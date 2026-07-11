제18회 리옹 현대미술 비엔날레

2026년 9월 19일~12월 13일 하나의 꿈에서 다른 꿈으로(To pass from one dream to another)

총괄 디렉터: 세실 부르자(Cécile Bourgeat)

세실 부르자(Cécile Bourgeat) 예술감독: 이자벨 베르톨로티(Isabelle Bertolotti)

이자벨 베르톨로티(Isabelle Bertolotti) 큐레이터: 캐서린 니콜스(Catherine Nichols)

파리, 2026년 7월 11일 /PRNewswire/ --

새로운 아티스트

18th Lyon Biennale Contemporary Art 18th Lyon Biennale Contemporary Art - 09.19 – 12.13.26 To pass from one dream to another

리옹 현대미술 비엔날레(Lyon Contemporary Art Biennale) 차기 행사에 신규 아티스트 45명이 초청됐다. 이로써 제18회 행사에는 총 118명의 아티스트가 참여하며, 다양한 창작 방식과 세대, 예술적 영역을 폭넓게 아우르는 비엔날레의 개방성을 다시 한번 보여준다.

118명 아티스트 (국제 신진 창작 아티스트 11명 포함)

(국제 신진 창작 아티스트 11명 포함) 여성 아티스트 68%

프랑스 아티스트 29%

35세 미만 아티스트 23%

신작 65점 및 새로운 각색 작품 12점

및 새로운 각색 작품 12점 42개 국적 참여: 독일, 잉글랜드, 아르헨티나, 아르메니아, 뉴질랜드, 호주, 오스트리아, 벨기에, 보스니아 헤르체고비나, 카메룬, 캐나다, 중국, 한국, 크로아티아, 스코틀랜드, 스페인, 에스토니아, 미국, 프랑스, 가나, 그리스, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 코소보, 레바논, 마다가스카르, 우간다, 팔레스타인, 네덜란드, 페루, 포르투갈, 모리셔스 공화국, 스웨덴, 세네갈, 시리아, 토고, 튀르키예, 우크라이나, 베트남, 세르비아

독일, 잉글랜드, 아르헨티나, 아르메니아, 뉴질랜드, 호주, 오스트리아, 벨기에, 보스니아 헤르체고비나, 카메룬, 캐나다, 중국, 한국, 크로아티아, 스코틀랜드, 스페인, 에스토니아, 미국, 프랑스, 가나, 그리스, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 코소보, 레바논, 마다가스카르, 우간다, 팔레스타인, 네덜란드, 페루, 포르투갈, 모리셔스 공화국, 스웨덴, 세네갈, 시리아, 토고, 튀르키예, 우크라이나, 베트남, 세르비아 비주얼 아이덴티티: 그래픽 디자이너 Zoo

신규 아티스트 45명이 비엔날레의 다양한 전시장에 합류한다.

카를라 아드라(Carla Adra), 야스민 알 다야(Yasmeen Al Daya), 모니라 알 카디리(Monira Al Qadiri), 요세핀 아르넬(Josefin Arnell), 우아실라 아라스(Ouassila Arras), 메르세데스 아스필리쿠에타(Mercedes Azpilicueta), 레일라 바비리예(Leilah Babirye), 파스칼 베르니에(Pascal Bernier), 마농 드 보어(Manon de Boer) & 라티파 라비시(Latifa Laâbissi), 조지 브레히트(George Brecht), 루스 브로토(Luz Broto), 라이아 에스트루치(Laia Estruch), 에바 & 아델레(EVA & ADELE), 샤를아르튀르 푀브리에 포크샨(Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan) [JCI], 마야 프레딘(Maja Fredin) [JCI], 카를로스 힐(Karlos Gil), 허하오난(Haonan He) [JCI], 다프네 에레타키스(Daphné Hérétakis), 기데온 호르바트(Gideon Horváth), 조이스 주마(Joyce Joumaa) [JCI], 막심 장바티스트(Maxime Jean-Baptiste), 안다 크리에지우(Anda Kryeziu), 제르맹 크라위프(Germaine Kruip), 마린 라니에(Marine Lanier), 카티아 레시우(Katya Lesiv), 미켈라 데 마테이(Michela de Mattei) & 인베르노무토(Invernomuto), 모니카 메이스(Mónica Mays), 아네트 메사제(Annette Messager), 브릴란트 밀라지미(Brilant Milazimi), 존 밀러(John Miller), 카타린 무디스트(Katariin Mudist) [JCI], 빌헬름 문트(Wilhelm Mundt), 마리아 주제 올리베이라(Maria José Oliveira), 크리스텔 오이리(Christelle Oyiri), 안 파인하위선(An Paenhuysen), 요아힘 포이퍼(Joachim Pfeufer) & 로베르 필리우(Robert Filliou), 발랑탱 피네(Valentin Pinet) [JCI], 엘레오노르 생타냥(Éléonore Saintagnan), 시라그 세세티안(Sirag Sesetyan) [JCI], 플로렌 신테스(Floraine Sintès) [JCI], 송예환(Yehwan Song) [JCI], 타이셀프 에이전시(Thyself Agency), 잔 이을드름(Can Yıldırım) & 랄린 메르잔(Lalin Mercan) [JCI].

[JCI] = 국제 신진 창작(Young International Creation, Jeune création internationale) 아티스트 * 새롭게 발표된 아티스트 가운데 마린 라니에는 비엔날레에서 작품을 선보이기 위해 메종 뤼나르(Maison Ruinart)의 지원을 받는다. 빌헬름 문트의 작품은 리옹 비엔날레의 파트너인 소시에테 제네랄(Société Générale) 컬렉션이 작품을 특별 대여한 덕분에 전시할 수 있게 됐다.

→ 전체 아티스트 명단: labiennaledelyon.com

국제 신진 창작(Jeune Création Internationale)

2026년 행사: 주목해야 할 아티스트 11명 국제 신진 창작은 20년 넘게 리옹 비엔날레의 중심에서 신진 아티스트들을 지원하고 발굴해 왔다. 이 독창적인 프로그램은 행사마다 지역과 세계 예술계에서 활동하는 약 12명의 아티스트를 한자리에 모아 전문적인 초청한 및 전시 환경에서 신작을 제작하도록 초청한다. 빌뢰르반의 현대미술연구소(Institut d'art contemporain)에서 열리는 이 전시는 차세대 현대미술 아티스트들이 도약할 수 있는 실질적인 발판이 되고 있다. 오베르뉴론알프 지역(Auvergne-Rhône-Alpes Region)은 이 프로그램의 주요 파트너다.

국제 선정 부문 객원 큐레이터:

모잔 베자디(Mojeanne Behzadi) | 큐레이터 | 몬트리올 현대미술관(Musée d'art contemporain de Montréal, 캐나다)

| 큐레이터 | 몬트리올 현대미술관(Musée d'art contemporain de Montréal, 캐나다) 카롤리네 구스타프손(Caroline Gustafsson) | 전시, 컬렉션 및 아트 비엔날레 총괄 큐레이터 | 보로스 미술관(Borås Konstmuseum, 스웨덴)

전시, 컬렉션 및 아트 비엔날레 총괄 큐레이터 | 보로스 미술관(Borås Konstmuseum, 스웨덴) 카린 키비레흐크(Kaarin Kivirähk) | 커뮤니케이션 및 전략 총괄 | 에스토니아 현대미술센터(Estonian Centre for Contemporary Art, 에스토니아)

| 커뮤니케이션 및 전략 총괄 | 에스토니아 현대미술센터(Estonian Centre for Contemporary Art, 에스토니아) 스텐 오야베(Sten Ojavee) | 큐레이터 | 에스토니아 현대미술센터

| 큐레이터 | 에스토니아 현대미술센터 이수연 | 큐레이터 | 국립현대미술관(National Museum of Modern and Contemporary Art, 한국)

울리아 솔레이(Ulya Soley) | SAHA 큐레이터 | 함부르거 반호프-현대미술 국립미술관(Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart, 독일)

신규 전시장: 쿠르 데 로주 리옹

리옹 비엔날레가 11번째 전시장을 공개했다. 래디슨 컬렉션 호텔인 쿠르 데 로주 리옹(Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel)이 공식 관람 동선에 합류한다.

리옹 비엔날레는 리옹 구시가지 중심부에 자리한 특별한 11번째 전시장을 새롭게 추가하며 예술 관람 동선을 한층 풍성하게 확장한다. 리옹 제5구에 자리하고 리옹의 트라불 역사를 상징하는 진정한 르네상스 시대의 보석 같은 이 문화유산 공간은 현대 창작을 위한 새로운 무대로 거듭난다.

웅장한 피렌체 양식의 안뜰과 공중 통로, 7세기에 걸친 역사를 지닌 쿠르 데 로주는 이번 행사의 주제인 하나의 꿈에서 다른 꿈으로와 깊이 호응한다. 르네상스 시대부터 사람들의 이동과 만남, 사상의 교류가 이어져 온 이곳은 문화유산과 기억, 상상력이 대화를 나누는 공간에서 관람객들이 현대미술을 발견하도록 이끌며 비엔날레가 선사하는 경험을 확장한다.

여러 상징적 장소에서 펼쳐지는 비엔날레

레 그랑드 로코(Les Grandes Locos)

직물•장식예술박물관(Musée des Tissus et des Arts décoratifs) [신규 전시장]

macLYON-리옹 현대미술관(macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon)

현대미술연구소/론알프 지역현대미술기금(Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes)

무료 관람이 가능한 설치 작품과 프로젝트:

콩플뤼앙스 박물관(Musée des Confluences)

크루아루스의 트라불(Traboules of the Croix-Rousse)

불루키안 재단(Fondation Bullukian)

생탕투안 LPA 주차장(Saint-Antoine LPA Parking)

리옹 미술관 정원(Garden of the Museum of Fine Arts of Lyon)

파르디외 B 지하철역(Part-Dieu B Subway Station)

래디슨 컬렉션 호텔 쿠르 데 로주 리옹 [신규 전시장]

실용적인 정보

전문가의 날(Pro Days)

"제18회 리옹 현대미술 비엔날레의 프리뷰 데이는 2026년 9월 17일과 18일에 열린다.

인증을 받은 사람만 입장할 수 있으며, 인증을 받으면 18일 저녁 개막 행사에도 참석할 수 있다."

사전 판매: 얼리버드

2026년 6월 29일 월요일부터 7월 15일 수요일까지 비엔날레 패스를 정상가 25유로 대신 특별가 20유로에 판매한다. 날짜가 지정되지 않은 이 패스로 4곳의 주요 유료 전시장인 레 그랑드 로코, 직물박물관, macLYON, IAC에 각각 1회 입장할 수 있다. 정보 및 사전 판매: labiennaledelyon.com

언론 문의처

국내 및 국제 언론: 아장스 클로딘 콜랭 커뮤니케이션/핀 파트너스(Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners, 해리 앙슬리(Harry Ancely) & 페넬로프 퐁슐레(Pénélope Ponchelet))

지역 언론: 로라 람볼리아(Laura Lamboglia)

주소: La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

이미지:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg]

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소개:

아트마켓(Artmarket)의 아트프라이스(Artprice)와 카오스 저택(La Demeure du Chaos/Abode of Chaos)이 캐서린 니콜스의 큐레이팅과 이자벨 베르톨로티의 예술감독 아래 열리는 제18회 리옹 비엔날레의 파트너로 참여한다.

이번 협력은 리옹에 깊이 뿌리를 두면서도 강력한 국제적 시각을 유지해 온 예술계의 주요 주체 두 곳을 하나로 잇는다. 리옹 비엔날레는 40년 넘게 현대미술의 발전을 지원해 왔으며, 리옹 대도시권이 세계 각국의 아티스트와 미술계 전문가, 관람객을 위한 선도적인 플랫폼으로 자리 잡는 데 기여했다. 세계적인 미술시장 정보 기업인 아트프라이스는 수십 년 동안 국제 미술계의 변화와 이를 이끌어 온 아티스트들의 활동 경력을 기록해 왔다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

문의처: 티에리 에르만(thierry Ehrmann), [email protected]

SOURCE Artmarket.com