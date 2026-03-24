Discovery Life Sciences dan Mindpeak Bermitra Untuk Hadirkan Presisi AI Pada Tes Biomarker Kanker Dalam Uji Klinis Global

Kemitraan baru ini bertujuan mengatasi interpretasi biomarker yang tidak konsisten di kalangan ahli patologi, masalah yang tetap ada dalam pengembangan obat

HUNTSVILLE, Ala. dan HAMBURG, Jerman, 25 Maret 2026 /PRNewswire/ - Interpretasi biomarker yang tidak konsisten di kalangan ahli patologi masih menjadi salah satu masalah tersulit dalam pengembangan uji klinis, sehingga berkontribusi pada variabilitas dalam stratifikasi pasien dan mengikis kepercayaan pada keputusan penting untuk melanjutkan atau menghentikan. Discovery Life Sciences (Discovery) adalah penyedia layanan laboratorium khusus biospesimen dan biomarker. Mindpeak adalah perusahaan terkemuka di bidang patologi digital yang didukung AI. Hari ini Discovery dan Mindpeak mengumumkan kemitraan untuk mengatasi masalah tersebut secara langsung, dengan mengintegrasikan analisis citra digital berbasis AI ke layanan patologi untuk Imunohistokimia (IHC) dan Imunofluoresensi Multipleks (mIF) dalam uji klinis global.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Penelitian & Pengembangan biofarmasi dan penelitian klinis dengan cara meningkatkan kuantifikasi biomarker dan kesesuaian antar-penilai, sehingga membantu mengurangi variabilitas, menurunkan risiko pada uji klinis berbasis biomarker, dan memperkuat kepercayaan dalam pengambilan keputusan pengembangan yang sangat penting.

Kemitraan ini menggabungkan platform AI Mindpeak dengan layanan biomarker jaringan milik Discovery untuk menganalisis slide IHC dan mIF. Teknologi Mindpeak berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi industri biofarmasi untuk mengurangi risiko dalam pengembangan biomarker dengan cara meningkatkan konsistensi interpretasi di kalangan ahli patologi. Termasuk alur kerja patologi yang didukung AI, pelatihan ahli patologi melalui peakAcademy milik Mindpeak, dan algoritma mikrodiseksi yang dipandu AI untuk mengisolasi wilayah jaringan tertentu dengan keakuratan tinggi.

Discovery membawa infrastruktur klinis yang signifikan ke dalam kemitraan ini. Biomarker Academy adalah program pelatihan ahli patologi peer-to-peer yang didirikan pada tahun 2008, telah melatih lebih dari 6.000 ahli patologi dalam interpretasi dan penilaian biomarker selama 15 tahun terakhir. Discovery telah mendukung lebih dari 2.000 program uji klinis, dengan 350 program saat ini masih aktif, dan telah menyelesaikan lebih dari 35 penelitian yang sesuai dengan IVDR di 16 negara Uni Eropa yang melibatkan 25 biomarker dalam empat tahun terakhir. Kemitraan ini memperluas kemajuan AI Discovery berdasarkan solusi AI yang berfokus pada H&E yang ada untuk analisis biospesimen, termasuk kontrol kualitas otomatis, kuantifikasi tumor, dan karakterisasi lingkungan mikro tumor yang terperinci di berbagai area terapeutik.

"Seiring meningkatnya penggunaan AI dalam patologi untuk penelitian klinis, kemitraan dengan Mindpeak memungkinkan integrasi alat-alat pemodelan yang dapat meningkatkan keakuratan analisis biomarker," kata Greg Herrema, CEO Discovery Life Sciences. "Menggabungkan kemampuan AI ini dengan keahlian uji klinis kami akan membantu memajukan pengembangan terapi yang berfokus pada biomarker."

Tujuan kemitraan Mindpeak dan Discovery adalah untuk menyederhanakan proses uji klinis dan meningkatkan kemampuan mereproduksi data di lingkungan yang diatur guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih percaya diri dalam stratifikasi pasien dan pengembangan terapi.

"Kerja sama dengan Discovery Life Sciences memberikan akses ke platform AI, pelatihan, dan alat mikrodiseksi kami untuk mendukung para peneliti dalam aplikasi IHC dan mIF serta membantu mendorong konsistensi dan kepercayaan yang lebih besar dalam penilaian biomarker," kata Felix Faber, Pendiri dan CEO Mindpeak. Rincian lebih lanjut tentang kemitraan dan kasus penggunaan akan dikemukakan saat Pertemuan Tahunan AACR 2026. Peserta dapat mengikuti dialog singkat di pameran Discovery Life Sciences pada tanggal 17-22 April di San Diego Convention Center di San Diego, California. Hubungi [email protected] untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences adalah pemimpin global dalam hal spesimen biologis dan layanan laboratorium khusus, yang memungkinkan penemuan dan pengembangan terapi maupun diagnostik yang meningkatkan hasil perawatan pasien. Portofolio kami yang luas meliputi spesimen biologis, bahan awal sel, dan solusi ADME-toksikologi pra klinis semakin mempercepat penelitian dengan produk dan keahlian yang andal dan berkualitas tinggi. Melalui serangkaian lengkap layanan laboratorium khusus milik kami di bidang genomik, proteomik, biologi sel, dan patologi molekul, kami memberikan data dan wawasan penting untuk penemuan biomarker dan uji klinis retrospektif maupun prospektif. Dengan visi untuk menjadi mitra tepercaya dalam penelitian ilmu hayati dan pengembangan klinis, Discovery Life Sciences berkomitmen untuk memajukan ilmu hayati dan mengubah kehidupan.

Kunjungi www.dls.com dan ikuti kami di LinkedIn untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Mindpeak

Mindpeak adalah perusahaan terkemuka di bidang patologi digital berbasis AI dan menjembatani kesenjangan mulai dari pengembangan biomarker hingga diagnostik klinis. Didirikan pada tahun 2018, teknologi AI Mindpeak memungkinkan laboratorium mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari citra jaringan H&E, IHC, dan mIF - mulai dari kuantifikasi biomarker sub seluler hingga stratifikasi pasien prediktif. Solusi ini mendukung diagnostik rutin dan penerapan biomarker baru ke aplikasi klinis di dunia nyata.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mindpeak.ai atau ikuti kami di LinkedIn.

Discovery Life Sciences Media

Todd Poley

Chief Marketing Officer

+1 256 505 1578

[email protected]

Mindpeak Media

Tanya von Ahlefeldt

MD Health – atas nama Mindpeak

+44 (0)7590 754906

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences