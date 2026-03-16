다후아 테크놀로지, 인터트래픽 2026에서 AI 기반 지능형 교통 시스템 솔루션 선보여

암스테르담, 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 영상 중심 AIoT 솔루션 및 서비스 제공업체인 다후아 테크놀로지(Dahua Technology)가 인터트래픽 암스테르담 2026(Intertraffic Amsterdam 2026)에 참가해 도로 안전 강화, 교통 관리 효율화, 지속 가능한 도시 이동성 지원을 위한 최신 지능형 교통 시스템(ITS) 솔루션을 공개했다.

행사에서 다후아 테크놀로지 ITS 제품 연구개발의 왕준(Wang Jun) 총괄은 '더 스마트하고 안전하며 지속 가능한 교통을 실현하는 AI(AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic)'라는 제목의 기조연설을 진행했다. 왕준 총괄은 AI와 대규모 모델이 교통 관리를 수동적 모니터링에서 더 능동적이고 예측적인 운영으로 전환하고 있으며, 이를 통해 도시가 도로 자원을 최적화하고 도로 안전을 향상시키며 시민들의 이동 효율을 높일 수 있다고 밝혔다. 그는 다후아가 첨단 AIoT 기술과 대규모 AI 모델을 활용해 정체와 사고, 단속 및 이용자 경험에 이르는 도시 교통의 핵심 과제를 해결하는 방식을 강조했다.

다후아 ITS 솔루션의 핵심은 V-시리즈(V-Series, 비전 중심), M-시리즈(M-Series, 멀티모달 융합), L-시리즈(L-Series, 언어 이해)를 통합한 싱한 대규모 AI 모델 2.0(Xinghan Large-Scale AI Model 2.0)이다. 이 강력한 AI 엔진은 실시간 영상, 교통 및 규제 데이터를 인식•분석•결정•제어의 스마트 루프로 융합해 자동화된 사고 감지, 신호 제어 최적화, 정확한 단속 및 오경보 감소를 실현하며, 복잡한 도로 환경 전반에 걸쳐 효율성과 안전성을 높인다.

다후아는 설치 시간을 대폭 단축한 향상된 레이더 및 비디오 융합(VRF2.0) 기술도 선보였는데, 이 기술은 레이더와 시각 데이터를 결합해 가림 현상과 오인식 문제를 극복하여 까다로운 환경에서도 높은 정확도와 연속성을 유지한다.

전시된 주요 ITS 제품은 다음과 같다:

Bisight X Series Dual – Spectrum Radar – Video Fusion Camera — 운전자 행동 및 도로변 상황을 모니터링하고, 모듈식 전천후 신뢰성을 바탕으로 단속을 위한 고품질 증거를 수집한다.

— 운전자 행동 및 도로변 상황을 모니터링하고, 모듈식 전천후 신뢰성을 바탕으로 단속을 위한 고품질 증거를 수집한다. Spotter Ultra — 복잡한 교차로에 적합한 8차선 24시간 과속 및 교통 위반 감지 시스템으로 완전한 증거 체계를 갖췄다.

— 복잡한 교차로에 적합한 8차선 24시간 과속 및 교통 위반 감지 시스템으로 완전한 증거 체계를 갖췄다. iPatrol Smart Light Bar — 단속 차량을 360° 모니터링과 지능형 감지 기능을 갖춘 이동형 AI 허브로 전환해 역동적인 도로변 단속을 지원한다.

다후아는 안전 단속을 넘어 교통 효율성과 이동 경험 향상을 위한 솔루션도 소개했다:

스마트 교통 신호 제어(Smart Traffic Signal Control) — 영상과 레이더를 AI로 융합해 신호를 동적으로 조정함으로써 혼잡을 완화하고 지연을 줄인다.

— 영상과 레이더를 AI로 융합해 신호를 동적으로 조정함으로써 혼잡을 완화하고 지연을 줄인다. 스마트 하이웨이 시스템(Smart Highway Systems) — 주행 중 중량 측정, VMS 경보, AI 사고 감지를 통합해 장거리 구간의 흐름과 안전성을 향상시킨다.

— 주행 중 중량 측정, VMS 경보, AI 사고 감지를 통합해 장거리 구간의 흐름과 안전성을 향상시킨다. 스마트 주차 솔루션(Smart Parking Solutions) — 다후아의 ANPR 카메라와 통합 플랫폼을 기반으로 주차 운영을 간소화하고 생태계 서비스 역량을 확장한다.

다후아는 말레이시아의 제2 페낭대교 스마트 AI 교통 관리 시스템과 멕시코 산 프란시스코 데 캄페체 최초의 스마트 신호 네트워크 등 성공적인 프로젝트를 소개하며 글로벌 ITS 구축 사례와 지속 가능한 도시 개발에 관한 인사이트도 공유하고, 모니터링, 단속, 혼잡 완화 분야에서의 실질적인 성과를 입증했다.

이번 전시에서는 다후아의 지능형 전기차 충전 솔루션도 함께 공개되며, 보다 친환경적이고 지속 가능한 교통 생태계 지원을 위한 회사의 지속적인 노력을 부각했다.

다후아는 AIoT 기술의 지속적인 혁신과 글로벌 파트너와의 협력을 통해 ITS 혁신을 선도하고 전 세계 도시가 더 안전하고 효율적이며 지속 가능한 모빌리티 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다.

자세한 내용은 https://www.dahuasecurity.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Dahua Technology