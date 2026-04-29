Dahua Technology divulga o seu Relatório ESG 2025: promovendo o desenvolvimento sustentável por meio da inteligência digital

HANGZHOU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de IAoT centrados em vídeo, divulgou seu sétimo Relatório de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG), destacando seus esforços contínuos em prol do desenvolvimento sustentável, cumprindo sua missão de "promover uma sociedade mais inteligente e uma vida melhor".

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Em 2025, a Dahua incorporou ainda mais as estratégias de ESG às suas operações em todo o mundo, dando ênfase ao desenvolvimento sustentável, à conformidade e ao uso responsável da tecnologia. A empresa recebeu a Medalha de Prata da EcoVadis, ficando entre as 15% melhores empresas do mundo.

Expandindo a inovação em IAoT em todos os setores

A Dahua continuou a expandir as aplicações de IAoT em contextos industriais, urbanos e ambientais. Em setores como o de energias renováveis e o petroquímico, as soluções de inspeção inteligente contribuíram para aumentar a segurança das operações e melhorar a eficiência da manutenção. Em ambientes urbanos, os sistemas de monitoramento de tráfego e infraestrutura baseados em IA auxiliaram na gestão do tráfego e na resposta a incidentes, contribuindo para um funcionamento mais estável da cidade. No âmbito da proteção ambiental, a Dahua aplicou tecnologias de vídeo e sensoriamento a projetos de monitoramento da biodiversidade, incluindo uma colaboração com o World Wide Fund for Nature (WWF) na conservação de zonas úmidas. As soluções de IAoT também foram aplicadas na área da saúde e na educação para melhorar a eficiência operacional e a acessibilidade nos serviços diários.

Acelerando o desenvolvimento sustentável e com baixas emissões de carbono

Em 2025, a Dahua acelerou a transformação para uma economia de baixas emissões de carbono em todas as suas operações. A empresa ampliou seus sistemas fotovoltaicos, adicionando aproximadamente 6,33 MW de capacidade instalada, o que representa um aumento de 78% em relação ao ano anterior. A geração anual de energia solar para consumo próprio atingiu 11.080,70 MWh. No âmbito da produção, a Dahua implementou fábricas "lights-out" avançadas, com veículos guiados automaticamente (AGVs) cobrindo uma área adicional de 30.000 m2 e aumentando a eficiência logística em 50%. Quanto aos produtos, a Dahua continuou a desenvolver soluções energeticamente eficientes, incluindo dispositivos 4G alimentados por energia solar, câmeras externas alimentadas por bateria e sistemas de carregamento de corrente contínua de 480 kW, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono. A empresa conquistou mais de 150 certificações de produtos ecológicos e elaborou mais de 40 relatórios de pegada de carbono em seus produtos. Além disso, otimizou o design da embalagem, reduzindo o volume médio em 20% e melhorando a utilização do espaço de armazenamento e transporte em 300%.

Fortalecimento da governança, conformidade e segurança de dados

A Dahua fortaleceu sua estrutura de governança ao integrar a gestão de conformidade em todas as suas operações globais e ao reforçar os padrões de ética empresarial e segurança da informação. A empresa conquistou diversas certificações, incluindo a GB/T 35770-2022 para gestão de conformidade, a ISO 9001 para gestão da qualidade e a ISO 28000 para segurança da cadeia de suprimentos. Ao longo do ano, não houve recalls de produtos devido a problemas de qualidade ou segurança. Com relação à segurança cibernética e à proteção da privacidade, a Dahua manteve o alinhamento com normas internacionais como CE-RED, ISO 27701 e ISO 27018, ao mesmo tempo em que utilizou um sistema de monitoramento de vulnerabilidades para a detecção e resposta a riscos. A Dahua também aprimorou suas práticas de governança de IA, incluindo o alinhamento com a norma ISO/IEC 42001 para a gestão da inteligência artificial.

Promovendo o envolvimento da comunidade e gerando impacto social

Em 2025, a Dahua apoiou iniciativas de assistência em casos de catástrofes e de desenvolvimento comunitário em várias regiões. Na Europa, a empresa contribuiu para o reflorestamento em Madri após os incêndios florestais, apoiando a restauração ecológica. A Dahua também colaborou com organizações de caridade, como a Rêves, na França, e a Starlight, na Austrália, para ajudar crianças portadoras de doenças graves. No Sudeste Asiático, a Dahua participou de ações de resposta a emergências, incluindo ajuda às vítimas das enchentes na Indonésia e assistência após o terremoto em Mianmar.

Para obter mais informações, acesse o Relatório ESG da Dahua de 2025.

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FONTE Dahua Technology