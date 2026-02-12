Desay Battery inserita per il quarto anno consecutivo nella lista Tier 1 per lo stoccaggio energetico di BNEF

HUIZHOU, Cina, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha pubblicato la lista Tier 1 per lo stoccaggio energetico relativa al primo trimestre del 2026 e Desay Battery si conferma tra le migliori aziende per il quarto anno consecutivo. Il riconoscimento riflette le solide performance di Desay Battery in termini di affidabilità dei prodotti, capacità di realizzazione dei progetti e solidità finanziaria.

La lista Tier 1 di BNEF è ampiamente considerata una delle valutazioni più autorevoli nel settore dello stoccaggio energetico. Le aziende vengono classificate attraverso un rigoroso processo di valutazione che considera le competenze complessive, l'innovazione tecnologica, le performance nella realizzazione dei progetti e la sostenibilità finanziaria. La lista rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le istituzioni finanziarie internazionali e per i principali investitori in materia di investimento in energie rinnovabili ed è altresì utilizzata dai clienti di tutto il mondo nella selezione di partner strategici a lungo termine.

L'inserimento nella lista per il quarto anno consecutivo non solo conferma la leadership tecnologica e la qualità dei prodotti di Desay Battery nel settore, ma evidenzia anche il vantaggio sistemico unico e difficilmente replicabile dell'azienda in un contesto globale complesso e competitivo.

"Desay Battery è guidata dall'innovazione nella ricerca e sviluppo e lavora costantemente per migliorare i principali indicatori di prestazione dei sistemi di stoccaggio energetico. Abbiamo raggiunto importanti traguardi in aree quali la densità energetica delle celle, la durata dei cicli di vita degli impianti e le tecnologie di protezione e sicurezza", ha dichiarato Jack Guo, Senior Vice President di Desay Battery. "Contestualmente, abbiamo messo a punto una gamma di prodotti completa, che spazia da applicazioni di generazione, rete e lato utente".

Le soluzioni di stoccaggio energetico di Desay Battery si distinguono per gli elevati standard di sicurezza, la durata dei servizi e l'alta efficienza. L'azienda ha supportato con successo progetti di stoccaggio energetico su larga scala in diversi Paesi e regioni, dimostrando notevole adattabilità ambientale e apportando valore economico.

Nell'espandere la propria presenza sul mercato globale, Desay Battery segue una strategia basata su "solide radici locali e rilevanza globale". L'azienda rafforza continuamente il proprio framework per la realizzazione di progetti in Paesi esteri e la propria rete di assistenza locale, garantendo risposte rapide alle esigenze dei clienti in contesti di mercato diversificati e assicurando un'elevata qualità in ogni progetto.

Supportata da operazioni resilienti e da un approccio aperto e collaborativo, Desay Battery assicura solide performance finanziarie e un alto grado di soddisfazione dei clienti nonostante le fluttuazioni dei mercati globali, consolidando ulteriormente la propria credibilità e affidabilità a lungo termine nel mercato internazionale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web http://www.desayest.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901881/20260206145910.jpg