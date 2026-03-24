Discovery Life Sciences e Mindpeak fazem parceria para levar precisão de IA aos testes de biomarcadores de câncer em ensaios clínicos globais

Nova aliança mira na interpretação inconsistente de biomarcadores entre patologistas, um desafio persistente no desenvolvimento de medicamentos

HUNTSVILLE, Alabama e HAMBURGO, Alemanha, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A interpretação inconsistente de biomarcadores entre patologistas continua sendo um dos desafios mais persistentes no desenvolvimento de ensaios clínicos, contribuindo para a variabilidade na estratificação de pacientes e reduzindo a confiança em decisões críticas de seguir ou não com um estudo. Discovery Life Sciences (Discovery), fornecedora de bioespécimes e serviços laboratoriais especializados em biomarcadores, e Mindpeak, uma empresa líder em patologia digital com inteligência artificial, anunciaram hoje uma parceria destinada a enfrentar diretamente esse problema, integrando análise de imagens digitais com IA aos serviços de patologia para imunohistoquímica (IHC) e imunofluorescência multiplex (mIF) em ensaios clínicos globais.

A Discovery Life Sciences firma parceria com a Mindpeak

A colaboração visa apoiar a P&D biofarmacêutica e a pesquisa clínica, melhorando a quantificação de biomarcadores e a concordância entre leitores, ajudando a reduzir variabilidade, diminuir riscos em ensaios baseados em biomarcadores e fortalecer a confiança em decisões críticas de desenvolvimento.

A parceria combina a plataforma de IA da Mindpeak com os serviços de biomarcadores de tecidos da Discovery para analisar lâminas de IHC e mIF. A tecnologia da Mindpeak atua como uma ferramenta de segurança para a biofarmacêutica, reduzindo riscos no desenvolvimento de biomarcadores ao melhorar a consistência na interpretação entre patologistas. Ela inclui fluxos de trabalho de patologia com IA, treinamento de patologistas por meio da peakAcademy da Mindpeak e algoritmos de microdissecação guiados por IA para isolar regiões específicas do tecido com alta precisão.

A Discovery traz infraestrutura clínica significativa para a parceria. Sua Biomarker Academy, um programa de treinamento entre pares para patologistas estabelecido em 2008, treinou mais de 6.000 patologistas na interpretação e pontuação de biomarcadores nos últimos 15 anos. A Discovery apoiou mais de 2.000 programas de ensaios clínicos, com 350 atualmente ativos, e completou mais de 35 estudos compatíveis com IVDR em 16 países da UE envolvendo 25 biomarcadores nos últimos quatro anos. Essa parceria amplia os avanços em IA da Discovery, aproveitando soluções existentes de IA focadas em H&E para análise de bioespécimes, incluindo controle de qualidade automatizado, quantificação de tumores e caracterização detalhada do microambiente tumoral em várias áreas terapêuticas.

"À medida que o uso de IA em patologia aumenta na pesquisa clínica, essa parceria com a Mindpeak permite a integração de ferramentas de modelagem que podem melhorar a precisão na análise de biomarcadores", disse Greg Herrema, CEO da Discovery Life Sciences. "Combinar essas capacidades de IA com nossa expertise em ensaios clínicos ajudará a avançar no desenvolvimento de terapias focadas em biomarcadores."

A aliança Mindpeak e Discovery visa simplificar processos de ensaios e melhorar a reprodutibilidade dos dados em ambientes regulamentados, apoiando decisões mais confiáveis na estratificação de pacientes e no desenvolvimento terapêutico.

"Esta colaboração com a Discovery Life Sciences fornece acesso à nossa plataforma de IA, treinamento e ferramentas de microdissecação, apoiando pesquisadores em aplicações de IHC e mIF e ajudando a promover maior consistência e confiança na avaliação de biomarcadores", disse Felix Faber, fundador e CEO da Mindpeak. Mais detalhes sobre a parceria e casos de uso serão apresentados na Reunião Anual da AACR 2026. Os participantes podem assistir a uma palestra rápida no estande da Discovery Life Sciences de 17 a 22 de abril, no San Diego Convention Center, em San Diego, Califórnia. Entre em contato pelo e-mail [email protected] para mais informações.

Sobre a Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences é líder global em bioespécimes e serviços laboratoriais especializados, possibilitando a descoberta e o desenvolvimento de terapêuticos e diagnósticos que melhoram os resultados dos pacientes. Nosso amplo portfólio de bioespécimes, materiais celulares iniciais e soluções pré-clínicas ADME-tox acelera a pesquisa com produtos de alta qualidade e confiabilidade, além de expertise especializada. Por meio de nossa suíte completa de serviços laboratoriais especializados em genômica, proteômica, biologia celular e patologia molecular, fornecemos dados e insights críticos para a descoberta de biomarcadores e para ensaios clínicos retrospectivos e prospectivos. Com a visão de ser o parceiro mais confiável em pesquisa em ciências da vida e desenvolvimento clínico, a Discovery Life Sciences está comprometida em avançar nas ciências da vida e transformar vidas.

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Sobre a Mindpeak

A Mindpeak é a empresa líder em patologia digital com inteligência artificial, conectando o desenvolvimento de biomarcadores ao diagnóstico clínico. Fundada em 2018, a tecnologia de IA da Mindpeak permite que laboratórios extraiam insights acionáveis de imagens de tecidos H&E, IHC e mIF – desde a quantificação subcelular de biomarcadores até a estratificação preditiva de pacientes. As soluções apoiam tanto diagnósticos de rotina quanto a tradução de novos biomarcadores para aplicações clínicas no mundo real.

Para mais informações, acesse www.mindpeak.ai ou siga-nos no LinkedIn.

Mídia da Discovery Life Sciences

Todd Poley

Diretor de Marketing

+1 256 505 1578

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Mídia da Mindpeak

Tanya von Ahlefeldt

MD Health – em nome da Mindpeak

+44 (0)7590 754906

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FONTE Discovery Life Sciences