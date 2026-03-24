Partnerství společností Discovery Life Sciences a Mindpeak vnáší přesnost AI do testování biomarkerů rakoviny v globálních klinických studiích
Mar 24, 2026, 12:05 ET
Nová aliance se zaměřuje na nejednotnou interpretaci biomarkerů u různých patologů, což je přetrvávající problém při vývoji léčiv
HUNTSVILLE, Ala. a HAMBURG, Německo, 24. března 2026 /PRNewswire/ – Nejednotná interpretace biomarkerů různými patology zůstává jedním z nejpalčivějších problémů při vývoji klinických studií, což přispívá k variabilitě při stratifikaci pacientů a snižuje důvěru v kritická rozhodnutí o spuštění projektů. Společnosti Discovery Life Sciences (Discovery), poskytovatel služeb v oblasti biospecifických vzorků a specializovaných biomarkerů, a Mindpeak, přední společnost v oblasti digitální patologie využívající AI, dnes oznámily partnerství, jehož cílem je přímo řešit tento problém a integrovat digitální analýzu obrazu s využitím AI do patologických služeb pro imunohistochemii (IHC) a multiplexní imunofluorescenci (mIF) v rámci globálních klinických studií.
Cílem spolupráce je podpořit biofarmaceutický výzkum a vývoj a klinický výzkum zlepšením kvantifikace biomarkerů a shody mezi jednotlivými čtecími zařízeními, což pomůže snížit variabilitu, snížit riziko studií založených na biomarkerech a posílit důvěru v kritická rozhodnutí o vývoji.
Partnerství spojuje platformu umělé inteligence společnosti Mindpeak se službami společnosti Discovery v oblasti tkáňových biomarkerů pro analýzu preparátů IHC a mIF. Technologie společnosti Mindpeak slouží jako ochranný nástroj pro biofarmacii, který snižuje rizika při vývoji biomarkerů tím, že zlepšuje konzistentnost interpretace mezi patology. Zahrnuje pracovní postupy patologie s podporou umělé inteligence, školení patologů prostřednictvím platformy peakAcademy společnosti Mindpeak a algoritmy mikrodisekce řízené umělou inteligencí, které umožňují izolovat specifické části tkání s vysokou přesností.
Společnost Discovery přináší do aliance významnou klinickou infrastrukturu. Její Biomarker Academy, program vzájemného vzdělávání patologů založený v roce 2008, za posledních 15 let vyškolil více než 6 000 patologů v interpretaci a hodnocení biomarkerů. Společnost Discovery podpořila více než 2 000 programů klinických studií, z nichž 350 je v současné době aktivních, a v posledních čtyřech letech provedla v 16 zemích EU v souladu s nařízením IVDR více než 35 studií, které zahrnují 25 biomarkerů. Toto partnerství rozšiřuje pokroky společnosti Discovery v oblasti umělé inteligence a staví na stávajících řešeních umělé inteligence zaměřených na H&E pro analýzu biospecifických vzorků včetně automatizované kontroly kvality, kvantifikace nádorů a podrobné charakterizace nádorového mikroprostředí v různých terapeutických oblastech.
„Vzhledem k rostoucímu využívání umělé inteligence v patologii pro klinický výzkum umožňuje toto partnerství se společností Mindpeak integraci modelovacích nástrojů, které mohou umožnit zvýšení přesnosti analýzy biomarkerů," řekl Greg Herrema, generální ředitel společnosti Discovery Life Sciences. „Kombinace těchto schopností AI s našimi odbornými znalostmi v oblasti klinických studií pomůže pokročit ve vývoji terapií zaměřených na biomarkery."
Cílem aliance Mindpeak a Discovery je zefektivnit procesy zkoušení a zvýšit reprodukovatelnost dat v regulovaných podmínkách, což podpoří jistější rozhodování při stratifikaci pacientů a vývoji léčby.
„Tato spolupráce se společností Discovery Life Sciences poskytuje přístup k naší platformě AI, školícím a mikrodisekčním nástrojům, podporuje výzkumné pracovníky v aplikacích IHC a mIF a pomáhá zvýšit konzistenci a důvěru v hodnocení biomarkerů," uvedl Felix Faber, zakladatel a generální ředitel společnosti Mindpeak. Další podrobnosti o partnerství a případech použití budou představeny na výročním zasedání AACR 2026. Účastníci se mohou zúčastnit bleskové přednášky na výstavě Discovery Life Sciences, která se koná od 17. do 22. dubna v San Diego Convention Center v San Diegu v Kalifornii. Další informace získáte na adrese [email protected].
O společnosti Discovery Life Sciences
Společnost Discovery Life Sciences je celosvětovým lídrem v oblasti biologických vzorků a specializovaných laboratorních služeb, které umožňují objevovat a vyvíjet léčiva a diagnostiku, jež zlepšují výsledky pacientů. Naše rozsáhlé portfolio biologických vzorků, buněčných výchozích materiálů a preklinických řešení ADME-tox urychluje výzkum pomocí spolehlivých a vysoce kvalitních produktů a odborných znalostí. Prostřednictvím komplexního souboru specializovaných laboratorních služeb v oblasti genomiky, proteomiky, buněčné biologie a molekulární patologie poskytujeme důležitá data a poznatky pro objevování biomarkerů a retrospektivní i prospektivní klinické studie. Společnost Discovery Life Sciences si klade za cíl být nejdůvěryhodnějším partnerem v oblasti výzkumu a klinického vývoje v oblasti přírodních věd a usiluje o rozvoj věd o živé přírodě a proměnu životů.
O společnosti Mindpeak
Mindpeak je přední společností v oblasti digitální patologie využívající umělou inteligenci, která překlenuje mezeru mezi vývojem biomarkerů a klinickou diagnostikou. Společnost Mindpeak byla založena v roce 2018 a její technologie umělé inteligence umožňuje laboratořím získávat užitečné poznatky ze snímků tkání H&E, IHC a mIF – od kvantifikace subcelulárních biomarkerů až po prediktivní stratifikaci pacientů. Tato řešení podporují jak rutinní diagnostiku, tak i využití nových biomarkerů v reálných klinických aplikacích.
