데세이 배터리, 4년 연속 BNEF 글로벌 에너지저장장치 티어 1 리스트 선정

후이저우, 중국 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스(Bloomberg New Energy Finance, BNEF)가 2026년 1분기 에너지저장장치 티어 1 리스트(Energy Storage Tier 1 List)를 발표한 가운데, 데세이 배터리(Desay Battery)가 4년 연속으로 리스트에 이름을 올렸다. 이번 선정은 제품 신뢰성, 프로젝트 수행 역량, 재무적 역량 등에서 지속적으로 우수한 성과를 거두고 있음을 보여준다.

BNEF 티어 1 리스트는 에너지 저장 산업에서 가장 권위 있는 평가 중 하나로 널리 인정받고 있다. 기업들은 종합 역량, 기술 혁신, 프로젝트 수행 실적, 금융지원 타당성 등에 대한 엄격한 심사를 거쳐 선정된다. 해당 리스트는 국제 금융기관과 주요 투자자들이 재생에너지 투자 결정을 내릴 때 핵심 참고 자료로 활용되며, 글로벌 고객들이 장기 전략적 파트너를 선정하는 데에도 중요한 기준으로 사용된다.

(PRNewsfoto/HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.)

4년 연속 선정은 데세이 배터리가 업계 내 기술 리더십과 제품 성숙도를 갖추고 있음을 재확인하는 동시에, 복잡하고 역동적인 글로벌 경쟁 환경 속에서 구축해 온 독보적이고 모방이 어려운 시스템적 경쟁우위를 보여준다.

데세이 배터리의 잭 구오(Jack Guo) 수석부사장은 "데세이 배터리는 연구개발 혁신을 원동력으로 에너지 저장 시스템의 핵심 성능 지표 향상을 지속적으로 추진해 왔으며, 셀 에너지 밀도, 시스템 사이클 수명, 안전 보호 기술 등 분야에서 돌파구를 마련했다"고 말했다. 이어 그는 "동시에 데세이 배터리는 발전, 전력망, 사용자 측 응용 분야를 아우르는 종합적인 제품 매트릭스를 구축했다"고 덧붙였다.

데세이 배터리의 에너지 저장 솔루션은 높은 안전성, 긴 수명, 높은 효율성을 특징으로 한다. 이 기업은 다수의 국가 및 지역에서 대규모 에너지 저장 프로젝트를 성공적으로 지원하며, 뛰어난 환경 적응성과 경제적 가치를 입증해 왔다.

세계 시장 확대에 발맞춰 데세이 배터리는 '지역 밀착, 글로벌 확장(Deep Local Roots, Global Reach)' 전략을 고수한다. 해외 프로젝트 수행 체계와 현지 서비스 네트워크를 지속적으로 강화해 다양한 시장 환경에서도 고객 요구에 신속히 대응하고, 모든 프로젝트의 고품질 실행을 보장하고 있다.

세계 시장 변동성 속에서도 데세이 배터리는 견고한 운영 체계와 개방적이고 협력적인 접근 방식을 바탕으로 안정적인 재무 성과와 높은 고객 만족도를 유지해 왔다. 이는 국제 시장에서 회사의 장기적 신뢰도와 브랜드 신뢰를 더욱 공고히 하는 기반이 되고 있다.

자세한 정보는 http://www.desayest.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.