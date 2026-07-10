18e Biennale de Lyon Art contemporain

19.09–13.12.26 Passer d'un rêve à l'autre

Direction générale : Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat Directrice artistique : Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti Commissaire : Catherine Nichols

PARIS, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ --

Nouveaux artistes

18th Lyon Biennale Contemporary Art 18th Lyon Biennale Contemporary Art - 09.19 – 12.13.26 To pass from one dream to another

45 nouveaux artistes sont invité-es à la prochaine édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon soit 118 artistes pour cette 18e édition qui affirme son ouverture à une grande diversité de pratiques, de générations et de territoires artistiques.

118 artistes dont 11 artistes Jeune création internationale

dont 11 artistes Jeune création internationale 68% d'artistes femmes

d'artistes femmes 29% d'artistes français-es

d'artistes français-es 23% d'artistes de moins de 35 ans

d'artistes de moins de 35 ans 65 créations et 12 nouvelles adaptations

et 12 nouvelles adaptations 42 nationalités représentées : Allemagne, Angleterre (Royaume-Uni), Argentine, Arménie, Aotearoa Nouvelle-Zélande, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Écosse (Royaume-Uni), Espagne, Estonie, États-Unis, France, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kosovo, Liban, Madagascar, Ouganda, Palestine, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Maurice, Suède, Sénégal, Syrie, Togo, Turquie, Ukraine, Vietnam, Serbie

Allemagne, Angleterre (Royaume-Uni), Argentine, Arménie, Aotearoa Nouvelle-Zélande, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Écosse (Royaume-Uni), Espagne, Estonie, États-Unis, France, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kosovo, Liban, Madagascar, Ouganda, Palestine, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Maurice, Suède, Sénégal, Syrie, Togo, Turquie, Ukraine, Vietnam, Serbie Identité visuelle : Zoo, designers graphiques

45 nouveaux artistes rejoignent les différents lieux de la Biennale

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer & Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = Artistes Jeune création internationale

Parmi les artistes nouvellement annoncés, Marine Lanier bénéficie du soutien de la Maison Ruinart pour la présentation de son œuvre dans le cadre de la Biennale. La présentation des œuvres de Wilhelm Mundt est quant à elle rendue possible grâce au prêt exceptionnel d'œuvres issues de la collection de Société Générale, partenaire de la Biennale de Lyon.

→ Liste complète des artistes sur labiennaledelyon.com

Jeune création internationale

Jeune création internationale 2026 : 11 artistes à suivre

Depuis plus de 20 ans, la Jeune création internationale accompagne et révèle les artistes émergents au cœur de la Biennale de Lyon. Ce dispositif singulier réunit à chaque édition une dizaine d'artistes issu-es de la scène régionale et internationale, invité-es à produire des œuvres inédites dans des conditions professionnelles de création et d'exposition.

Présentée à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, cette exposition constitue un véritable tremplin pour la nouvelle génération d'artistes contemporains. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier partenaire de ce programme.

Commissaires invité-es pour la sélection internationale :

Mojeanne Behzadi | Conservatrice | Musée d'art contemporain de Montréal (Canada)

| Conservatrice | Musée d'art contemporain de Montréal (Canada) Caroline Gustafsson | Conservatrice - Responsable des expositions, de la collection et de la Biennale d'art de Borås | Borås Konstmuseum (Suède)

| Conservatrice - Responsable des expositions, de la collection et de la Biennale d'art de Borås | Borås Konstmuseum (Suède) Kaarin Kivirähk | Responsable communication et stratégie | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie)

| Responsable communication et stratégie | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie) Sten Ojavee | Commissaire | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie)

| Commissaire | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie) Sooyon Lee | Commissaire | National Museum of Modern and Contemporary Art (Corée du Sud)

| Commissaire | National Museum of Modern and Contemporary Art (Corée du Sud) Ulya Soley | Commissaire SAHA | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (Allemagne)

Nouveau lieu

La Biennale de Lyon dévoile un 11e lieu d'exposition : Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel rejoint le parcours officiel

La Biennale de Lyon enrichit son parcours artistique avec l'arrivée d'un onzième lieu d'exposition exceptionnel : Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, au cœur du Vieux Lyon. Véritable joyau de la Renaissance, niché dans le 5e arrondissement et emblématique de l'histoire des traboules lyonnaises, ce lieu patrimonial devient un nouvel écrin pour la création contemporaine.

Avec sa majestueuse cour florentine, ses coursives suspendues et ses sept siècles d'histoire, la Cour des Loges fait écho au thème de cette édition, Passer d'un rêve à l'autre. Lieu de passage, de rencontres et de circulation des idées depuis la Renaissance, il prolonge l'expérience proposée par la Biennale en invitant les visiteur-euses à découvrir l'art contemporain dans un espace où patrimoine, mémoire et imaginaire entrent en dialogue.

Une Biennale déployée dans plusieurs lieux emblématiques

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs [Nouveau lieu]

macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon

Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

dont des installations et projets en accès libre :

Musée des Confluences

Traboules des pentes de la Croix-Rousse

Fondation Bullukian

Parking LPA Saint-Antoine

Jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon

Station de métro B - Gare Part-Dieu

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel [Nouveau lieu]

Informations pratiques

Journées pros

« Les journées professionnelles de la 18e Biennale de Lyon- Art contemporain se dérouleront les 17 et 18 septembre 2026.

L'accès se fait uniquement sur accréditation et donne également accès au vernissage le 18 au soir. »

Préventes Early Birds

Du lundi 29 juin au mercredi 15 juillet 2026, le Pass Biennale est proposé au tarif préférentiel de 20 € au lieu de 25 €. Non daté, il donne accès une fois aux quatre principaux lieux d'exposition payants :

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs

macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon

Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

Informations et préventes : labiennaledelyon.com

Contacts presse

Presse nationale et internationale : Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners

Harry Ancely : [email protected] / 07 71 00 81 40

Pénélope Ponchelet : [email protected] / 06 74 74 47 01

Presse locale et régionale :

Laura Lamboglia : +33 6 83 27 84 46 / [email protected]

Adresse :

La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

Images:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img2-BIENNALE_LYON_BAC26_BLOC-MARQUE_EN_DATE…][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/LOGO-labiennaledelyon.jpg]

A propos :

Artprice by Artmarket et La Demeure du Chaos s'associent à la 18ème Biennale de Lyon, sous le commissariat de Catherine Nichols et sous la direction artistique d'Isabelle Bertolotti.

Cette collaboration réunit deux acteurs majeurs du paysage artistique, tous deux profondément ancrés à Lyon et résolument tournés vers l'international. Depuis plus de quarante ans, la Biennale de Lyon accompagne les évolutions de la création contemporaine et contribue à faire de la métropole lyonnaise une plateforme de référence pour les artistes, les professionnels et les publics du monde entier. Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, observe quant à lui depuis plusieurs décennies les transformations de la scène artistique internationale et les trajectoires des artistes qui la composent.

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Contact:

thierry Ehrmann, [email protected]