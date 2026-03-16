Podczas targów Intertraffic Amsterdam 2026 Dahua Technology prezentuje rozwiązania ITS oparte na sztucznej inteligencji

News provided by

Dahua Technology

Mar 16, 2026, 09:11 ET

AMSTERDAM, 16 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Dahua Technology, jeden z czołowych na świecie dostawców rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wideo, powróciła na targi Intertraffic Amsterdam 2026 z najnowszymi rozwiązaniami inteligentnych systemów transportowych (ITS) zaprojektowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, usprawnienia zarządzania ruchem i wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej.

Continue Reading
Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026

Podczas wydarzenia Wang Jun, dyrektor generalny działu badań i rozwoju produktów ITS w firmie Dahua Technology, wygłosił wystąpienie programowe zatytułowane „AI wspierająca inteligentniejszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony ruch drogowy". Według Wanga sztuczna inteligencja i modele wielkoskalowe umożliwiają zmianę zarządzania ruchem z pasywnego monitorowania w bardziej proaktywne i predykcyjne działania operacyjne, pomagając miastom optymalizować wykorzystanie infrastruktury drogowej, poprawiać bezpieczeństwo ruchu i zwiększać efektywność przemieszczania się mieszkańców. Podkreślił również, w jaki sposób firma Dahua Technology wykorzystuje zaawansowane technologie AIoT i wielkoskalowe modele AI, aby rozwiązywać kluczowe problemy ruchu miejskiego - od korków i wypadków po egzekwowanie przepisów oraz poprawę doświadczeń użytkowników dróg.

Centralnym elementem oferty ITS firmy Dahua Technology jest model AI Xinghan Large Scale AI Model 2.0, który integruje serię V (ukierunkowaną na analizę obrazu), serię M (opartą na fuzji multimodalnej) i serię L (rozumienie języka). Ten zaawansowany silnik sztucznej inteligencji łączy w czasie rzeczywistym dane wideo, dane o ruchu drogowym i dane regulacyjne w inteligentną pętlę obejmującą percepcję, analizę, podejmowanie decyzji i sterowanie. Umożliwia to automatyczne wykrywanie zdarzeń, zoptymalizowane sterowanie sygnalizacją świetlną, precyzyjne egzekwowanie przepisów i ograniczenie liczby fałszywych alarmów, zwiększając zarówno efektywność, jak i bezpieczeństwo w złożonym otoczeniu drogowym.

Firma zaprezentowała także udoskonaloną technologię Radar & Video Fusion VRF2.0, która zwiększa dokładność i ciągłość działania w wymagających scenariuszach poprzez łączenie danych z radarów i wizualnych w celu eliminowania problemów związanych z zasłoniętymi obiektami i błędną identyfikacją, a jednocześnie znacząco skraca czas instalacji systemu.

Do kluczowych produktów ITS zaprezentowanych podczas wydarzenia należały:

  • Bisight X Series Dual Spectrum Radar Video Fusion Camera - monitoruje zachowania kierowców oraz warunki w otoczeniu drogi, rejestrując wysokiej jakości materiał dowodowy do celów egzekwowania przepisów dzięki modułowej konstrukcji i niezawodności w każdych warunkach pogodowych;
  • Spotter Ultra - system wykrywania przekroczeń prędkości i naruszeń przepisów ruchu drogowego obejmujący osiem pasów ruchu i działający przez całą dobę, zapewniający pełny łańcuch dowodowy, idealny do złożonych skrzyżowań;
  • iPatrol Smart Light Bar - zmienia pojazdy służb egzekwujących przepisy w mobilne centra AI, włączając monitorowanie w zakresie 360° i inteligentne wykrywanie do dynamicznego nadzoru drogowego.

Oprócz rozwiązań związanych z bezpieczeństwem firma zaprezentowała także technologie poprawiające efektywność ruchu i komfort podróżowania:

  • system Smart Traffic Signal Control, który wykorzystuje fuzję danych wideo i radarowych wspieraną przez AI do dynamicznej adaptacji sygnalizacji świetlnej, zmniejszając natężenie ruchu i opóźnienia;
  • systemy Smart Highway Systems, łączące pomiar masy pojazdów w ruchu, komunikaty na tablicach zmiennej treści (VMS) i wykrywanie zdarzeń drogowych przy użyciu AI w celu poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa na długich odcinkach dróg;
  • rozwiązania Smart Parking Solutions oparte na kamerach do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR firmy Dahua Technology i zunifikowanej platformie zarządzania, które usprawniają obsługę parkingów i rozszerzają możliwości usług w ekosystemie mobilności.

Firma Dahua Technology przedstawiła również wnioski z globalnych wdrożeń ITS i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, wskazując na udane projekty, takie jak inteligentny system zarządzania ruchem oparty na AI na II moście Penang w Malezji i pierwsza inteligentna sieć sygnalizacji świetlnej w San Francisco de Campeche w Meksyku. Projekty te przyniosły wymierną poprawę w zakresie monitorowania ruchu, egzekwowania przepisów i ograniczania zatorów drogowych.

Na wystawie zaprezentowano również inteligentne rozwiązania ładowania pojazdów elektrycznych firmy Dahua Technology, podkreślające stałe zaangażowanie przedsiębiorstwa we wspieranie bardziej ekologicznych i zrównoważonych ekosystemów transportowych.

Dzięki ciągłym innowacjom w dziedzinie technologii AIoT i współpracy z partnerami na całym świecie firma Dahua Technology pozostaje zaangażowana w rozwój innowacji w zakresie inteligentnych systemów transportowych i wspieranie miast w budowaniu bezpieczniejszych, bardziej efektywnych i bardziej zrównoważonych systemów mobilności na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dahuasecurity.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

High Tech Security

High Tech Security

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics