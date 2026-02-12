Daftar "BNEF Tier 1" merupakan salah satu pengakuan paling bergengsi di industri penyimpanan energi. Desay Battery mengikuti evaluasi ketat yang menilai seluruh kemampuan perusahaan, inovasi teknologi, kinerja penyelesaian proyek, serta kelayakan finansial. Daftar tersebut menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan internasional dan investor besar dalam mengambil keputusan investasi energi terbarukan, serta klien global yang ingin memilih mitra strategis jangka panjang.

Setelah tercantum dalam daftar ini selama empat tahun berturut-turut, Desay Battery tidak hanya menegaskan keunggulan teknologi dan kematangan produk, namun juga membuktikan keunggulan sistem Desay Battery yang unik dan sulit ditiru di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan dinamis.

"Desay Battery selalu mengutamakan inovasi penelitian dan pengembangan (R&D), serta terus meningkatkan berbagai indikator kinerja utama untuk sistem penyimpanan energi. Kami telah mencapai terobosan dalam densitas energi sel baterai, siklus sistem, serta teknologi perlindungan keselamatan," ujar Jack Guo, SVP, Desay Battery. "Pada saat yang sama, kami telah membangun portofolio produk yang lengkap, mencakup aplikasi untuk pembangkit listrik, jaringan listrik, hingga pengguna akhir."

Solusi penyimpanan energi Desay Battery memiliki tingkat keamanan tinggi, usia pakai yang awet, dan efisiensi unggulan. Desay Battery telah mendukung berbagai proyek penyimpanan energi skala besar di sejumlah negara dan kawasan, menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan serta nilai ekonomi yang kuat.

Seiring ekspansi pasar global, Desay Battery menerapkan strategi "berakar kuat di pasar lokal, menjangkau pasar global". Desay Battery terus memperkuat kerangka kerja penyelesaian proyek di luar negeri serta jaringan layanan lokal agar mampu merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat di berbagai kondisi pasar dan memastikan setiap proyek dijalankan dengan standar kualitas tinggi.

Didukung jaringan operasional yang tangguh, serta pendekatan terbuka dan kolaboratif, Desay Battery selalu mencatat kinerja keuangan yang positif dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi di tengah fluktuasi pasar global. Hal tersebut semakin memperkuat reputasi dan kepercayaan jangka panjang Desay Battery di pasar internasional.

