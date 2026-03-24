شركة Discovery Life Sciences وشركة Mindpeak تتعاونان لإدخال دقة الذكاء الاصطناعي إلى اختبارات المؤشرات الحيوية للسرطان في التجارب السريرية العالمية

تحالف جديد يستهدف مشكلة عدم اتساق تفسير المؤشرات الحيوية بين اختصاصيي علم الأمراض، وهي تحدٍ مستمر في تطوير الأدوية

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

هنتسفيل، ألاباما، وهامبورغ، ألمانيا، 24 مارس 2026 /PRNewswire/ -- ما يزال عدم اتساق تفسير المؤشرات الحيوية بين اختصاصيي علم الأمراض من أكثر التحديات تعقيدًا في تطوير التجارب السريرية، إذ يساهم في حدوث تباين في تصنيف المرضى ويُضعف الثقة في القرارات الحاسمة المتعلقة بالاستمرار أو التوقف في مراحل التطوير. أعلنت شركة Discovery Life Sciences (Discovery)، وهي مزود للعينات الحيوية وخدمات المختبرات المتخصصة في المؤشرات الحيوية، وشركة Mindpeak، الرائدة في مجال علم الأمراض الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن شراكة تهدف إلى معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر، من خلال دمج تحليل الصور الرقمية المعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات علم الأمراض الخاصة بتقنيتي الكيمياء النسيجية المناعية (IHC) والتألق المناعي المتعدد (mIF) في التجارب السريرية العالمية.

يهدف هذا التعاون إلى دعم البحث والتطوير في شركات الأدوية الحيوية والأبحاث السريرية من خلال تحسين قياس المؤشرات الحيوية وزيادة التوافق بين القرّاء، بما يساعد على تقليل التباين، وخفض المخاطر في التجارب المعتمدة على المؤشرات الحيوية، وتعزيز الثقة في القرارات الحاسمة خلال مراحل التطوير.

تجمع الشراكة بين منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Mindpeak وخدمات المؤشرات الحيوية النسيجية التي تقدمها شركة Discovery لتحليل شرائح الكيمياء النسيجية المناعية (IHC) والتألق المناعي المتعدد (mIF). تعمل تقنية Mindpeak كأداة حماية لشركات الأدوية الحيوية، حيث تقلل المخاطر في تطوير المؤشرات الحيوية من خلال تحسين اتساق التفسير بين اختصاصيي علم الأمراض. تتضمن الأداة مسارات عمل في علم الأمراض مدعومةً بالذكاء الاصطناعي، وتدريب اختصاصيي علم الأمراض عبر برنامج peakAcademy التابع لشركة Mindpeak، إضافة إلى خوارزميات التشريح المجهري الموجّه بالذكاء الاصطناعي لعزل مناطق نسيجية محددة بدقة عالية.

تُسهم شركة Discovery في هذا التحالف ببنية تحتية سريرية واسعة. وقام برنامج Biomarker Academy التابع لها، وهو برنامج تدريب قائم على تبادل الخبرات بين اختصاصيي علم الأمراض أُنشئ عام 2008، بتدريب أكثر من 6,000 اختصاصي في تفسير المؤشرات الحيوية وتقييمها خلال السنوات الـ 15 الماضية. كما دعمت Discovery أكثر من 2,000 برنامج تجارب سريرية، منها 350 برنامجًا نشطًا حاليًا، وأكملت أكثر من 35 دراسة متوافقة مع لائحة IVDR (لائحة الاتحاد الأوروبي للتشخيص داخل المختبرات) عبر 16 دولة في الاتحاد الأوروبي شملت 25 مؤشرًا حيويًا خلال السنوات الأربع الماضية. تمتد هذه الشراكة لتشمل تطورات الذكاء الاصطناعي لدى شركة Discovery، استنادًا إلى حلول الذكاء الاصطناعي الحالية التي تركز على تحليل صبغة الهيماتوكسيلين والإيوزين (H&E) للعينات الحيوية، بما في ذلك مراقبة الجودة الآلية، وقياس حجم الورم، والتوصيف التفصيلي للبيئة الدقيقة للورم عبر مجالات علاجية متعددة.

قال Greg Herrema، الرئيس التنفيذي لشركة Discovery Life Sciences: "مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في علم الأمراض لأغراض البحث السريري، تتيح هذه الشراكة مع شركة Mindpeak دمج أدوات النمذجة التي يمكن أن تمكّن من تحسين دقة تحليل المؤشرات الحيوية". "إن الجمع بين هذه القدرات في الذكاء الاصطناعي وخبرتنا في التجارب السريرية سيساعد في دفع تطوير العلاجات المعتمدة على المؤشرات الحيوية".

يهدف تحالف Mindpeak وDiscovery إلى تبسيط عمليات التجارب وتعزيز قابلية إعادة إنتاج البيانات في البيئات الخاضعة للتنظيم، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ثقة في تصنيف المرضى وتطوير العلاجات.

وقال Felix Faber، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mindpeak: "يوفر هذا التعاون مع Discovery Life Sciences إمكانية الوصول إلى منصتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التدريب والتشريح المجهري، مما يدعم الباحثين في تطبيقات الكيمياء النسيجية المناعية (IHC) والتألق المناعي المتعدد (mIF) ويساعد على تحقيق قدر أكبر من الاتساق والثقة في تقييم المؤشرات الحيوية". سيتم عرض مزيد من التفاصيل حول الشراكة وحالات الاستخدام خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان (AACR) عام 2026. يمكن للحضور المشاركة في عرض تقديمي سريع في منصة عرض Discovery Life Sciences خلال الفترة من 17 إلى 22 أبريل في مركز San Diego Convention بمدينة سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا. اتصل عبر [email protected] للمزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences هي شركة رائدة عالميًا في مجال العينات الحيوية وخدمات المختبرات المتخصصة، وتمكّن من اكتشاف وتطوير العلاجات والتشخيصات التي تُحسّن نتائج المرضى. تُسهم محفظتنا الواسعة من العينات الحيوية، والمواد الخلوية الأولية، وحلول ADME-tox في المرحلة قبل السريرية في تسريع الأبحاث من خلال منتجات موثوقة عالية الجودة وخبرة متقدمة. من خلال مجموعتنا الشاملة من خدمات المختبرات المتخصصة في علم الجينوم، وعلم البروتينات، وبيولوجيا الخلية، وعلم الأمراض الجزيئي، نوفّر بيانات ورؤى حاسمة لاكتشاف المؤشرات الحيوية ولدعم التجارب السريرية بأثر رجعي والمستقبلية. انطلاقًا من رؤيتنا بأن نكون الشريك الأكثر موثوقية في أبحاث علوم الحياة والتطوير السريري، تلتزم Discovery Life Sciences بدفع تقدم علوم الحياة وإحداث تأثير إيجابي في حياة البشر.

تفضل بزيارة www.dls.com وتابعنا على لينكدإن لمزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة Mindpeak

شركة Mindpeak هي الشركة الرائدة في مجال علم الأمراض الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التي تسد الفجوة بين تطوير المؤشرات الحيوية والتشخيصات السريرية. تأسست الشركة عام 2018، وتُمكّن تقنية الذكاء الاصطناعي من Mindpeak المختبرات من استخراج رؤى قابلة للتطبيق من صور الأنسجة بصبغة الهيماتوكسيلين والإيوزين (H&E) والكيمياء النسيجية المناعية (IHC) والتألق المناعي المتعدد (mIF)، بدءًا من قياس المؤشرات الحيوية على المستوى تحت الخلوي وصولًا إلى التصنيف التنبؤي للمرضى. تدعم هذه الحلول كلًا من التشخيصات الروتينية وتحويل المؤشرات الحيوية الجديدة إلى تطبيقات سريرية واقعية.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.mindpeak.ai وتابعنا على لينكدإن.

