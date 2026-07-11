2026年9月19日～12月13日－ある夢から別の夢へと移りゆく（To pass from one dream to another）

総合ディレクター： Cécile Bourgeat

Cécile Bourgeat 芸術監督： Isabelle Bertolotti

Isabelle Bertolotti キュレーター： Catherine Nichols

パリ, 2026年7月11日 /PRNewswire/ --

新たに参加するアーティスト

第18回リヨン・ビエンナーレ－現代美術（18th Lyon Biennale - Contemporary Art） 第8回リヨン・ビエンナーレ－現代美術（8th Lyon Biennale Contemporary Art）－2026年9月19日～12月13日－ある夢から別の夢へと移りゆく（To pass from one dream to another）

次回開催される第18回リヨン・ビエンナーレ－現代美術には、新たに45人のアーティストが招かれ、参加アーティストは計118人となり、多様な表現手法、世代、活動地域に広く門戸を開く同展の姿勢を改めて示しています。

アーティスト 118人 （うち11人はヤング・インターナショナル・クリエーション（Young International Creation）の参加アーティスト）

（うち11人はヤング・インターナショナル・クリエーション（Young International Creation）の参加アーティスト） 女性アーティスト 68%

フランス人アーティスト 29%

35歳未満のアーティスト 23%

新作65点 、新たに再構成された作品12点

、新たに再構成された作品12点 参加アーティストの国籍（計42）： ドイツ、イングランド（英国）、アルゼンチン、アルメニア、アオテアロア・ニュージーランド、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カメルーン、カナダ、中国、韓国、クロアチア、スコットランド（英国）、スペイン、エストニア、米国、フランス、ガーナ、ギリシャ、インド、インドネシア、イタリア、日本、コソボ、レバノン、マダガスカル、ウガンダ、パレスチナ、オランダ、ペルー、ポルトガル、モーリシャス共和国、スウェーデン、セネガル、シリア、トーゴ、トルコ、ウクライナ、ベトナム、セルビア。

ドイツ、イングランド（英国）、アルゼンチン、アルメニア、アオテアロア・ニュージーランド、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カメルーン、カナダ、中国、韓国、クロアチア、スコットランド（英国）、スペイン、エストニア、米国、フランス、ガーナ、ギリシャ、インド、インドネシア、イタリア、日本、コソボ、レバノン、マダガスカル、ウガンダ、パレスチナ、オランダ、ペルー、ポルトガル、モーリシャス共和国、スウェーデン、セネガル、シリア、トーゴ、トルコ、ウクライナ、ベトナム、セルビア。 ビジュアル・アイデンティティー：Zoo（グラフィック・デザイナー）

ビエンナーレの各会場に新たに参加する45組のアーティスト：

Carla Adra、Yasmeen Al Daya、Monira Al Qadiri、Josefin Arnell、Ouassila Arras、Mercedes Azpilicueta、Leilah Babirye、Pascal Bernier、Manon de Boer & Latifa Laâbissi、George Brecht、Luz Broto、Laia Estruch、EVA & ADELE、Charles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI]、Maja Fredin [JCI]、Karlos Gil、Haonan He [JCI]、Daphné Hérétakis、Gideon Horváth、Joyce Joumaa [JCI]、Maxime Jean-Baptiste、Anda Kryeziu、Germaine Kruip、Marine Lanier*、Katya Lesiv、Michela de Mattei & Invernomuto、Mónica Mays、Annette Messager、Brilant Milazimi、John Miller、Katariin Mudist [JCI]、Wilhelm Mundt*、Maria José Oliveira、Christelle Oyiri、An Paenhuysen、Joachim Pfeufer & Robert Filliou、Valentin Pinet [JCI]、Éléonore Saintagnan、Sirag Sesetyan [JCI]、Floraine Sintès [JCI]、Yehwan Song [JCI]、Thyself Agency、Can Yıldırım & Lalin Mercan [JCI]。

[JCI]＝ヤング・インターナショナル・クリエーション（Young International Creation／Jeune création internationale）の参加アーティスト。*今回新たに発表されたアーティストのうち、Marine Lanierは、ビエンナーレで作品を展示するにあたり、Maison Ruinartの支援を受けています。Wilhelm Mundtの作品展示は、リヨン・ビエンナーレのパートナーであるSociété Généraleのコレクションから作品の特別貸与を受けたことで実現しました。

→アーティストの全リスト：labiennaledelyon.com

ヤング・インターナショナル・クリエーション（Young International Creation／Jeune Création Internationale）

2026年展：注目のアーティスト11人。20年以上にわたり、ヤング・インターナショナル・クリエーション（Young International Creation／Jeune Création Internationale）は、リヨン・ビエンナーレの中核を成すプログラムとして、新進アーティストを支援し、その才能を世に紹介してきました。この独自のプログラムでは毎回、地域および国際的なアートシーンから約12人のアーティストを招き、専門的な制作・展示環境のもとで新作を手がけてもらっています。ヴィルールバンヌのInstitut d'art contemporainで開催されるこの展覧会は、新世代の現代アーティストにとって、まさに飛躍への足掛かりとなります。オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏は、このプログラムの筆頭パートナーです。

国際選考部門のゲスト・キュレーター：

Mojeanne Behzadi ｜キュレーター｜Musée d'art contemporain de Montréal（カナダ）

｜キュレーター｜Musée d'art contemporain de Montréal（カナダ） Caroline Gustafsson ｜キュレーター兼展覧会・コレクション・アート・ビエンナーレ部門責任者｜Borås Konstmuseum（スウェーデン）

｜キュレーター兼展覧会・コレクション・アート・ビエンナーレ部門責任者｜Borås Konstmuseum（スウェーデン） Kaarin Kivirähk ｜広報・戦略責任者｜Estonian Centre for Contemporary Art（エストニア）

｜広報・戦略責任者｜Estonian Centre for Contemporary Art（エストニア） Sten Ojavee ｜キュレーター｜Estonian Centre for Contemporary Art（エストニア）

｜キュレーター｜Estonian Centre for Contemporary Art（エストニア） Sooyon Lee ｜キュレーター｜National Museum of Modern and Contemporary Art（韓国）

｜キュレーター｜National Museum of Modern and Contemporary Art（韓国） Ulya Soley｜SAHAキュレーター｜Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart（ドイツ）

新会場：Cour des Loges Lyon

リヨン・ビエンナーレが第11の展示会場を発表：Radisson CollectionブランドのホテルであるCour des Loges Lyonが公式展示ルートに加わりました。

リヨン・ビエンナーレは、リヨン旧市街の中心部に特別な第11の展示会場を迎え、展示ルートをさらに充実させました。リヨン第5区にたたずむルネサンス建築の至宝で、リヨンのトラブールの歴史を象徴するこの歴史的建造物は、現代美術の新たな舞台となります。

荘厳なフィレンツェ様式の中庭、空中回廊、700年にわたる歴史を備えたCour des Loges Lyonは、今回のテーマ「ある夢から別の夢へと移りゆく（To pass from one dream to another）」と呼応しています。ルネサンス以来、人々が行き交い、出会い、思想を交わす場であったこの場所は、歴史的遺産、記憶、想像力が対話する空間で現代美術に触れるよう来場者を誘い、ビエンナーレの体験をさらに広げます。

複数の象徴的な会場で展開するビエンナーレ

レ・グランド・ロコ

織物・装飾芸術博物館 ［新会場］

macLYON－リヨン現代美術館

Institut d'art contemporain／Frac Rhône-Alpes

このほか、無料で鑑賞できるインスタレーションおよびプロジェクト：

コンフリュアンス博物館

クロワ・ルース地区のトラブール

Fondation Bullukian

LPAサン・タントワーヌ駐車場

リヨン美術館庭園

地下鉄B線パール・デュー駅

Cour des Loges Lyon（Radisson Collectionブランドのホテル）［新会場］

開催情報

関係者向けプレビュー（Pro Days）

「第18回リヨン・ビエンナーレ－現代美術（18th Lyon Biennale - Contemporary Art）のプレビューは、2026年9月17日と18日に開催されます。

入場には認定が必要で、その認定により18日夜のオープニングにも参加できます。」

前売り：早期割引

2026年6月29日（月）から7月15日（水）まで、ビエンナーレ・パス（Biennale Pass）を通常25ユーロのところ、割引価格20ユーロで販売します。利用日の指定は不要で、4つの主要有料展示会場（Les Grandes Locos、Musée des Tissus、macLYON、IAC）にそれぞれ1回入場できます。詳細・前売り：labiennaledelyon.com

報道関係者向けお問い合わせ先

国内・海外メディア担当：Agence Claudine Colin Communication／FINN Partners（Harry Ancely & Pénélope Ponchelet）

地方・地域メディア担当：Laura Lamboglia

所在地：La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

画像：

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本提携について：

Artprice by ArtmarketとLa Demeure du Chaos/Abode of Chaosは、Catherine Nicholsがキュレーターを務め、Isabelle Bertolottiが芸術監督を務める第18回リヨン・ビエンナーレ－現代美術（18th Lyon Biennale - Contemporary Art）と提携しています。

この提携は、いずれもリヨンに深く根差しながら強い国際志向を持つ、アート界の主要な担い手である両者を結び付けるものです。40年以上にわたり、リヨン・ビエンナーレは現代美術の発展を支え、世界各地のアーティスト、アート関係者、観客が集う有数の拠点として、リヨン都市圏の地位確立に貢献してきました。アート市場情報のグローバル・リーダーであるArtpriceは、数十年にわたり、国際的なアートシーンの変化と、それを形づくるアーティストの歩みを記録してきました。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/3005482/Lyon_Biennale.jpg

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

問い合わせ先：thierry Ehrmann、[email protected]

SOURCE Artmarket.com