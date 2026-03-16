Společnost Dahua Technology představuje na veletrhu Intertraffic 2026 řešení ITS založená na umělé inteligenci
Mar 16, 2026, 04:39 ET
AMSTERDAM, 16. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT (umělé inteligence věcí) se zaměřením na video, se vrátila na veletrh Intertraffic Amsterdam 2026 se svými nejnovějšími řešeními inteligentních dopravních systémů (ITS), která jsou navržena tak, aby zvýšila bezpečnost na silnicích, zefektivnila řízení dopravy a podpořila udržitelnou městskou mobilitu.
Na této akci přednesl Wang Jun, generální ředitel pro výzkum a vývoj produktů ITS ve společnosti Dahua Technology, úvodní projev s názvem „AI pro chytřejší, bezpečnější a udržitelnou dopravu". Podle Wanga umožňují AI a rozsáhlé modely, aby se řízení dopravy posunulo od pasivního monitorování směrem k aktivnějším a předvídavým operacím, což pomůže městům optimalizovat silniční zdroje, zlepšovat bezpečnost silničního provozu a zvyšovat efektivitu cestování pro občany. Zdůraznil, jak společnost Dahua využívá pokročilé technologie AIoT a rozsáhlé modely AI k řešení klíčových výzev městské dopravy – od dopravních zácp a nehod až po vymáhání předpisů a zážitky cestujících.
Ústředním prvkem nabídky ITS společnosti Dahua je Velkokapacitní model umělé inteligence Xinghan 2.0, který integruje řady V (zaměřené na zpracování obrazu), M (multimodální fúze) a L (porozumění řeči). Tento výkonný nástroj AI spojuje video v reálném čase, dopravní a regulační data do inteligentní smyčky vnímání, analýzy, rozhodování a řízení, což umožňuje automatickou detekci nehod, optimalizované řízení signalizace, přesné vymáhání předpisů a snížení počtu planých poplachů. Takto zvyšuje jak efektivitu, tak bezpečnost ve složitých silničních prostředích.
Společnost Dahua také představila vylepšenou technologii Sloučení radarových a video dat (VRF2.0), která zvyšuje přesnost a kontinuitu v náročných scénářích kombinací radarových a vizuálních dat. Takto překonává problémy s překrýváním a nesprávnou identifikací a zároveň výrazně zkracuje dobu nastavení.
Mezi klíčové vystavené produkty ITS patřily:
- Kamera řada Bisight X – fúze radarových a video záznamů s duálním spektrem. Sleduje chování řidičů a podmínky na silnici a zaznamenává vysoce kvalitní důkazy pro vymáhání předpisů s modulární spolehlivostí za každého počasí.
- Spotter Ultra – Detekční systém pro osm pruhů na nepřetržité sledování překročení rychlosti a dopravních přestupků s úplným řetězcem důkazů, ideální pro složité křižovatky.
- Inteligentní světelná lišta iPatrol – Proměňuje vozidla strážních složek v mobilní AI centra a integruje monitorování a inteligentní detekci o 360° pro dynamické silniční kontroly.
Kromě řešení pro zajištění bezpečnosti představila Dahua také řešení zaměřená na zvýšení efektivity dopravy a zlepšení zážitku z cestování:
- Inteligentní řízení semaforů, které využívá umělou inteligenci k propojení videozáznamů a radarových dat za účelem dynamického přizpůsobování signalizace, čímž zmírňuje dopravní zácpy a snižuje zpoždění.
- Inteligentní dálniční systémy, které začleňují měření hmotnosti za jízdy, výstrahy VMS (virtuálně řízeným serverem) a detekci nehod pomocí umělé inteligence s cílem zlepšit plynulost a bezpečnost na dlouhých trasách.
- Inteligentní řešení pro parkování, postavená na kamerách ANPR od Dahua a jednotné platformě, která zefektivňují provoz parkovišť a rozšiřují možnosti ekosystémových služeb.
Společnost Dahua také sdílela poznatky o globálním nasazení systémů ITS a udržitelném rozvoji měst, přičemž zdůraznila úspěšné projekty, jako je inteligentní systém řízení dopravy pomocí AI na druhém mostě v Penangu v Malajsii a první inteligentní síť semaforů v San Francisco de Campeche v Mexiku, které prokázaly měřitelné zlepšení v oblasti monitorování, vymáhání předpisů a zmírnění dopravních zácp.
Kromě toho výstava představila také inteligentní řešení společnosti Dahua pro nabíjení elektromobilů, čímž zdůraznila neustálé úsilí společnosti o podporu ekologičtějších a udržitelnějších dopravních ekosystémů.
Díky neustálým inovacím v oblasti technologií AIoT a spolupráci s globálními partnery se Dahua i nadále věnuje rozvoji inovací v oblasti ITS a pomáhá městům na celém světě budovat bezpečnější, efektivnější a udržitelnější systémy mobility.
