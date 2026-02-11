BNEF четвертый год подряд включает Desay Battery в список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня

ХУЭЙЧЖОУ, Китай, 12 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Организация Bloomberg New Energy Finance (BNEF) опубликовала свой список поставщиков систем хранения энергии 1-го уровня за первый квартал 2026 года, в очередной раз включив в него Desay Battery четвертый год подряд. Это признание отражает неизменно высокие показатели Desay Battery в плане надежности изделий, возможностей реализации проектов и финансовой устойчивости.

20260206145910

Публикуемый BNEF список поставщиков 1-го уровня широко признается одной из самых авторитетных оценок в отрасли систем хранения энергии. Компании оцениваются путем тщательной оценки их комплексных возможностей, технологических инноваций, успешности реализации проектов и привлекательности с точки зрения привлечения финансирования. Этот список высоко оценивается международными финансовыми организациями и крупными инвесторами как ключевой ориентир при приятии решений об инвестициях в проекты в области энергетики на основе возобновляемых источников, а также используется глобальными клиентами при выборе долгосрочных стратегических партнеров.

Включение в этот список в течение четырех лет подряд не только подтверждает технологическое лидерство DESAY Battery в отрасли и проработанность ее продукции, но и подчеркивает уникальное и трудновоспроизводимое системное превосходство компании в существующей сложной и динамичной глобальной конкурентной среде.

«Desay Battery в своей деятельности опирается на инновации, создаваемые в ходе выполнения НИОКР, и непрерывно работает над улучшением ключевых показателей эффективности систем накопления и хранения энергии. Мы добились прорывов по таким показателям, как плотность энергии в ячейках, срок службы систем и технологии обеспечения безопасности, — отметил Джек Го (Jack Guo), старший вице-президент Desay Battery. — В то же время, мы создали полный ассортимент продукции, охватывающий генерацию, сети и применение на стороне пользователей».

Решения для накопления и хранения энергии компании Desay Battery характеризуются высокой безопасностью, длительным сроком службы и высокой эффективностью. Компания успешно поддерживала реализацию проектов по созданию крупномасштабных систем накопления и хранения энергии во многих странах и регионах, демонстрируя хорошую адаптируемость к экологическим требованиям и высокие экономические показатели.

Расширяя свое присутствие на мировом рынке, компания Desay Battery придерживается стратегии «глубокие местные корни, глобальный охват». Компания постоянно укрепляет свою структуру, используемую для реализации проектов за рубежом, и сеть локального обслуживания, что позволяет оперативно реагировать на потребности клиентов в различных рыночных условиях и обеспечивать высокое качество выполнения каждого проекта.

Благодаря надежности осуществляющих основную деятельность подразделений и открытости к совместному выполнению работ компания Desay Battery поддерживает высокие финансовые показатели и высокую удовлетворенность клиентов, несмотря на колебания мирового рынка. Это дополнительно укрепляет долгосрочный авторитет компании и доверие на международном рынке.

Дополнительную информацию смотрите на сайте http://www.desayest.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2901881/20260206145910.jpg