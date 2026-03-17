Dahua Technology présente des solutions de STI activées par l'IA à Intertraffic 2026

AMSTERDAM, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services d'intelligence artificielle des objets centrés sur la vidéo, a fait son retour à Intertraffic Amsterdam 2026 avec ses dernières solutions de système de transport intelligent (STI) conçues pour améliorer la sécurité routière, rationaliser la gestion du trafic et soutenir la mobilité urbaine durable.

Lors de cet événement, M. Wang Jun, directeur général de la recherche et du développement des produits ITS chez Dahua Technology, a prononcé un discours intitulé « AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic » (L'IA au service d'une circulation plus intelligente, plus sûre et plus durable). Selon M. Wang, l'IA et les modèles à grande échelle permettent à la gestion du trafic de passer d'une surveillance passive à des opérations plus proactives et prédictives, aidant ainsi les villes à optimiser les ressources routières, à améliorer la sécurité de la circulation et à accroître l'efficacité des déplacements des citoyens. Il a mis l'accent sur la façon dont Dahua tire parti des technologies avancées d'IA, des objets connectés et des modèles d'IA à grande échelle, pour relever les principaux défis liés à la circulation urbaine, qu'il s'agisse des embouteillages, des accidents, de l'application de la loi ou de l'expérience des voyageurs.

Le modèle modèle à grande échelle 2.0 de Xinghan, qui intègre la gamme V (centrée sur la vision), la gamme M (fusion multimodale) et la gamme L (compréhension du langage), est au cœur de l'offre de STI de Dahua. Ce puissant moteur d'IA fusionne les données vidéo, de trafic et de réglementation en temps réel dans une boucle intelligente de perception, d'analyse, de décision et de contrôle, pour la détection automatisée des incidents, l'optimisation du contrôle de la signalisation, l'application précise de la loi et la réduction des fausses alarmes, augmentant ainsi l'efficacité et la sécurité dans des environnements routiers complexes.

Dahua a également présenté la technologie améliorée de fusion radar et vidéo (Radar & Video Fusion - VRF2.0), qui renforce la précision et la continuité dans les scénarios difficiles en combinant les données radar et visuelles pour surmonter les problèmes d'occlusion et d'identification erronée, tout en réduisant considérablement le temps de configuration.

Les principaux produits STI présentés étaient les suivants :

Caméra de fusion vidéo-radar à double spectre - Bisight X Series - Surveille le comportement des conducteurs et les conditions routières, capturant des preuves tangibles pour les forces de l'ordre avec une fiabilité modulaire et tout temps.

- Surveille le comportement des conducteurs et les conditions routières, capturant des preuves tangibles pour les forces de l'ordre avec une fiabilité modulaire et tout temps. Spotter Ultra - Système de détection des excès de vitesse et des infractions au code de la route sur huit voies, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une chaîne de preuves complète. Un système idéal pour les intersections complexes.

- Système de détection des excès de vitesse et des infractions au code de la route sur huit voies, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une chaîne de preuves complète. Un système idéal pour les intersections complexes. Barre de lumière intelligente iPatrol - Transforme les véhicules de contrôle en centres d'intelligence artificielle mobiles, intégrant une surveillance à 360° et une détection intelligente pour un contrôle routier dynamique.

Au-delà de l'application des règles de sécurité, Dahua a présenté des solutions visant à améliorer l'efficacité du trafic et l'expérience des voyageurs :

Contrôle intelligent de la signalisation , qui utilise l'IA pour fusionner la vidéo et le radar afin d'adapter les signaux de manière dynamique, afin d'atténuer les embouteillages et de réduire les retards.

, qui utilise l'IA pour fusionner la vidéo et le radar afin d'adapter les signaux de manière dynamique, afin d'atténuer les embouteillages et de réduire les retards. Systèmes intelligents pour les autoroutes , intégrant le poids en mouvement, les signaux routiers variables et la détection d'incidents par l'IA afin d'améliorer le flux et la sécurité sur de longues distances.

, intégrant le poids en mouvement, les signaux routiers variables et la détection d'incidents par l'IA afin d'améliorer le flux et la sécurité sur de longues distances. Solutions intelligentes de parking, construit autour des caméras de reconnaissance automatique de l'immatriculation et de la plateforme unifiée de Dahua pour rationaliser les opérations de stationnement et étendre les capacités de service de l'écosystème.

Dahua a également partagé des informations sur les déploiements mondiaux de STI et le développement urbain durable, en mettant en avant des projets réussis tels que le système IA de gestion de la circulation du second pont de Penang en Malaisie et le premier réseau de signalisation intelligent à San Francisco de Campeche, au Mexique, démontrant des améliorations mesurables en matière de surveillance, d'application de la loi et de réduction des embouteillages.

Par ailleurs, l'exposition a également présenté les solutions intelligentes de recharge des véhicules électriques de Dahua, soulignant les efforts continus de l'entreprise pour soutenir des écosystèmes de transport plus écologiques et plus durables.

Grâce à l'innovation continue dans les technologies d'intelligence artificielle des objets et à la collaboration avec des partenaires mondiaux, Dahua reste déterminée à faire progresser les innovations de STI et à aider les villes à construire des systèmes de mobilité plus sûrs, plus efficaces et plus durables dans le monde entier.

Visitez le site https://www.dahuasecurity.com/ pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg

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