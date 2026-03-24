Партнерство Discovery Life Sciences и Mindpeak привнесет точность ИИ в тестирование биомаркеров рака в глобальных клинических испытаниях

Discovery Life Sciences

Mar 24, 2026, 08:00 ET

Новый альянс нацелен на непоследовательную интерпретацию биомаркеров среди патологов, что является постоянной проблемой при разработке лекарств

ХАНТСВИЛЛ, Алабама, и ГАМБУРГ, Германия, 24 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Непоследовательная интерпретация биомаркеров среди патологоанатомов остается одной из наиболее сложных проблем при разработке клинических испытаний, способствуя вариабельности стратификации пациентов и подрывая уверенность в критических решениях. Discovery Life Sciences (Discovery), поставщик услуг по биообразцам и биомаркерам, и Mindpeak, ведущая компания в области цифровой патологии на основе ИИ, сегодня объявили о партнерстве, направленном на непосредственное решение этой проблемы, интегрируя цифровой анализ изображений с использованием ИИ в услуги по иммуногистохимии (IHC) и мультиплексной иммунофлуоресценции (mIF) в глобальных клинических испытаниях.

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

Сотрудничество направлено на поддержку НИОКР в области биофармацевтики и клинических исследований путем улучшения количественной оценки биомаркеров и согласованности между считывающими устройствами, что помогает снизить вариабельность, снизить риск проведения исследований на основе биомаркеров и укрепить доверие к критическим решениям в области разработки.

Партнерство объединяет платформу ИИ Mindpeak с услугами тканевых биомаркеров Discovery для анализа слайдов IHC и mIF. Технология Mindpeak действует как защитный инструмент для биофармацевтики, снижая риски развития биомаркеров за счет улучшения согласованности в интерпретации среди патологов. Он включает в себя рабочие процессы патологии с поддержкой ИИ, обучение патологоанатомов с помощью peakAcademy от Mindpeak и алгоритмы микродиссекции под управлением ИИ для выделения определенных областей ткани с высокой точностью.

Discovery привносит в альянс значительную клиническую инфраструктуру. Его Biomarker Academy, одноранговая программа обучения патологоанатомов, созданная в 2008 году, за последние 15 лет обучила более 6000 патологоанатомов интерпретации и оценке биомаркеров. Компания Discovery поддержала более 2000 программ клинических исследований, 350 из которых в настоящее время активны, и завершила более 35 исследований, соответствующих IVDR, в 16 странах ЕС с участием 25 биомаркеров за последние четыре года. Это партнерство расширяет достижения Discovery в области ИИ, основываясь на существующих решениях ИИ, ориентированных на Г/Э, для анализа биообразцов, включая автоматизированный контроль качества, количественную оценку опухоли и подробную характеристику микроокружения опухоли в различных терапевтических областях.

«Поскольку использование ИИ в патологии увеличивается для клинических исследований, это партнерство с Mindpeak позволяет интегрировать инструменты моделирования, которые могут повысить точность анализа биомаркеров, — сказал Грег Херрема (Greg Herrema), генеральный директор Discovery Life Sciences. — Сочетание этих возможностей ИИ с нашим опытом клинических испытаний поможет продвинуть разработку методов лечения, ориентированных на биомаркеры».

Альянс Mindpeak и Discovery направлен на оптимизацию процессов испытаний и повышение воспроизводимости данных в регулируемых условиях, поддерживая более уверенные решения в стратификации пациентов и терапевтическом развитии.

«Это сотрудничество с Discovery Life Sciences обеспечивает доступ к нашей платформе ИИ, инструментам обучения и микродиссекции, поддерживая исследователей в IHC и mIF и помогая повысить согласованность и уверенность в оценке биомаркеров», — сказал Феликс Фабер (Felix Faber), основатель и генеральный директор Mindpeak. Дополнительная информация о партнерстве и вариантах использования будет представлена на Ежегодном собрании AACR 2026. Посетители могут принять участие во флеш-беседе на выставке Discovery Life Sciences, которая пройдет с 17 по 22 апреля в San Diego Convention Center в Сан-Диего, штат Калифорния. Обратитесь по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.

О компании Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences является мировым лидером в области биопрепаратов и специализированных лабораторных услуг, что позволяет открывать и разрабатывать терапевтические и диагностические средства, которые улучшают результаты лечения пациентов. Наш обширный портфель биообразцов, клеточных исходных материалов и доклинических решений ADME-tox ускоряет исследования с помощью надежных, высококачественных продуктов и опыта. Благодаря нашему комплексному набору специализированных лабораторных услуг в области геномики, протеомики, клеточной биологии и молекулярной патологии мы предоставляем важные данные и идеи для обнаружения биомаркеров, а также ретроспективных и перспективных клинических испытаний. Стремясь быть самым надежным партнером в области исследований и клинических разработок в области наук о жизни, Discovery Life Sciences стремится продвигать науки о жизни и трансформировать жизнь.

Посетите www.dls.com и подпишитесь на нас в LinkedIn для получения дополнительной информации. 

О компании Mindpeak

Mindpeak является ведущей компанией в области цифровой патологии на основе искусственного интеллекта, преодолевая разрыв от разработки биомаркеров до клинической диагностики. Основанная в 2018 году технология ИИ Mindpeak позволяет лабораториям извлекать полезные сведения из изображений тканей Г/Э, IHC и mIF — от количественной оценки субклеточных биомаркеров до прогностической стратификации пациентов. Решения поддерживают как рутинную диагностику, так и перевод новых биомаркеров в реальные клинические применения.

Для получения дополнительной информации посетите www.mindpeak.ai или подпишитесь на нас в LinkedIn.

Discovery Life Sciences для СМИ
Тодд Поули (Todd Poley)
Директор по маркетингу
+1 256 505 1578
[email protected]

Mindpeak для СМИ
Таня фон Алефельд (Tanya von Ahlefeldt)
MD Health — от имени Mindpeak
+44 (0)7590 754906
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

