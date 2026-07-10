18ª Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon

09.19 – 12.13.26 Pasar de un sueño a otro

Director General: Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat Director Artístico: Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti Comisario: Catherine Nichols

PARIS, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ --

Nuevos artistas

18th Lyon Biennale Contemporary Art 18th Lyon Biennale Contemporary Art - 09.19 – 12.13.26 To pass from one dream to another

45 nuevos artistas están invitados a la próxima edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon, lo que eleva el total a 118 artistas para esta 18ª edición, que reafirma su apertura a una gran diversidad de prácticas, generaciones y territorios artísticos.

118 artistas (incluyendo 11 artistas de Young International Creation)

(incluyendo 11 artistas de Young International Creation) 68% de artistas mujeres

de artistas mujeres 29% de artistas franceses

de artistas franceses 23% de artistas menores de 35 años

de artistas menores de 35 años 65 creaciones y 12 nuevas adaptaciones

y 12 nuevas adaptaciones 42 nacionalidades representadas: Alemania, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armenia, Aotearoa Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Camerún, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, Escocia (Reino Unido), España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Mauricio, Suecia, Senegal, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Vietnam, Serbia

Alemania, Inglaterra (Reino Unido), Argentina, Armenia, Aotearoa Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Camerún, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, Escocia (Reino Unido), España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, Kosovo, Líbano, Madagascar, Uganda, Palestina, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Mauricio, Suecia, Senegal, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Vietnam, Serbia Identidad visual: Zoo, diseñadores gráficos

45 nuevos artistas se suman a las distintas sedes de la Bienal:

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer & Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = Young International Creation (Jeune création internationale) Artists * Entre los artistas recién anunciados, Marine Lanier cuenta con el apoyo de Maison Ruinart para la presentación de su obra en el marco de la Bienal. La presentación de las obras de Wilhelm Mundt es posible gracias al préstamo excepcional de piezas de la colección de la Société Générale, socio de la Bienal de Lyon.

→ Lista completa de artistas en labiennaledelyon.com

Young International Creation (Jeune Création Internationale)

Edición 2026: 11 artistas a seguir. Durante más de 20 años, Young International Creation ha apoyado y dado a conocer a artistas emergentes en el corazón de la Bienal de Lyon. Este programa único reúne en cada edición a una docena de artistas de la escena regional e internacional, invitados a crear nuevas obras en condiciones profesionales de creación y exposición. Presentada en el Institut d'art contemporain de Villeurbanne, esta exposición es un verdadero trampolín para la nueva generación de artistas contemporáneos. La región de Auvergne-Rhône-Alpes es el principal socio de este programa.

Comisarios invitados para la selección internacional:

Mojeanne Behzadi | Comisario | Musée d'art contemporain de Montréal (Canadá)

| Comisario | Musée d'art contemporain de Montréal (Canadá) Caroline Gustafsson | Comisario - Responsable de Exposiciones, Collection and Art Biennale | Borås Konstmuseum (Suecia)

| Comisario - Responsable de Exposiciones, Collection and Art Biennale | Borås Konstmuseum (Suecia) Kaarin Kivirähk | Responsable de Comunicaciones y estrategia | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonia)

| Responsable de Comunicaciones y estrategia | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonia) Sten Ojavee | Comisario | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonia)

| Comisario | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonia) Sooyon Lee | Comisario | National Museum of Modern and Contemporary Art (South Korea)

| Comisario | National Museum of Modern and Contemporary Art (South Korea) Ulya Soley | SAHA Comisario | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (Alemania)

Nueva sede: Cour des Loges Lyon

La Bienal de Lyon presenta su 11ª sede: Cour des Loges Lyon, un hotel Radisson Collection, se suma a su recorrido oficial.

La Bienal de Lyon enriquece su oferta artística con la llegada de una excepcional undécima sede en el corazón del casco antiguo de Lyon. Auténtica joya renacentista, ubicada en el distrito 5 y emblemática de la historia de los traboules de Lyon, este espacio histórico se convierte en un nuevo escenario para la creación contemporánea.

Con su majestuoso patio florentino, sus pasadizos suspendidos y sus siete siglos de historia, Cour des Loges evoca el tema de esta edición: 'Pasar de un sueño a otro'. Lugar de paso, encuentro e intercambio de ideas desde el Renacimiento, amplía la experiencia que ofrece la Bienal invitando a los visitantes a descubrir el arte contemporáneo en un espacio donde patrimonio, memoria e imaginación dialogan.

Una Bienal desplegada en varias sedes emblemáticas

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs [Nueva sede]

macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon

Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

Incluyendo instalaciones y proyectos de acceso libre:

Musée des Confluences

Traboules of the Croix-Rousse

Fondation Bullukian

Saint-Antoine LPA Parking

Garden of the Museum of Fine Arts of Lyon

Part-Dieu B Subway Station

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel [Nueva sede]

Información práctica

Jornadas de prueba

"Las jornadas de preestreno de la 18ª Bienal de Lyon – Arte Contemporáneo tendrán lugar los días 17 y 18 de septiembre de 2026.

El acceso es exclusivamente mediante acreditación, que también da acceso a la inauguración la noche del 18".

Preventa: Ofertas especiales

Del lunes 29 de junio al miércoles 15 de julio de 2026, el Pase de la Bienal se ofrece a un precio preferencial de 20 € en lugar de 25 €. Sin fecha de vencimiento, otorga acceso único a las cuatro principales sedes de la exposición (Les Grandes Locos, Musée des Tissus, macLYON, IAC). Información y preventa: labiennaledelyon.com

Contactos de prensa

Prensa nacional e internacional: Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners (Harry Ancely y Pénélope Ponchelet)

Prensa local y regional: Laura Lamboglia

Dirección: La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

Imágenes:

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Acerca de:

Artprice by Artmarket y La Demeure du Chaos/Abode of Chaos se asocian con la 18ª Bienal de Lyon, comisariada por Catherine Nichols y bajo la dirección artística de Isabelle Bertolotti.

Esta colaboración reúne a dos actores clave del mundo del arte, ambos profundamente arraigados en Lyon y con una marcada proyección internacional. Durante más de cuarenta años, la Bienal de Lyon ha impulsado la evolución del arte contemporáneo y ha contribuido a consolidar el área metropolitana de Lyon como plataforma líder para artistas, profesionales del arte y público de todo el mundo. Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte, lleva décadas documentando las transformaciones del panorama artístico internacional y las trayectorias de los artistas que lo configuran.

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Contacto: thierry Ehrmann, [email protected]