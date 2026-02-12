Desay Battery fue incluida en la lista de almacenamiento de energía mundial de nivel 1 de BNEF por cuarto año consecutivo

HUIZHOU, China, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha publicado su lista de almacenamiento de energía de nivel 1 para el primer trimestre de 2026, y Desay Battery ha vuelto a conseguir un puesto en la lista por cuarto año consecutivo. El reconocimiento refleja el sólido desempeño continuo de Desay Battery en cuanto a confiabilidad de los productos, capacidad de entrega de proyectos y solidez financiera.

La lista de nivel 1 de BNEF es ampliamente considerada como una de las evaluaciones más autorizadas en el sector del almacenamiento de energía. Las empresas se clasifican mediante una evaluación rigurosa de sus capacidades integrales, innovación tecnológica, desempeño en la entrega de proyectos y solvencia financiera. La lista es muy valorada por las instituciones financieras internacionales y los principales inversionistas como referencia fundamental para las decisiones de inversión en energías renovables, y también la utilizan clientes de todo el mundo a la hora de seleccionar socios estratégicos a largo plazo.

El hecho de haber sido incluida en la lista durante cuatro años consecutivos no solo confirma el liderazgo tecnológico y la madurez de los productos de DESAY Battery dentro del sector, sino que también destaca la ventaja sistémica única y difícil de replicar de la empresa en el complejo y dinámico entorno competitivo mundial actual.

"Desay Battery se basa en la innovación en Investigación y Desarrollo (I+D) y trabaja de manera continua para mejorar los indicadores principales de desempeño de los sistemas de almacenamiento de energía. Hemos logrado avances importantes en áreas como la densidad de energía de las celdas, la vida útil del sistema y la tecnología de protección de seguridad", señaló Jack Guo, vicepresidente sénior de Desay Battery. "Al mismo tiempo, hemos creado una matriz de productos integral que abarca aplicaciones de generación, red y del lado del usuario".

Las soluciones de almacenamiento de energía de Desay Battery se caracterizan por su alta seguridad, larga vida útil y alta eficiencia. La empresa ha respaldado con éxito proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en varios países y regiones, lo que demuestra su gran adaptabilidad medioambiental y su valor económico.

A medida que expande su presencia en el mercado mundial, Desay Battery se adhiere a una estrategia de "raíces locales profundas, alcance mundial". La empresa fortalece de manera continua su marco de entrega de proyectos en el extranjero y su red de servicios locales, lo que le permite responder con rapidez a las necesidades de los clientes en diversas condiciones de mercado y garantizar la ejecución de alta calidad de cada proyecto.

Gracias a sus operaciones resilientes y a un enfoque abierto y colaborativo, Desay Battery ha mantenido un sólido desempeño financiero y un alto nivel de satisfacción del cliente a pesar de las fluctuaciones del mercado mundial. Esto ha fortalecido aún más la credibilidad y la confianza a largo plazo de la empresa en el mercado internacional.

Para más información, visite http://www.desayest.com/.

FUENTE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.