Discovery Life Sciences y Mindpeak se asocian en ensayos clínicos globales

- Discovery Life Sciences y Mindpeak se asocian para aportar la precisión de la IA a las pruebas de biomarcadores del cáncer en ensayos clínicos globales

Una nueva alianza busca abordar la interpretación inconsistente de biomarcadores entre patólogos, un desafío persistente en el desarrollo de fármacos

HUNTSVILLE, Ala. y HAMBURGO, Alemania, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La interpretación inconsistente de biomarcadores entre patólogos sigue siendo uno de los desafíos más persistentes en el desarrollo de ensayos clínicos, lo que contribuye a la variabilidad en la estratificación de pacientes y erosiona la confianza en decisiones críticas de continuar o no con un estudio. Discovery Life Sciences (Discovery), proveedor de muestras biológicas y servicios de laboratorio especializados en biomarcadores, y Mindpeak, empresa líder en patología digital impulsada por IA, anunciaron hoy una alianza diseñada para abordar directamente este problema, integrando el análisis de imágenes digitales habilitado por IA en los servicios de patología para inmunohistoquímica (IHC) e inmunofluorescencia multiplex (mIF) en ensayos clínicos globales.

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

Esta colaboración tiene como objetivo apoyar la I+D biofarmacéutica y la investigación clínica mediante la mejora de la cuantificación de biomarcadores y la concordancia entre observadores, lo que ayudará a reducir la variabilidad, disminuir los riesgos de los ensayos basados en biomarcadores y reforzar la confianza en las decisiones críticas de desarrollo.

Esta colaboración combina la plataforma de IA de Mindpeak con los servicios de biomarcadores tisulares de Discovery para analizar muestras de IHC y mIF. La tecnología de Mindpeak actúa como una herramienta de seguridad para la industria biofarmacéutica, reduciendo los riesgos en el desarrollo de biomarcadores al mejorar la coherencia en la interpretación entre patólogos. Incluye flujos de trabajo de patología con IA, capacitación para patólogos a través de peakAcademy de Mindpeak y algoritmos de microdisección guiados por IA para aislar regiones tisulares específicas con alta precisión.

Discovery aporta una infraestructura clínica significativa a la alianza. Su Biomarker Academy, un programa de formación de patólogos entre pares establecido en 2008, ha capacitado a más de 6.000 patólogos en la interpretación y puntuación de biomarcadores durante los últimos 15 años. Discovery ha apoyado más de 2.000 programas de ensayos clínicos, de los cuales 350 se encuentran actualmente activos, y ha completado más de 35 estudios que cumplen con el Reglamento IVDR en 16 países de la UE, que involucran 25 biomarcadores, en los últimos cuatro años. Esta asociación amplía los avances de Discovery en IA, basándose en las soluciones de IA existentes centradas en H&E para el análisis de muestras biológicas, incluyendo el control de calidad automatizado, la cuantificación de tumores y la caracterización detallada del microambiente tumoral en diversas áreas terapéuticas.

"A medida que aumenta el uso de la IA en patología para la investigación clínica, esta colaboración con Mindpeak permite la integración de herramientas de modelado que pueden mejorar la precisión en el análisis de biomarcadores", declaró Greg Herrema, consejero delegado de Discovery Life Sciences. "La combinación de estas capacidades de IA con nuestra experiencia en ensayos clínicos contribuirá al avance del desarrollo de terapias basadas en biomarcadores".

La alianza entre Mindpeak y Discovery tiene como objetivo optimizar los procesos de los ensayos clínicos y mejorar la reproducibilidad de los datos en entornos regulados, lo que permitirá tomar decisiones más acertadas en la estratificación de pacientes y el desarrollo terapéutico.

"Esta colaboración con Discovery Life Sciences proporciona acceso a nuestra plataforma de IA, herramientas de capacitación y microdisección, lo que apoya a los investigadores en aplicaciones de IHC y mIF y contribuye a una mayor consistencia y confianza en la evaluación de biomarcadores", afirmó Felix Faber, fundador y consejero delegado de Mindpeak. Se presentarán detalles adicionales sobre la asociación y los casos de uso en la Reunión Anual de la AACR 2026. Los asistentes pueden participar en una breve presentación en el stand de Discovery Life Sciences del 17 al 22 de abril en el Centro de Convenciones de San Diego, California. Para obtener más información, comuníquese con [email protected].

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es líder mundial en muestras biológicas y servicios de laboratorio especializados, lo que permite el descubrimiento y desarrollo de terapias y diagnósticos que mejoran los resultados de los pacientes. Nuestra amplia cartera de muestras biológicas, materiales celulares de partida y soluciones preclínicas ADME-tox acelera la investigación con productos fiables y de alta calidad, además de contar con la experiencia necesaria. Mediante nuestra completa gama de servicios de laboratorio especializados en genómica, proteómica, biología celular y patología molecular, proporcionamos datos e información cruciales para el descubrimiento de biomarcadores y ensayos clínicos, tanto retrospectivos como prospectivos. Con la visión de ser el socio más fiable en la investigación y el desarrollo clínico en ciencias de la vida, Discovery Life Sciences se compromete a impulsar las ciencias de la vida y transformar vidas.

Visite www.dls.com y síganos en LinkedIn para obtener más información.

Acerca de Mindpeak

Mindpeak es la empresa líder en patología digital impulsada por IA, que conecta el desarrollo de biomarcadores con el diagnóstico clínico. Fundada en 2018, la tecnología de IA de Mindpeak permite a los laboratorios extraer información útil de imágenes de tejido teñidas con H&E, IHC y mIF, desde la cuantificación de biomarcadores subcelulares hasta la estratificación predictiva de pacientes. Sus soluciones respaldan tanto el diagnóstico rutinario como la traslación de nuevos biomarcadores a aplicaciones clínicas reales.

Para obtener más información, visite www.mindpeak.ai o síganos en LinkedIn.

Discovery Life Sciences Media

Todd Poley

Director de Marketing

+1 256 505 1578

[email protected]

Mindpeak Media

Tanya von Ahlefeldt

MD Health – en nombre de Mindpeak

+44 (0)7590 754906

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg