Desay Battery štvrtý rok po sebe na globálnom zozname BNEF Energy Storage Tier 1
News provided byHUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.
Feb 11, 2026, 13:09 ET
HUIZHOU, Čína, 11. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zverejnila svoj zoznam výrobcov systémov skladovania energie 1. úrovne (Energy Storage Tier 1) za prvý štvrťrok 2026 a spoločnosť Desay Battery sa na ňom umiestnila už štvrtý rok po sebe. Toto uznanie odráža pretrvávajúce silné výsledky spoločnosti Desay Battery v oblasti spoľahlivosti produktov, schopností realizácie projektov aj finančnej stability.
Zoznam BNEF Tier 1 sa všeobecne považuje za jedno z najautoritatívnejších hodnotení v odvetví skladovania energie. Spoločnosti sa posudzujú na základe dôkladného vyhodnotenia ich komplexných schopností, technologických inovácií, výkonnosti pri realizácii projektov a finančnej stability financovania. Medzinárodné finančné inštitúcie a poprední investori si tento zoznam vysoko cenia ako kľúčový referenčný bod pre investičné rozhodnutia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň sa naň spoliehajú aj globálni klienti pri výbere dlhodobých strategických partnerov.
Umiestnenie na tomto zozname štvrtý rok po sebe nielen potvrdzuje vedúce postavenie v technológiách a vyspelosť produktov spoločnosti DESAY Battery v rámci odvetvia, ale tiež zdôrazňuje jedinečnú a ťažko napodobiteľnú systémovú výhodu spoločnosti v dnešnom komplexnom a dynamickom globálnom konkurenčnom prostredí.
„Spoločnosť Desay Battery poháňajú inovácie v oblasti výskumu a vývoja. Neustále pracuje na zlepšovaní kľúčových ukazovateľov výkonnosti systémov skladovania energie. Dosiahli sme prelomové objavy v oblastiach, ako je energetická hustota článkov, životnosť systému a technológie bezpečnostnej ochrany," poznamenal Jack Guo, senior viceprezident spoločnosti Desay Battery. „Zároveň sme vybudovali komplexné portfólio produktov, ktoré zahŕňa aplikácie na strane výroby, rozvodnej siete aj používateľov."
Riešenia Desay Battery pre skladovania energie sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou, dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou. Spoločnosť úspešne podporila rozsiahle projekty skladovania energie vo viacerých krajinách a regiónoch, čím preukázala silnú environmentálnu prispôsobivosť a ekonomickú hodnotu.
Pri rozširovaní svojej globálnej pôsobnosti na trhu sa Desay Battery drží stratégie „hlboké lokálne korene, globálny dosah". Spoločnosť neustále posilňuje svoj rámec pre realizáciu projektov v zahraničí a lokálnu servisnú sieť, vďaka čomu môže rýchlo reagovať na potreby zákazníkov v rôznych trhových podmienkach a zaistiť vysokokvalitnú realizáciu každého projektu.
Vďaka odolnej prevádzke a otvorenému, kolaboratívnemu prístupu si Desay Battery udržiava silné finančné výsledky a vysokú spokojnosť zákazníkov napriek výkyvom na globálnom trhu. To ďalej posilňuje dlhodobú dôveryhodnosť a dôveru v spoločnosť na medzinárodnom trhu.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.desayest.com/.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2901881/20260206145910.jpg
Share this article