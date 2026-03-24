Discovery Life Sciences y Mindpeak se asocian para llevar la precisión de la IA a las pruebas de biomarcadores del cáncer en ensayos clínicos globales

Una nueva alianza busca abordar la variabilidad en la interpretación de los biomarcadores entre patólogos, un desafío persistente en el desarrollo de fármacos

HUNTSVILLE, Alabama y HAMBURGO, Alemania, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Las diferentes interpretaciones de los biomarcadores entre los patólogos siguen siendo uno de los desafíos más persistentes en el desarrollo de ensayos clínicos, lo que contribuye a la variabilidad en la estratificación de los pacientes y erosiona la confianza en las decisiones críticas de continuar o no continuar. Discovery Life Sciences (Discovery), proveedor de servicios de laboratorio especializados en muestras biológicas y biomarcadores, y Mindpeak, empresa líder en patología digital impulsada por IA, anunciaron hoy una asociación diseñada para abordar este problema de una forma directa, al integrar el análisis de imágenes digitales habilitado por IA en los servicios de patología para inmunohistoquímica (IHQ) e inmunofluorescencia multiplex (IF multiplex) en ensayos clínicos globales.

Discovery Life Sciences se asocia con Mindpeak

Esta colaboración tiene como objetivo apoyar la I+D biofarmacéutica y la investigación clínica con la mejora de la cuantificación de biomarcadores y la concordancia entre observadores, lo que ayudará a reducir la variabilidad, disminuir los riesgos de los ensayos basados en biomarcadores y reforzar la confianza en las decisiones críticas de desarrollo.

Esta colaboración combina la plataforma de IA de Mindpeak con los servicios de biomarcadores tisulares de Discovery para analizar láminas de inmunohistoquímica (IHQ) e inmunofluorescencia multiplex (IF multiplex). La tecnología de Mindpeak actúa como una herramienta de protección para la industria biofarmacéutica, ya que reduce los riesgos en el desarrollo de biomarcadores al mejorar la coherencia en la interpretación entre los patólogos. Incluye flujos de trabajo de patología habilitados por IA, capacitación para patólogos a través de peakAcademy de Mindpeak y algoritmos de microdisección guiados por IA para aislar regiones específicas de tejido con alta precisión.

Discovery aporta una importante infraestructura clínica a la alianza. Su Academia de Biomarcadores, un programa de formación de patólogos entre pares establecido en 2008, ha capacitado a más de 6.000 patólogos en la interpretación y calificación de biomarcadores durante los últimos 15 años. Discovery ha respaldado más de 2.000 programas de ensayos clínicos, de los cuales 350 están actualmente activos, y ha completado, en los últimos cuatro años, más de 35 estudios que cumplen con el Reglamento IVDR en 16 países de la UE, que involucran 25 biomarcadores. Esta asociación amplía los avances de Discovery en IA, basándose en las soluciones de IA existentes centradas en la tinción de hematoxilina y eosina (H&E) para el análisis de muestras biológicas, incluyendo el control de calidad automatizado, la cuantificación de tumores y la caracterización detallada del microambiente tumoral en varias áreas terapéuticas.

"A medida que aumenta el uso de la IA en patología para la investigación clínica, esta colaboración con Mindpeak permite integrar herramientas de modelado que pueden mejorar la precisión en el análisis de biomarcadores", dijo Greg Herrema, director ejecutivo de Discovery Life Sciences. "Combinar estas capacidades de IA con nuestra experiencia en ensayos clínicos contribuirá a impulsar el desarrollo de terapias basadas en biomarcadores."

La alianza entre Mindpeak y Discovery tiene como objetivo optimizar los procesos de los ensayos clínicos y mejorar la reproducibilidad de los datos en entornos regulados, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas en la estratificación de pacientes y el desarrollo terapéutico.

"Esta colaboración con Discovery Life Sciences proporciona acceso a nuestra plataforma de IA, herramientas de formación y microdisección, lo que ayuda a los investigadores en aplicaciones de IHQ e IF multiplex, y contribuye a generar mayor coherencia y confianza en la evaluación de biomarcadores", declaró Felix Faber, fundador y director ejecutivo de Mindpeak. En la reunión anual de la AACR de 2026 se presentarán detalles adicionales sobre la colaboración y los casos de uso. Las personas que asistan podrán participar en una breve charla en la exposición de Discovery Life Sciences, que se llevará a cabo del 17 al 22 de abril en el Centro de Convenciones de San Diego, en San Diego, California. Comuníquese al correo [email protected] para obtener más información.

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es líder mundial en muestras biológicas y servicios de laboratorio especializados, que permiten descubrir y desarrollar terapias y diagnósticos que mejoran los resultados para los pacientes. Nuestra amplia cartera de muestras biológicas, materiales de partida celulares y soluciones preclínicas ADME-tox acelera la investigación con productos fiables y de alta calidad, además de contar con la experiencia necesaria. Mediante nuestra completa gama de servicios de laboratorio especializados en genómica, proteómica, biología celular y patología molecular, proporcionamos datos e información cruciales para el descubrimiento de biomarcadores y ensayos clínicos tanto retrospectivos como prospectivos. Con la visión de ser el socio más confiable en la investigación y el desarrollo clínico de las ciencias de la vida, Discovery Life Sciences está comprometida con el avance de las ciencias de la vida y la transformación de vidas.

Visite www.dls.com y síganos en LinkedIn para obtener más información.

Acerca de Mindpeak

Mindpeak es la empresa líder en patología digital impulsada por IA, que cierra la brecha entre el desarrollo de biomarcadores y el diagnóstico clínico. Fundada en 2018, la tecnología de IA de Mindpeak permite a los laboratorios extraer información accionable de imágenes de tejido teñidas con H&E, IHQ e IF multiplex, que abarca desde la cuantificación de biomarcadores subcelulares hasta la estratificación predictiva de pacientes. Estas soluciones respaldan tanto los diagnósticos de rutina como la traslación de nuevos biomarcadores a aplicaciones clínicas reales.

Para obtener más información, visite www.mindpeak.ai o síganos en LinkedIn.

Discovery Life Sciences Media

Todd Poley

director de Marketing

+1 256 505 1578

[email protected]

Mindpeak Media

Tanya von Ahlefeldt

MD Health – en nombre de Mindpeak

+44 (0)7590 754906

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940409/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg

FUENTE Discovery Life Sciences