09.19 – 12.13.26 एक से दूसरे सपने में जाना

महानिदेशक: Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat कलात्मक निर्देशक: Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti क्यूरेटर: Catherine Nichols

पेरिस, 11 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ --

नए कलाकार

18वीं Lyon Biennale Contemporary Art 8वीं Lyon Biennale Contemporary Art - 09.19 - 12.13.26 एक से दूसरे सपने की ओर

Lyon Contemporary Art Biennale के अगले संस्करण में 45 नए कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिससे इस 18वें संस्करण के लिए प्रथाओं, पीढ़ियों और कलात्मक क्षेत्रों की एक बड़ी विविधता के प्रति अपनी खुलेपन की पुष्टि करते हुए कुल 118 कलाकार हो गए हैं।

118 कलाकार (11 Young International Creation कलाकारों सहित)

(11 Young International Creation कलाकारों सहित) 68% महिला कलाकार

महिला कलाकार 29% फ्रांसीसी कलाकार

फ्रांसीसी कलाकार 23% 35 वर्ष से कम आयु के कलाकार

35 वर्ष से कम आयु के कलाकार 65 रचनाएँ और 12 नए अनुकूलन

और 12 नए अनुकूलन 42 राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व: जर्मनी, इंग्लैंड (UK), अर्जेंटीना, आर्मेनिया, आओटेरोआ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया-हर्जेगोविना, कैमरून, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, क्रोएशिया, स्कॉटलैंड (UK), स्पेन, एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, घाना, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोसोवो, लेबनान, मेडागास्कर, युगांडा, फिलिस्तीन, नीदरलैंड, पेरू, पुर्तगाल, मॉरीशस गणराज्य, स्वीडन, सेनेगल, सीरिया, टोगो, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम, सर्बिया।

जर्मनी, इंग्लैंड (UK), अर्जेंटीना, आर्मेनिया, आओटेरोआ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया-हर्जेगोविना, कैमरून, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, क्रोएशिया, स्कॉटलैंड (UK), स्पेन, एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, घाना, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोसोवो, लेबनान, मेडागास्कर, युगांडा, फिलिस्तीन, नीदरलैंड, पेरू, पुर्तगाल, मॉरीशस गणराज्य, स्वीडन, सेनेगल, सीरिया, टोगो, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम, सर्बिया। विज़ुअल पहचान: चिड़ियाघर, ग्राफिक डिजाइनर

45 नए कलाकार बिएनाले के विभिन्न द्विवार्षिक स्थलों में शामिल हुए:

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer & Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI]।

[JCI] = Young International Creation (Jeune création internationale) कलाकार * Marine Lanier सहित नए घोषित कलाकारों को द्विवार्षिक ढांचे के भीतर अपना काम प्रस्तुत करने के लिए Maison Ruinart की सपोर्ट से लाभ प्राप्त होता है। Wilhelm Mundt की कृतियों की प्रस्तुति Lyon Biennale के भागीदार, Société Générale संग्रह से प्राप्त कृतियों के असाधारण ऋण के कारण संभव हो पाई है।

→ सभी कलाकारों की पूरी सूची labiennaledelyon.com पर उपलब्ध है

Young International Creation (Jeune Création Internationale)

2026 संस्करण: देखने लायक 11 कलाकार 20 से अधिक वर्षों से, Young International Creation ने Lyon Biennale के केंद्र में उभरते कलाकारों को सपोर्ट व उजागर किया है। यह अनूठा कार्यक्रम प्रत्येक संस्करण में क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नई रचनाएँ तैयार करने हेतु व्यावसायिक सृजन और प्रदर्शनी की स्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले एक दर्जन कलाकारों को एक साथ लाता है। Institut d'art contemporain in Villeurbanne, में प्रस्तुत यह प्रदर्शनी समकालीन कलाकारों की नई पीढ़ी के लिए एक वास्तविक मंच है। Auvergne-Rhône-Alpes क्षेत्र इस कार्यक्रम का प्राथमिक भागीदार है।

अंतर्राष्ट्रीय चयन के लिए अतिथि क्यूरेटर:

Mojeanne Behzadi | क्यूरेटर | Musée d'art contemporain de Montréal (कनाडा)

| क्यूरेटर | Musée d'art contemporain de Montréal (कनाडा) Caroline Gustafsson | क्यूरेटर - Head of Exhibitions, Collection and Art Biennale | Borås Konstmuseum (स्वीडन)

| क्यूरेटर - Head of Exhibitions, Collection and Art Biennale | Borås Konstmuseum (स्वीडन) Kaarin Kivirähk | संचार और रणनीति प्रमुख | Estonian Centre for Contemporary Art (एस्टोनिया)

| संचार और रणनीति प्रमुख | Estonian Centre for Contemporary Art (एस्टोनिया) Sten Ojavee | क्यूरेटर | Estonian Centre for Contemporary Art (एस्टोनिया)

| क्यूरेटर | Estonian Centre for Contemporary Art (एस्टोनिया) Sooyon Lee | क्यूरेटर | National Museum of Modern and Contemporary Art (दक्षिण कोरिया)

| क्यूरेटर | National Museum of Modern and Contemporary Art (दक्षिण कोरिया) Ulya Soley | SAHA क्यूरेटर | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (जर्मनी)

नया स्थान: Cour des Loges Lyon

Lyon Biennale ने अपने 11वें प्रदर्शनी स्थल को उजागर किया: Cour des Loges Lyon, एक Radisson Collection Hotel, आधिकारिक मार्ग से जुड़ा।

Lyon Biennale ने ओल्ड ल्योन के केंद्र में एक असाधारण ग्यारहवें प्रदर्शनी स्थल के आगमन के साथ अपने कलात्मक मार्ग को अधिक समृद्ध किया है। 5वें जिले में स्थित और ल्योन के ट्रैबौल्स के इतिहास का प्रतीक पुनर्जागरण काल का यह एक सच्चा रत्न, विरासत स्थल समकालीन रचना के लिए एक नया परिवेश बन गया है।

अपने भव्य Florentine आंगन, अपने लटकते हुए रास्तों और सात शताब्दियों के इतिहास के साथ, Cour des Loges इस संस्करण के 'एक से दूसरे सपने की ओर बढ़ना' विषय को प्रतिध्वनित करता है। Renaissance के काल से ही यह आवागमन, मीटिंगों और विचारों के आदान-प्रदान का एक ऐसा स्थान रहा है जो आगंतुकों के लिए विरासत, स्मृति और कल्पना को संवाद में प्रवेश करवाते तथा Biennale प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव में विस्तार करते हुए समकालीन कला की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है।

कई प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित एक द्विवार्षिक प्रदर्शनी

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs [नया स्थान]

macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon

Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

निम्न नि:शुल्क उपलब्ध प्रतिष्ठान और परियोजनाओं सहित:

Musée des Confluences

क्रोक्स-रूस के ट्रैबौल्स

Fondation Bullukian

Saint-Antoine LPA Parking

Museum of Fine Arts of Lyon का उद्यान

Part-Dieu B सबवे स्टेशन

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel [नया स्थान]

व्यावहारिक जानकारियाँ

Pro Days

"17 और 18 सितंबर 2026 को 18वें Lyon Biennale - Contemporary Art के पूर्वावलोकन दिन आयोजित किए जाएंगे।

प्रवेश केवल प्रमाणन के आधार पर ही होगा और 18 तिथि की शाम को होने वाले उद्घाटन में भी प्रवेश मिलेगा।"

पूर्व बिक्री: समय से पहले पंजीकरण करवाने वालें

सोमवार, 29 जून से बुधवार, 15 जुलाई, 2026 तक, Biennale Pass €25 के बजाय €20 की रियायती दर पर बिक्री किए जाएंगे। इस पर कोई तारीख अंकित नहीं है, और यह चार मुख्य सशुल्क प्रदर्शनी स्थलों (Les Grandes Locos, Musée des Tissus, macLYON, IAC) में एक बार का प्रवेश अनुमत करता है। जानकारियाँ और पूर्व-बिक्री: labiennaledelyon.com

प्रेस संपर्क

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस: Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners (Harry Ancely & Pénélope Ponchelet)

स्थानीय और क्षेत्रीय प्रेस: Laura Lamboglia

पता: La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

चित्र:

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परिचय:

Artprice by Artmarket और La Demeure du Chaos/Abode of Chaos, Catherine Nichols द्वारा क्यूरेट किए गए और Isabelle Bertolotti के कलात्मक निर्देशन में आयोजित 18वें Lyon Biennale के साथ भागीदारी कर रहे हैं।

यह सहयोग कला जगत के मजबूत अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाए रखने वाले लियोन में गहराई से जुड़े दो प्रमुख अदाकारों को एक साथ लाता है। चालीस से अधिक वर्षों से, Lyon Biennale ने समकालीन कला के विकास को सपोर्ट किया है और ल्योन महानगरीय क्षेत्र को पूरे विश्व के कलाकारों, कला व्यावसायिकों और ऑडियंस के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करने में सहायता की है। Artprice, कला बाजार की जानकारी देने वाली वैश्विक अग्रणी कंपनी, ने कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय कला जगत में हुए परिवर्तनों और इसे आकार देने वाले कलाकारों के कैरियर का दस्तावेजीकरण किया है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3005482/Lyon_Biennale.jpg

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3005480/Lyon_Biennale_2.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

संपर्क: thierry Ehrmann, [email protected]