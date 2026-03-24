Discovery Life Sciences et Mindpeak s'associent pour intégrer la précision de l'IA aux tests de biomarqueurs du cancer dans les essais cliniques mondiaux

Cette nouvelle alliance vise à corriger les interprétations incohérentes des biomarqueurs par les pathologistes, un défi persistant dans le développement des médicaments

HUNTSVILLE, Alabama et HAMBOURG, Allemagne, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'interprétation incohérente des biomarqueurs par les pathologistes reste l'un des défis les plus tenaces du développement des essais cliniques, contribuant à la variabilité de la stratification des patients et érodant la confiance dans les décisions cruciales. Discovery Life Sciences (Discovery), fournisseur de services de laboratoire spécialisés dans les échantillons biologiques et les biomarqueurs, et Mindpeak, société leader dans la pathologie numérique alimentée par l'IA, annoncent aujourd'hui un partenariat conçu pour répondre directement à ce problème, en intégrant l'analyse d'images numériques alimentée par l'IA dans les services de pathologie pour l'immunohistochimie (IHC) et l'immunofluorescence multiplex (mIF) dans les essais cliniques mondiaux.

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

Cette collaboration vise à soutenir la R&D biopharmaceutique et la recherche clinique en améliorant la quantification des biomarqueurs et la concordance entre les lecteurs, ce qui permet de réduire la variabilité, d'atténuer les risques des essais basés sur les biomarqueurs et de renforcer la confiance dans les décisions de développement cruciales.

Le partenariat associe la plateforme d'IA de Mindpeak aux services de biomarqueurs tissulaires de Discovery pour analyser les lames IHC et mIF. La technologie de Mindpeak agit comme un outil de sauvegarde pour les biopharmas, réduisant les risques dans le développement de biomarqueurs en améliorant la cohérence de l'interprétation entre les pathologistes. La solution comprend des flux de travail de pathologie basés sur l'IA, la formation des pathologistes via la peakAcademy de Mindpeak, et des algorithmes de microdissection guidés par l'IA pour isoler des régions tissulaires spécifiques avec une grande précision.

Discovery apporte à l'alliance une importante infrastructure clinique. Sa Biomarker Academy, un programme de formation des pathologistes entre pairs créé en 2008, a formé plus de 6 000 pathologistes à l'interprétation et à la notation des biomarqueurs au cours des 15 dernières années. Discovery a soutenu plus de 2 000 programmes d'essais cliniques, dont 350 sont actuellement en cours, et a réalisé plus de 35 études conformes à l'IVDR dans 16 pays de l'UE portant sur 25 biomarqueurs au cours des quatre dernières années. Ce partenariat étend les avancées de Discovery en matière d'IA, en s'appuyant sur les solutions d'IA existantes axées sur H&E pour l'analyse des échantillons biologiques, y compris le contrôle de qualité automatisé, la quantification des tumeurs et la caractérisation détaillée du microenvironnement tumoral dans divers domaines thérapeutiques.

« Alors que l'utilisation de l'IA en pathologie augmente pour la recherche clinique, ce partenariat avec Mindpeak permet l'intégration d'outils de modélisation qui peuvent améliorer la précision de l'analyse des biomarqueurs », déclare Greg Herrema, CEO de Discovery Life Sciences. « La combinaison de ces capacités d'IA avec notre expertise en matière d'essais cliniques contribuera à faire progresser le développement de thérapies axées sur les biomarqueurs. »

L'alliance entre Mindpeak et Discovery vise à rationaliser les processus d'essai et à améliorer la reproductibilité des données dans les environnements réglementés, pour une prise de décisions plus sûres en matière de stratification des patients et de développement thérapeutique.

« Cette collaboration avec Discovery Life Sciences permet d'accéder à notre plateforme d'IA, à nos outils de formation et de microdissection, afin de soutenir les chercheurs dans les applications IHC et mIF et de contribuer à une plus grande cohérence et confiance dans l'évaluation des biomarqueurs », déclare Felix Faber, fondateur et CEO de Mindpeak. Des détails supplémentaires sur le partenariat et les cas d'utilisation seront présentés lors de la réunion annuelle 2026 de l'AACR. Les visiteurs pourront assister à une présentation rapide lors de l'exposition Discovery Life Sciences qui se tient du 17 au 22 avril au San Diego Convention Center à San Diego, en Californie. Contactez [email protected] pour plus d'informations.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est un leader mondial des échantillons biologiques et des services de laboratoire spécialisés, permettant la découverte et le développement de thérapies et de diagnostics qui améliorent les résultats pour les patients. Notre vaste portefeuille d'échantillons biologiques, de matières de démarrage cellulaire et de solutions ADME-tox précliniques accélère la recherche grâce à des produits et à une expertise éprouvés et de haute qualité. Grâce à notre gamme complète de services de laboratoire spécialisés en génomique, protéomique, biologie cellulaire et pathologie moléculaire, nous fournissons des données et des informations essentielles pour la découverte de biomarqueurs et les essais cliniques rétrospectifs et prospectifs. Avec pour ambition d'être le partenaire le plus fiable dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et du développement clinique, Discovery Life Sciences s'engage à faire progresser les sciences de la vie et à transformer des existences.

Visitez www.dls.com et suivez-nous sur LinkedIn pour plus d'informations.

À propos de Mindpeak

Mindpeak est le chef de file de la pathologie numérique optimisée par l'IA, comblant le fossé entre le développement de biomarqueurs et les diagnostics cliniques. Fondée en 2018, la technologie d'IA de Mindpeak permet aux laboratoires d'extraire des informations exploitables des images tissulaires H&E, IHC et mIF, allant de la quantification des biomarqueurs subcellulaires à la stratification prédictive des patients. Ces solutions soutiennent à la fois les diagnostics de routine et la traduction de nouveaux biomarqueurs en applications cliniques réelles.

Pour plus d'informations, visitez le site www.mindpeak.ai ou suivez-nous sur LinkedIn.

Discovery Life Sciences, médias

Todd Poley

Directeur du marketing

+1 256 505 1578

[email protected]

Mindpeak Media

Tanya von Ahlefeldt

MD Health, au nom de Mindpeak

+44 (0)7590 754906

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg