Desay Battery po raz czwarty z rzędu na globalnej liście dostawców systemów magazynowania energii BNEF Tier 1

HUIZHOU (Chiny), 11 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) opublikował listę dostawców systemów magazynowania energii o wysokich parametrach technicznych (Tier 1) na pierwszy kwartał 2026 r., a Desay Battery znalazła się w tym zestawieniu już czwarty rok z rzędu. Wyróżnienie to odzwierciedla utrzymującą się wysoką ocenę firmy w zakresie niezawodności produktów, zdolności realizacji projektów oraz możliwości finansowania.

Lista BNEF Tier 1 jest powszechnie uznawana za jedno z najbardziej miarodajnych zestawień w branży magazynowania energii. Firmy klasyfikowane są na podstawie rygorystycznej oceny ich kompleksowych kompetencji, innowacyjności technologicznej, skuteczności realizacji projektów oraz wiarygodności finansowej. Lista ta stanowi istotny punkt odniesienia dla międzynarodowych instytucji finansowych i głównych inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze energii odnawialnej. Korzystają z niej również klienci na całym świecie przy wyborze długoterminowych partnerów strategicznych.

Ujęcie Desay Battery na liście po raz czwarty nie tylko potwierdza technologiczne przywództwo i dojrzałość produktów firmy w branży, lecz także podkreśla jej unikatową, niezrównaną przewagę systemową w dzisiejszym złożonym i dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu konkurencyjnym.

„Desay Battery jest napędzana innowacjami w obszarze badań i rozwoju i nieustannie pracuje nad poprawą kluczowych parametrów systemów magazynowania energii. Osiągnęliśmy przełomy m.in. w zakresie gęstości energetycznej ogniw, żywotności systemów oraz technologii bezpieczeństwa - powiedział Jack Guo, SVP Desay Battery. - Jednocześnie zbudowaliśmy kompleksowe portfolio produktów obejmujące zastosowania po stronie wytwarzania, sieci oraz użytkownika końcowego".

Rozwiązania Desay Battery w zakresie magazynowania energii charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, długą żywotnością oraz wysoką efektywnością. Firma z powodzeniem wspierała realizację wielkoskalowych projektów magazynowania energii w wielu krajach i regionach, wykazując dużą odporność na zróżnicowane warunki środowiskowe oraz wnosząc istotną wartość ekonomiczną.

Rozszerzając swoją obecność na rynkach międzynarodowych, Desay Battery realizuje strategię „silne lokalne zakorzenienie, globalny zasięg". Spółka systematycznie wzmacnia struktury realizacji projektów za granicą oraz lokalne sieci serwisowe, co umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby klientów w różnych warunkach rynkowych i zapewnia wysoką jakość wykonania każdego projektu.

Dzięki stabilnym operacjom oraz otwartemu, partnerskiemu podejściu Desay Battery utrzymuje solidne wyniki finansowe i wysoki poziom satysfakcji klientów mimo globalnych wahań rynkowych, co dodatkowo wzmacnia długoterminową wiarygodność i zaufanie do firmy na rynku międzynarodowym.

