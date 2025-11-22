Desay Battery Nomeada para a lista global de armazenamento de energia, Tier 1, da BNEF pela terceira vez, definindo um novo parâmetro para o setor

HUIZHOU, China, 22 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) divulgou sua lista global de armazenamento de energia, Tier 1, do quarto trimestre de 2025, e a Desay Battery garantiu novamente um lugar na lista. Esta é sua terceira inclusão, destacando a base tecnológica robusta da Desay Battery, a qualidade excepcional de seus produtos, a execução confiável de projetos e sua forte competitividade no mercado global.

A lista Tier 1 da BNEF é amplamente considerada uma das avaliações mais autoritárias no setor de armazenamento de energia. Os rankings são baseados em uma análise abrangente da força geral da empresa, inovação tecnológica, capacidade de entrega de projetos e viabilidade financeira. A lista é altamente valorizada por instituições financeiras internacionais e grandes investidores como referência essencial para decisões de investimento em energia renovável, além de ser usada por clientes globais ao selecionar parceiros estratégicos.

Como líder mundial em armazenamento de energia, o reconhecimento recorrente da Desay Battery decorre de sua capacidade de P&D full-stack combinada com manufatura inteligente verticalmente integrada. Isso permite que a empresa mantenha um controle de qualidade rigoroso enquanto atualiza rapidamente sua linha de produtos. Os sistemas de armazenamento de energia da Desay apresentam designs altamente integrados e modulares, que podem ser configurados de forma flexível para se adaptar a uma ampla variedade de cenários de aplicação. Esses sistemas já estão em uso em diversos segmentos de mercado, demonstrando versatilidade e confiabilidade.

Em 2025, a Desay Battery apresentou sua tecnologia de célula e sistema de segurança ativa de próxima geração, transformando a célula de uma simples unidade de energia em um componente inteligente capaz de autoavaliação, diagnóstico e alerta precoce. A inovação forma uma estrutura de proteção em quatro dimensões – conectando célula, módulo, sistema e nuvem – elevando a segurança do armazenamento de energia de medidas passivas tradicionais para prevenção proativa de riscos, oferecendo segurança especialmente reforçada para aplicações de grande escala e longa duração.

Além da engenharia e tecnologia, a Desay Battery também oferece um modelo de serviços ponta a ponta, cobrindo projeto de sistemas, fabricação, construção e operações e manutenção de longo prazo. Suas soluções são implementadas em projetos de renováveis com armazenamento integrado, estações independentes em escala de rede e aplicações comerciais e industriais em todo o mundo.

Olhando para o futuro, a Desay Battery continuará fortalecendo sua estratégia orientada pela inovação, aumentando o investimento em P&D e ampliando sua presença global. A empresa está comprometida em oferecer soluções de armazenamento de energia seguras e de alto desempenho que apoiem a transição global para um futuro de baixo carbono e ajudem a moldar a próxima geração de infraestrutura de energia limpa.

