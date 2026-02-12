إعلان شركة Desay Battery ضمن "قائمة الدرجة الأولى لتخزين الطاقة عالميًا" من BNEF للسنة الرابعة على التوالي

هويتشو، الصين ، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت "بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس" (Bloomberg New Energy Finance) "بي إني إي إف" (BNEF) "قائمة الدرجة الأولى لتخزين الطاقة عالميًا" للربع الأول من عام 2026 ، وضمنت شركة "ديساي باتيري" (Desay Battery) مرة أخرى مكانًا في القائمة للسنة الرابعة على التوالي. يعكس الاعتراف أداء "ديساي باتيري" القوي المستمر بشأن موثوقية المنتجات وقدرات تسليم المشروعات وقوة التمويل.

تعتبر قائمة "الدرجة الأولى" من "بي إني إي إف" على نطاق واسع واحدة من التقييمات الأكثر موثوقية في قطاع تخزين الطاقة. يتم تصنيف الشركات من خلال تقييم دقيق لقدراتها الشاملة والابتكار التكنولوجي وأداء تسليم المشروعات وقابلية التمويل المصرفي. تحظى القائمة بتقدير كبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين البارزين باعتبارها مرجعًا رئيسيًا لقرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة ، وكذلك من قبل العملاء العالميين عند اختيار الشركاء الاستراتيجيين على المدى الطويل.

إن إدراجها في القائمة لمدة أربع سنوات على التوالي لا يؤكد فقط قيادة "ديساي باتيري" التكنولوجية ونضج منتجاتها داخل الصناعة ، بل يؤكد أيضًا على ميزة الشركة النظامية الفريدة والصعبة التكرار في البيئة الحالية التنافسية العالمية المعقدة والديناميكية.

قال "جاك جو"، نائب أول الرئيس بشركة "ديساي باتيري": "تعمل "ديساي باتيري" مدفوعةً بالابتكار في مجال البحث والتطوير وتعمل باستمرار على تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة تخزين الطاقة ، وقد حققنا إنجازات في مجالات مثل كثافة طاقة الخلية، وعمر دورة النظام، وتكنولوجيا حماية السلامة". "في الوقت نفسه ، قمنا ببناء مصفوفة منتجات شاملة تمتد على مستوى التوليد، والشبكة، والتطبيقات الخاصة بالمستخدم".

تتميز حلول تخزين الطاقة في "ديساي باتيري" بسلامة عالية وعمر خدمة طويل وكفاءة عالية. وقد دعمت الشركة بنجاح مشاريع تخزين الطاقة على نطاق واسع في العديد من البلدان والمناطق، مما أظهر قدرة قوية على التكيف مع البيئة والقيمة الاقتصادية.

مع توسيع نطاق وجودها في السوق العالمية ، تلتزم "ديساي باتيري" باستراتيجية "الجذور المحلية العميقة ، والوصول العالمي". تعزز الشركة باستمرار إطار تقديم المشاريع في الخارج وشبكة الخدمات المحلية ، مما يتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء عبر ظروف السوق المتنوعة ويضمن التنفيذ عالي الجودة لكل مشروع.

بدعم من عمليات مرنة ونهج تعاوني مفتوح ، حافظت "ديساي باتيري" على أداء مالي قوي ورضا عالٍ للعملاء على الرغم من تقلبات السوق العالمية. وقد عزز ذلك مصداقية الشركة والثقة بها على المدى الطويل في السوق الدولية.

