjudul "AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic". Menurut Wang, teknologi AI dan model berskala besar kini mendorong perkembangan sistem manajemen lalu lintas sehingga beralih dari sekadar pemantauan pasif menjadi sistem yang lebih proaktif dan prediktif. Hal tersebut membantu kota mengoptimalkan penggunaan jalan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Wang menambahkan, Dahua memanfaatkan teknologi AIoT canggih dan model AI berskala besar guna menjawab berbagai tantangan utama dalam lalu lintas perkotaan, mulai dari kemacetan dan kecelakaan hingga penegakan aturan dan pengalaman pengguna jalan.

Xinghan Large Scale AI Model 2.0 menjadi teknologi inti dalam solusi ITS Dahua yang mengintegrasikan tiga model utama: V Series (berbasiskan sistem visual), M Series (fusi multimodal), serta L Series (pemahaman bahasa). Mesin AI ini menggabungkan data video seketika (real-time), data lalu lintas, serta data regulasi ke dalam satu sistem terpadu yang mencakup proses deteksi, analisis, pengambilan keputusan, dan kontrol. Sistem ini mendukung: deteksi insiden lalu lintas secara otomatis, pengaturan lampu lalu lintas yang lebih optimal, penegakan aturan yang lebih akurat, serta penurunan frekuensi kesalahan deteksi. Dengan demikian, efisiensi dan keselamatan lalu lintas dapat ditingkatkan, bahkan di lingkungan jalan yang kompleks.

Dahua juga memamerkan teknologi Radar & Video Fusion (VRF2.0) versi terbaru. Teknologi ini memadukan data radar dan visual untuk meningkatkan akurasi deteksi dalam kondisi yang penuh tantangan, seperti halangan visual atau kesalahan identifikasi, sekaligus mengurangi waktu pemasangan sistem.

Beberapa produk ITS yang diperkenalkan Dahua dalam pameran ini:

Bisight X Series Dual – Spectrum Radar – Video Fusion Camera — Kamera ini memantau perilaku pengemudi dan kondisi jalan, serta merekam bukti bermutu tinggi untuk penegakan hukum. Sistem ini juga memiliki desain modular sehingga dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca.

Spotter Ultra — Sistem deteksi lalu lintas yang mampu memantau hingga delapan jalur secara nonstop selama 24/7 guna mendeteksi pelanggaran seperti kecepatan yang melampaui batas regulasi, lengkap dengan rangkaian bukti yang akurat. Sistem ini cocok digunakan di persimpangan jalan yang kompleks.

iPatrol Smart Light Bar — Perangkat ini mengubah kendaraan milik aparat penegak hukum menjadi pusat AI bergerak, dengan kemampuan pemantauan 360 derajat dan deteksi cerdas yang mendukung penegakan hukum di jalan secara dinamis.

Selain penegakan aturan lalu lintas, Dahua juga menampilkan solusi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas dan pengalaman pengguna jalan:

Smart Traffic Signal Control , memadukan data video dan radar berbasiskan AI untuk menyesuaikan lampu lalu lintas secara dinamis sehingga turut mengurangi kemacetan dan waktu tunggu.

Smart Highway Systems , mengintegrasikan teknologi weight-in-motion , sistem informasi lalu lintas VMS, serta deteksi insiden berbasiskan AI untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dalam perjalanan jarak jauh.

Smart Parking Solutions, solusi parkir pintar berbasiskan kamera ANPR dan platform terpadu yang mempermudah pengelolaan parkir, serta memperluas layanan dalam ekosistem transportasi.

Dalam kesempatan tersebut, Dahua juga membagikan pengalaman implementasi ITS di berbagai negara. Beberapa proyek yang disoroti antara lain: Sistem Manajemen Lalu Lintas AI Pintar di Jembatan Kedua Penang, Malaysia dan Jaringan Lampu Lalu Lintas Pintar Pertama di San Francisco de Campeche, Meksiko. Proyek-proyek tersebut menunjukkan peningkatan nyata dalam pemantauan lalu lintas, penegakan aturan lalu lintas, serta pengurangan kemacetan.

Selain itu, Dahua juga menampilkan solusi pengisian daya mobil listrik (EV) pintar sebagai bagian dari upaya mendukung ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Melalui inovasi berkelanjutan dalam teknologi AIoT, serta kerja sama dengan mitra global, Dahua menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan solusi ITS demi membantu kota-kota di dunia membangun sistem mobilitas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

