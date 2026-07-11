19 settembre - 13 dicembre 2026 Da un sogno all'altro

Direttrice generale: Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat Direttrice artistica: Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti Curatrice: Catherine Nichols

PARIGI, 11 luglio 2026 /PRNewswire/ --

Nuovi artisti

18ª edizione della Biennale d'Arte Contemporanea di Lione 18ª Biennale d'Arte Contemporanea di Lione - 19 settembre - 13 dicembre 2026 Da un sogno all'altro

45 nuovi artisti sono stati invitati alla prossima edizione della Biennale d'Arte Contemporanea di Lione, per un totale di 118 artisti in questa 18ª edizione, confermando la propria apertura verso una grande diversità di pratiche, generazioni e territori artistici.

118 artisti (di cui 11 artisti del programma "Giovani creatori internazionali")

(di cui 11 artisti del programma "Giovani creatori internazionali") 68% di artiste donne

di artiste donne 29% di artisti francesi

di artisti francesi 23% di artisti sotto i 35 anni

di artisti sotto i 35 anni 65 creazioni e 12 nuovi adattamenti

e 12 nuovi adattamenti 42 nazionalità rappresentate: Germania, Inghilterra (Regno Unito), Argentina, Armenia, Nuova Zelanda (Aotearoa), Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Scozia (Regno Unito), Spagna, Estonia, Stati Uniti, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Kosovo, Libano, Madagascar, Uganda, Palestina, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Repubblica di Mauritius, Svezia, Senegal, Siria, Togo, Turchia, Ucraina, Vietnam, Serbia.

Germania, Inghilterra (Regno Unito), Argentina, Armenia, Nuova Zelanda (Aotearoa), Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Scozia (Regno Unito), Spagna, Estonia, Stati Uniti, Francia, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Kosovo, Libano, Madagascar, Uganda, Palestina, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Repubblica di Mauritius, Svezia, Senegal, Siria, Togo, Turchia, Ucraina, Vietnam, Serbia. Visual identity: Zoo, grafici

45 nuovi artisti si aggiungono alle varie sedi della Biennale:

Carla Adra, Yasmeen Al Daya, Monira Al Qadiri, Josefin Arnell, Ouassila Arras, Mercedes Azpilicueta, Leilah Babirye, Pascal Bernier, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, George Brecht, Luz Broto, Laia Estruch, EVA & ADELE, Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI], Maja Fredin [JCI], Karlos Gil, Haonan He [JCI], Daphné Hérétakis, Gideon Horváth, Joyce Joumaa [JCI], Maxime Jean-Baptiste, Anda Kryeziu, Germaine Kruip, Marine Lanier*, Katya Lesiv, Michela de Mattei & Invernomuto, Mónica Mays, Annette Messager, Brilant Milazimi, John Miller, Katariin Mudist [JCI], Wilhelm Mundt*, Maria José Oliveira, Christelle Oyiri, An Paenhuysen, Joachim Pfeufer & Robert Filliou, Valentin Pinet [JCI], Éléonore Saintagnan, Sirag Sesetyan [JCI], Floraine Sintès [JCI], Yehwan Song [JCI], Thyself Agency, Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = Artisti della Jeune Création Internationale (Giovane Creazione Internazionale) * Tra gli artisti appena annunciati, Marine Lanier beneficia del sostegno della Maison Ruinart per la presentazione del suo lavoro nell'ambito della Biennale. La presentazione delle opere di Wilhelm Mundt è resa possibile grazie all'eccezionale prestito di opere provenienti dalla collezione della Société Générale, partner della Biennale di Lione.

→ Elenco completo degli artisti su labiennaledelyon.com

Jeune Création Internationale (Giovane Creazione Internazionale)

Edizione 2026: 11 artisti da tenere d'occhio Da oltre 20 anni, la Jeune Création Internationale sostiene e valorizza gli artisti emergenti nel cuore della Biennale di Lione. Questo programma unico nel suo genere riunisce ad ogni edizione una dozzina di artisti della scena regionale e internazionale, invitati a realizzare nuove opere in condizioni professionali di creazione ed esposizione. Presentata presso l'Institut d'art contemporain di Villeurbanne, questa mostra rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per la nuova generazione di artisti contemporanei. La regione Alvernia-Rodano-Alpi è il partner principale di questo programma.

Curatori ospiti per la selezione internazionale:

Mojeanne Behzadi | Curatrice | Musée d'art contemporain de Montréal (Canada)

| Curatrice | Musée d'art contemporain de Montréal (Canada) Caroline Gustafsson | Curatrice - Responsabile delle mostre, della collezione e della Biennale d'arte | Borås Konstmuseum (Svezia)

| Curatrice - Responsabile delle mostre, della collezione e della Biennale d'arte | Borås Konstmuseum (Svezia) Kaarin Kivirähk | Responsabile della comunicazione e della strategia | Centro estone per l'arte contemporanea (Estonia)

| Responsabile della comunicazione e della strategia | Centro estone per l'arte contemporanea (Estonia) Sten Ojavee | Curatore | Centro estone per l'arte contemporanea (Estonia)

| Curatore | Centro estone per l'arte contemporanea (Estonia) Sooyon Lee | Curatrice | Museo Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (Corea del Sud)

| Curatrice | Museo Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (Corea del Sud) Ulya Soley | Curatrice SAHA | Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart (Germania)

Nuova sede: Cour des Loges, Lione

La Biennale di Lione svela l'undicesima sede espositiva: la Cour des Loges Lyon, un hotel della catena Radisson Collection, entra a far parte del percorso ufficiale.

La Biennale di Lione arricchisce il proprio percorso artistico con l'arrivo di un'eccezionale undicesima sede espositiva nel cuore della Lione Vecchia. Vero e proprio gioiello rinascimentale, situato nel 5° arrondissement ed emblematico della storia dei traboules di Lione, questo sito storico diventa un nuovo scenario per la creazione contemporanea.

Con il suo maestoso cortile fiorentino, i suoi passaggi sospesi e i suoi sette secoli di storia, la Cour des Loges fa eco al tema di questa edizione: "Passare da un sogno all'altro". Luogo di passaggio, di incontri e di circolazione delle idee sin dal Rinascimento, amplia l'esperienza offerta dalla Biennale invitando i visitatori a scoprire l'arte contemporanea in uno spazio in cui patrimonio, memoria e immaginazione entrano in dialogo.

Una Biennale distribuita su diverse sedi emblematiche

Les Grandes Locos

Museo dei Tessuti e delle Arti Decorative [Nuova sede]

macLYON - Museo d'arte contemporanea di Lione

Istituto d'arte contemporanea / Frac Rhône-Alpes

Comprese installazioni e progetti ad accesso libero:

Musée des Confluences

I traboules della Croix-Rousse

Fondazione Bullukian

Parcheggio LPA di Saint-Antoine

Giardino del Museo delle Belle Arti di Lione

Stazione della metropolitana Part-Dieu B

Cour des Loges Lione, un hotel Radisson Collection [Nuova sede]

Informazioni pratiche

Giornate di anteprima

"Le giornate di anteprima della 18ª Biennale di Lione - Arte contemporanea si terranno il 17 e il 18 settembre 2026.

L'ingresso è consentito solo previo accreditamento e dà diritto anche all'accesso all'inaugurazione la sera del 18."

Prevendita: Early Birds

Da lunedì 29 giugno a mercoledì 15 luglio 2026, il Biennale Pass è disponibile a una tariffa preferenziale di 20 € anziché 25 €. Senza data, garantisce un accesso unico alle quattro principali sedi espositive a pagamento (Les Grandes Locos, Musée des Tissus, macLYON, IAC). Informazioni e prevendita: labiennaledelyon.com

Contatti stampa

Stampa nazionale e internazionale: Agence Claudine Colin Communication / FINN Partners (Harry Ancely & Pénélope Ponchelet)

Stampa locale e regionale: Laura Lamboglia

Indirizzo: La Biennale di Lione Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

Immagini:

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Ulteriori informazioni:

Artprice by Artmarket e La Demeure du Chaos/Abode of Chaos collaborano con la 18ª Biennale di Lione, curata da Catherine Nichols e sotto la direzione artistica di Isabelle Bertolotti.

Questa collaborazione riunisce due protagonisti di spicco del mondo dell'arte, entrambi profondamente radicati a Lione pur mantenendo una forte vocazione internazionale. Da oltre quarant'anni, la Biennale di Lione sostiene l'evoluzione dell'arte contemporanea e contribuisce ad affermare l'area metropolitana di Lione come piattaforma di riferimento per artisti, professionisti del settore e pubblico provenienti da tutto il mondo. Artprice, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte, documenta da molti decenni le trasformazioni della scena artistica internazionale e le carriere degli artisti che la plasmano.

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Contatto: Thierry Ehrmann, [email protected]