Desay Battery selecionada pelo quarto ano consecutivo para a lista BNEF Global Energy Storage Tier 1

HUIZHOU, China, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) divulgou sua Lista Tier 1 de Armazenamento de Energia para o primeiro trimestre de 2026, e a Desay Battery conquistou novamente um lugar na lista pelo quarto ano consecutivo. O reconhecimento reflete o forte e contínuo desempenho da Desay Battery em termos de confiabilidade dos produtos, capacidade de entrega de projetos e solidez financeira.

A lista BNEF Tier 1 é reconhecida amplamente como uma das avaliações mais confiáveis no setor de armazenamento de energia. As empresas são classificadas após uma avaliação rigorosa de sua capacidade global, inovação tecnológica, desempenho na entrega de projetos e solidez financeira. A lista é extremamente valorizada por instituições financeiras internacionais e grandes investidores como referência essencial para a tomada de decisões de investimento em energia renovável, sendo também utilizada por clientes de todo o mundo na seleção de parceiros estratégicos de longo prazo.

Ser incluída na lista por quatro anos consecutivos não só confirma a liderança tecnológica e a maturidade dos produtos da DESAY Battery dentro do setor, como também destaca a vantagem sistêmica única e difícil de replicar da empresa no complexo e dinâmico ambiente competitivo global dos dias de hoje.

"A Desay Battery é movida pela inovação em pesquisa e desenvolvimento e trabalha continuamente para aprimorar os principais indicadores de desempenho dos sistemas de armazenamento de energia. Fizemos avanços em áreas como densidade energética das células, ciclo de vida do sistema e tecnologia de proteção de segurança", observou Jack Guo, vice-presidente sênior da Desay Battery. "Ao mesmo tempo, criamos uma matriz de produtos completa que reúne aplicações de geração, rede e do lado do usuário."

As soluções de armazenamento de energia da Desay Battery são caracterizadas por alta segurança, longa vida útil e alta eficiência. A empresa tem apoiado com sucesso projetos de armazenamento de energia em grande escala em vários países e regiões, demonstrando grande adaptabilidade ambiental e alto valor econômico.

À medida que expande sua presença no mercado global, a Desay Battery mantém uma estratégia de "raízes locais profundas, alcance global". A empresa está sempre reforçando sua estrutura de entrega de projetos no exterior e sua rede de serviços locais e assim consegue responder rápido às necessidades dos clientes em várias condições de mercado e garantir a execução de alta qualidade de cada projeto.

Graças a operações resilientes e a uma abordagem aberta e colaborativa, a Desay Battery manteve o seu forte desempenho financeiro e um elevado nível de satisfação dos clientes, apesar das flutuações do mercado global. Isso fortaleceu ainda mais a credibilidade e a confiança de longo prazo da empresa no mercado internacional.

Para obter mais informações, acesse http://www.desayest.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901881/20260206145910.jpg

FONTE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.