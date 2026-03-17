Dahua Technology تعرض حلول أنظمة النقل الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض Intertraffic 2026

أمستردام ، 17 مارس 2026 /PRNewswire/ -- عادت "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو ، إلى معرض (Intertraffic Amsterdam 2026) مع أحدث حلول "أنظمة النقل الذكية" المصممة لتعزيز السلامة على الطرق ، وتبسيط إدارة حركة المرور ، ودعم التنقل الحضري المستدام.

وشهد الحدث إلقاء السيد "وانغ جون"، مدير عام قسم البحث والتطوير لمنتجات أنظمة النقل الذكية لدى شركة "داهوا تكنولوجي"، كلمة رئيسية بعنوان "الذكاء الاصطناعي يدعم حركة مرورية أذكى وأكثر أمنًا ومستدامة". وفقًا لـ "وانغ"، فإن الذكاء الاصطناعي والنماذج الكبيرة تمكّن إدارة حركة المرور من التطور من الرصد السلبي نحو عمليات أكثر استباقية وتنبؤًا، مما يساعد المدن على تحسين موارد الطرق وتحسين السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة السفر للمواطنين. وأكد كيف تستفيد "داهوا" من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي للأشياء ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لمعالجة تحديات حركة المرور الحضرية الرئيسية من الازدحام والحوادث إلى إنفاذ القانون وتجربة المسافر.

من أهم عروض أنظمة النقل الذكية من "داهوا" نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير 2.0 Xinghan، والذي يتكامل مع سلسلة (V) (المتمحورة حول الرؤية)، وسلسلة (M) (دمج متعدد الوسائط) ، وسلسلة (L) (فهم اللغة). يدمج محرك الذكاء الاصطناعي القوي هذا الفيديو في الزمن الحقيقي والبيانات المرورية والتنظيمية في حلقة ذكية من الإدراك والتحليل والقرار والتحكم ، مما يتيح الاكتشاف الآلي للحوادث ، والتحكم الأمثل في الإشارات، والإنفاذ الدقيق للقانون ، والحد من الإنذارات الكاذبة ، وبالتالي رفع الكفاءة والسلامة عبر بيئات الطرق المعقدة.

عرضت "داهوا" أيضًا تقنية "دمج الرادار والفيديو" (VRF2.0) المحسنة ، والتي تعزز الدقة والاستمرارية في السيناريوهات الصعبة من خلال الجمع بين بيانات الرادارات والبيانات البصرية للتغلب على قضايا الاختناقات المرورية والتعرف الخاطئ ، مع تقليل وقت الإعداد بشكل كبير.

تضمنت منتجات أنظمة الفيديو الذكية الرئيسية المعروضة:

سلسلة Bisight X للرادارات الطيفية المزدوجة كاميرا دمج الفيديو - تراقب سلوك السائق وظروف الطريق ، وتلتقط أدلة عالية الجودة للتنفيذ مع موثوقية للوحدات النمطية لكافة أحوال الطقس.

Spotter Ultra : نظام اكتشاف لثمانية حارات، على مدار 24 ساعة يوميًا عن تجاوزات السرعة وانتهاكات المرور مع سلسلة أدلة كاملة ، مثالية للتقاطعات المعقدة.

شريط iPatrol الضوئي الذكي : يحوّل مركبات إنفاذ القانون إلى مراكز متنقلة للذكاء الاصطناعي، ويدمج مراقبة محيطية 360 درجة ويوفر إمكانية الكشف الذكي لإنفاذ القوانين على الطريق بديناميكية.

وبالإضافة إلى إنفاذ السلامة ، قدمت "داهوا" حلولاً لتعزيز كفاءة حركة المرور وتجربة السفر، هي:

التحكم الذكي في إشارات المرور ، الذي يستخدم دمج الذكاء الاصطناعي للفيديو والرادار لتكييف الإشارات ديناميكيًا ، مما يخفف من الازدحام ويقلل من التأخيرات.

أنظمة ذكية للطرق السريعة ، تدمج إمكانيات "الوزن عند الحركة"، وتنبيهات نظام إدارة الفيديو، واكتشاف الحوادث بالذكاء الاصطناعي لتحسين التدفق والسلامة على المسافات الطويلة.

حلول وقوف السيارات الذكية ، التي تم إنشاؤها حول كاميرات "التعرف الآلي على لوحات الأرقام" من "داهوا" ومنصة موحدة لتبسيط عمليات وقوف السيارات وتوسيع قدرات خدمة المنظومة.

شاركت "داهوا" أيضًا رؤى حول عمليات نشر أنظمة النقل الذكية والتنمية الحضرية المستدامة على المستوى العالمي؛ حيث سلطت الضوء على مشاريع ناجحة مثل نظام ذكي لإدارة حركة المرور بالذكاء الاصطناعي لجسر "بيانغ" الثاني في ماليزيا وأول شبكة إشارات ذكية في سان فرانسيسكو دي كامبيتشي، المكسيك، مما أظهر تحسينات قابلة للقياس في الرصد والإنفاذ وتخفيف الازدحام.

بالإضافة إلى ذلك ، عرض المعرض أيضًا حلول شحن السيارات الكهربائية الذكية لشركة "داهوا"، مما سلط الضوء على الجهود المستمرة للشركة لدعم منظومات النقل الأكثر خضرة وأكثر استدامة.

من خلال الابتكار المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء والتعاون مع الشركاء العالميين ، تظل "داهوا" ملتزمة بتطوير ابتكارات أنظمة النقل الذكية ومساعدة المدن على بناء أنظمة نقل أكثر أمانًا وأكثر كفاءة واستدامة في جميع أنحاء العالم.

