Společnost Desay Battery byla čtvrtý rok po sobě zařazena na seznam Globální úroveň skladování energie 1 agentury BNEF
Feb 11, 2026, 13:05 ET
CHUEJ-ČOU, Čína, 11. února 2026 /PRNewswire/ -- Agentura Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zveřejnila seznam Globální úroveň skladování energie 1 pro první čtvrtletí roku 2026 a společnost Desay Battery si na něm již čtvrtý rok po sobě zajistila své místo. Toto ocenění odráží dlouhodobě vynikající výsledky společnosti Desay Battery v oblasti spolehlivosti produktů, schopnosti realizace projektů a finanční stability.
Seznam agentury BNEF je všeobecně považován za jedno z nejautoritativnějších hodnocení v odvětví skladování energie. Hodnocení je založeno na komplexním posouzení celkové síly společnosti, technologických inovací, schopnosti realizace projektů a finanční bonity. Seznam je vysoce ceněn mezinárodními finančními institucemi a předními investory jakožto klíčový referenční zdroj pro rozhodování o investicích do obnovitelných zdrojů energie. Spoléhají na něj také globální klienti při výběru dlouhodobých strategických partnerů.
To, že byla společnost DESAY Battery na seznam zařazena čtyři roky po sobě, nejen že potvrzuje její technologické prvenství a vyspělost produktů v tomto odvětví, ale také podtrhuje jedinečnou a obtížně opakovatelnou systémovou výhodu společnosti v dnešním složitém a dynamickém konkurenčním prostředí.
„Společnost Desay Battery je poháněna inovacemi v oblasti výzkumu a vývoje a neustále pracuje na zlepšování klíčových ukazatelů výkonnosti systémů pro skladování energie. Dosáhli jsme průlomů například v hustotě energie, životnosti systémů a technologii bezpečnostní ochrany," uvedl Jack Guo, senior viceprezident společnosti Desay Battery. „Současně jsme vybudovali komplexní produktovou matici, která zahrnuje aplikace pro výrobu energie, rozvodnou síť i koncového uživatele."
Řešení pro skladování energie od společnosti Desay Battery se vyznačují vysokou bezpečností, dlouhou životností a vysokou účinností. Společnost úspěšně podporovala projekty skladování energie velkého rozsahu v několika zemích a regionech, čímž prokázala silnou ekologickou přizpůsobivost a ekonomickou hodnotu.
Při rozšiřování svého globálního tržního vlivu se společnost Desay Battery řídí strategií „hluboké místní kořeny, globální dosah". Společnost neustále posiluje realizaci projektů v zahraničí a místní servisní síť, což jí umožňuje rychle reagovat na potřeby zákazníků v různých tržních podmínkách a zajišťuje kvalitní provedení každého projektu.
Díky odolným provozům a otevřenému, spolupracujícímu přístupu si společnost Desay Battery i přes kolísání globálních trhů udržela silné finanční výsledky a vysokou spokojenost zákazníků. To dále posílilo dlouhodobou důvěryhodnost společnosti a její renomé na mezinárodním trhu.
Více informací naleznete na stránce http://www.desayest.com/.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901881/20260206145910.jpg
