Desay Battery figure pour la quatrième fois consécutive dans la liste Tier 1 mondiale des systèmes de stockage d'énergie de BNEF

HUIZHOU, Chine, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a publié son classement Tier 1 des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie pour le premier trimestre 2026, et Desay Battery figure pour la quatrième fois consécutive dans ce classement. Cette distinction reflète les performances toujours excellentes de Desay Battery en termes de fiabilité des produits, de capacités de gestion de projets et de solidité financière.

La liste BNEF est largement considérée comme l'une des évaluations les plus pertinentes dans le secteur du stockage d'énergie. Les entreprises sont classées sur la base d'une évaluation rigoureuse de leurs capacités globales, de leurs innovations technologiques, de leurs performances en matière de gestion de projets et de leur solvabilité financière. Cette liste est très appréciée par les institutions financières internationales et les grands investisseurs, qui s'en servent comme référence importante pour leurs décisions d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Elle sert également de base aux clients internationaux pour sélectionner leurs partenaires stratégiques à long terme.

Figurer dans cette liste pendant quatre années consécutives confirme non seulement la position de leader technologique et la maturité des produits de DESAY Battery au sein du secteur, mais souligne également l'avantage systémique unique et difficile à imiter de l'entreprise dans l'environnement concurrentiel mondial complexe et dynamique d'aujourd'hui.

« Desay Battery est animée par l'innovation en matière de recherche et développement et s'efforce en permanence d'améliorer les indicateurs de performance clés des systèmes de stockage d'énergie. Nous avons réalisé des percées dans des domaines tels que la densité énergétique des cellules, la durée de vie des systèmes et la technologie de protection de la sécurité », a déclaré Jack Guo, vice-président senior de Desay Battery. « Simultanément, nous avons mis en place une gamme complète de produits couvrant les applications dans les domaines de la production, du réseau et de la consommation. »

Les solutions de stockage d'énergie de Desay Battery se caractérisent par leur haut niveau de sécurité, leur longue durée de vie et leur grande efficacité. L'entreprise a soutenu avec succès des projets de stockage d'énergie à grande échelle dans plusieurs pays et régions, démontrant ainsi une forte compatibilité environnementale et une grande valeur économique.

Dans le cadre de l'expansion de sa présence sur le marché mondial, Desay Battery poursuit une stratégie d'« ancrage local profond et de portée mondiale ». L'entreprise renforce continuellement son cadre d'exécution de projets à l'étranger et son réseau local de services, ce qui permet de répondre rapidement aux besoins des clients dans diverses conditions du marché et d'assurer une exécution de grande qualité de chaque projet.

Grâce à ses opérations solides et à son approche ouverte et coopérative, Desay Battery a maintenu de solides performances financières et un niveau élevé de satisfaction client malgré les fluctuations du marché mondial. Cela a renforcé la crédibilité et la confiance à long terme de l'entreprise sur le marché international.

