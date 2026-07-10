18e Biennale de Lyon Art contemporain

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Jul 10, 2026, 07:50 ET
19.09–13.12.26 Passer d'un rêve à l'autre
- Direction générale : Cécile Bourgeat
- Directrice artistique : Isabelle Bertolotti
- Commissaire : Catherine Nichols
PARIS, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ --
Nouveaux artistes
45 nouveaux artistes sont invité-es à la prochaine édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon soit 118 artistes pour cette 18e édition qui affirme son ouverture à une grande diversité de pratiques, de générations et de territoires artistiques.
- 118 artistes dont 11 artistes Jeune création internationale
- 68% d'artistes femmes
- 29% d'artistes français-es
- 23% d'artistes de moins de 35 ans
- 65 créations et 12 nouvelles adaptations
- 42 nationalités représentées : Allemagne, Angleterre (Royaume-Uni), Argentine, Arménie, Aotearoa Nouvelle-Zélande, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Écosse (Royaume-Uni), Espagne, Estonie, États-Unis, France, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kosovo, Liban, Madagascar, Ouganda, Palestine, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Maurice, Suède, Sénégal, Syrie, Togo, Turquie, Ukraine, Vietnam, Serbie
- Identité visuelle : Zoo, designers graphiques
45 nouveaux artistes rejoignent les différents lieux de la Biennale
Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer & Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI].
[JCI] = Artistes Jeune création internationale
- Parmi les artistes nouvellement annoncés, Marine Lanier bénéficie du soutien de la Maison Ruinart pour la présentation de son œuvre dans le cadre de la Biennale. La présentation des œuvres de Wilhelm Mundt est quant à elle rendue possible grâce au prêt exceptionnel d'œuvres issues de la collection de Société Générale, partenaire de la Biennale de Lyon.
→ Liste complète des artistes sur labiennaledelyon.com
Jeune création internationale
Jeune création internationale 2026 : 11 artistes à suivre
Depuis plus de 20 ans, la Jeune création internationale accompagne et révèle les artistes émergents au cœur de la Biennale de Lyon. Ce dispositif singulier réunit à chaque édition une dizaine d'artistes issu-es de la scène régionale et internationale, invité-es à produire des œuvres inédites dans des conditions professionnelles de création et d'exposition.
Présentée à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, cette exposition constitue un véritable tremplin pour la nouvelle génération d'artistes contemporains. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier partenaire de ce programme.
Commissaires invité-es pour la sélection internationale :
- Mojeanne Behzadi | Conservatrice | Musée d'art contemporain de Montréal (Canada)
- Caroline Gustafsson | Conservatrice - Responsable des expositions, de la collection et de la Biennale d'art de Borås | Borås Konstmuseum (Suède)
- Kaarin Kivirähk | Responsable communication et stratégie | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie)
- Sten Ojavee | Commissaire | Estonian Centre for Contemporary Art (Estonie)
- Sooyon Lee | Commissaire | National Museum of Modern and Contemporary Art (Corée du Sud)
- Ulya Soley | Commissaire SAHA | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (Allemagne)
Nouveau lieu
La Biennale de Lyon dévoile un 11e lieu d'exposition : Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel rejoint le parcours officiel
La Biennale de Lyon enrichit son parcours artistique avec l'arrivée d'un onzième lieu d'exposition exceptionnel : Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, au cœur du Vieux Lyon. Véritable joyau de la Renaissance, niché dans le 5e arrondissement et emblématique de l'histoire des traboules lyonnaises, ce lieu patrimonial devient un nouvel écrin pour la création contemporaine.
Avec sa majestueuse cour florentine, ses coursives suspendues et ses sept siècles d'histoire, la Cour des Loges fait écho au thème de cette édition, Passer d'un rêve à l'autre. Lieu de passage, de rencontres et de circulation des idées depuis la Renaissance, il prolonge l'expérience proposée par la Biennale en invitant les visiteur-euses à découvrir l'art contemporain dans un espace où patrimoine, mémoire et imaginaire entrent en dialogue.
Une Biennale déployée dans plusieurs lieux emblématiques
- Les Grandes Locos
- Musée des Tissus et des Arts décoratifs [Nouveau lieu]
- macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon
- Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes
dont des installations et projets en accès libre :
- Musée des Confluences
- Traboules des pentes de la Croix-Rousse
- Fondation Bullukian
- Parking LPA Saint-Antoine
- Jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon
- Station de métro B - Gare Part-Dieu
- Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel [Nouveau lieu]
Informations pratiques
Journées pros
« Les journées professionnelles de la 18e Biennale de Lyon- Art contemporain se dérouleront les 17 et 18 septembre 2026.
L'accès se fait uniquement sur accréditation et donne également accès au vernissage le 18 au soir. »
Préventes Early Birds
Du lundi 29 juin au mercredi 15 juillet 2026, le Pass Biennale est proposé au tarif préférentiel de 20 € au lieu de 25 €. Non daté, il donne accès une fois aux quatre principaux lieux d'exposition payants :
- Les Grandes Locos
- Musée des Tissus et des Arts décoratifs
- macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon
- Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes
Informations et préventes : labiennaledelyon.com
Contacts presse
Presse nationale et internationale : Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners
Harry Ancely : [email protected] / 07 71 00 81 40
Pénélope Ponchelet : [email protected] / 06 74 74 47 01
Presse locale et régionale :
Laura Lamboglia : +33 6 83 27 84 46 / [email protected]
Adresse :
La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière
Images:
[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img2-BIENNALE_LYON_BAC26_BLOC-MARQUE_EN_DATE…][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/LOGO-labiennaledelyon.jpg]
A propos :
Artprice by Artmarket et La Demeure du Chaos s'associent à la 18ème Biennale de Lyon, sous le commissariat de Catherine Nichols et sous la direction artistique d'Isabelle Bertolotti.
Cette collaboration réunit deux acteurs majeurs du paysage artistique, tous deux profondément ancrés à Lyon et résolument tournés vers l'international. Depuis plus de quarante ans, la Biennale de Lyon accompagne les évolutions de la création contemporaine et contribue à faire de la métropole lyonnaise une plateforme de référence pour les artistes, les professionnels et les publics du monde entier. Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, observe quant à lui depuis plusieurs décennies les transformations de la scène artistique internationale et les trajectoires des artistes qui la composent.
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Contact:
thierry Ehrmann, [email protected]
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