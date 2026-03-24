Discovery Life Sciences i Mindpeak nawiązują współpracę w celu wprowadzenia precyzyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do badań biomarkerów nowotworowych w globalnych badaniach klinicznych

Współpraca ma pomóc w rozwiązaniu problemu różnic w interpretacji biomarkerów przez patologów, co od dawna stanowi wyzwanie przy opracowywaniu leków

HUNTSVILLE, Alabama i HAMBURG, Niemcy, 24 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Różnice w interpretacji biomarkerów przez patologów to wciąż jedno z trudniejszych wyzwań przy prowadzeniu badań klinicznych. Przez to pacjenci są różnie klasyfikowani, a decyzje o kontynuacji lub przerwaniu badań stają się mniej pewne. Discovery Life Sciences (Discovery), dostawca próbek biologicznych i specjalistycznych usług laboratoryjnych w zakresie biomarkerów, oraz Mindpeak, czołowa firma w dziedzinie patologii cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji, ogłosiły dzisiaj nawiązanie współpracy, w ramach której zamierzają bezpośrednio zająć się tym problemem, wprowadzając analizę obrazów cyfrowych opartą na sztucznej inteligencji do usług patologicznych dotyczących immunohistochemii (IHC) i wielokrotnej immunofluorescencji (mIF) w globalnych badaniach klinicznych.

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

Celem tej współpracy jest wsparcie badań i rozwoju w branży biofarmaceutycznej oraz badań klinicznych poprzez poprawę precyzji pomiaru biomarkerów i zgodności między oceniającymi, co pomoże zmniejszyć różnice, ograniczyć ryzyko związane z badaniami opartymi na biomarkerach oraz zwiększyć pewność podejmowanych kluczowych decyzji dotyczących rozwoju produktów.

W ramach partnerstwa platforma AI firmy Mindpeak zostanie połączona z usługami Discovery w zakresie biomarkerów tkankowych w celu analizy preparatów IHC i mIF. Technologia Mindpeak pełni rolę narzędzia zabezpieczającego dla branży biofarmaceutycznej, zmniejszając ryzyko związane z opracowywaniem biomarkerów poprzez poprawę spójności interpretacji między patologami. Obejmuje ona oparte na sztucznej inteligencji procesy patologiczne, szkolenia dla patologów w ramach programu peakAcademy firmy Mindpeak oraz algorytmy mikrosekcji oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające izolowanie określonych obszarów tkanki z dużą dokładnością.

Firma Discovery wnosi do partnerstwa znaczną infrastrukturę kliniczną. Jej Akademia Biomarkerów, program szkoleniowy dla patologów oparty na wzajemnej wymianie wiedzy, założony w 2008 roku, przeszkolił w ciągu ostatnich 15 lat ponad 6000 patologów w zakresie interpretacji i oceny biomarkerów. Firma Discovery wsparła ponad 2000 programów badań klinicznych, z których 350 jest obecnie aktywnych, a w ciągu ostatnich czterech lat zrealizowała ponad 35 badań zgodnych z rozporządzeniem IVDR w 16 krajach UE, obejmujących 25 biomarkerów. Dzięki tej współpracy firma Discovery pogłębia swoje osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, wykorzystując istniejące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ukierunkowane na barwienie H&E do analizy próbek biologicznych, w tym automatyczną kontrolę jakości, kwantyfikację nowotworów oraz szczegółową charakterystykę mikrośrodowiska nowotworowego w różnych obszarach terapeutycznych.

„Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w patologii na potrzeby badań klinicznych, partnerstwo z firmą Mindpeak umożliwia integrację narzędzi modelowania, które mogą przyczynić się do zwiększenia dokładności analizy biomarkerów - powiedział Greg Herrema, dyrektor generalny Discovery Life Sciences. - Połączenie tych możliwości sztucznej inteligencji z naszym doświadczeniem w zakresie badań klinicznych pomoże przyspieszyć rozwój terapii opartych na biomarkerach".

Celem współpracy pomiędzy Mindpeak i Discovery jest usprawnienie procesów badawczych oraz zwiększenie powtarzalności danych w środowiskach podlegających regulacjom, co pozwoli na podejmowanie bardziej pewnych decyzji w zakresie stratyfikacji pacjentów i rozwoju terapii.

„W ramach współpracy z Discovery Life Sciences udostępniamy naszą platformę AI, narzędzia szkoleniowe oraz narzędzia do mikrosekcji, oferując wsparcie naukowcom zajmującym się zastosowaniami IHC i mIF oraz przyczyniając się do większej spójności i pewności w ocenie biomarkerów" - powiedział Felix Faber, założyciel i dyrektor generalny Mindpeak. Szczegółowe informacje na temat partnerstwa i przykładów zastosowań zostaną przedstawione podczas dorocznego spotkania AACR w 2026 r. Uczestnicy mogą wziąć udział w krótkiej prezentacji na stoisku Discovery Life Sciences w dniach 17–22 kwietnia w San Diego Convention Center w San Diego w Kalifornii. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy napisać na adres [email protected].

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to światowy lider w dziedzinie próbek biologicznych i specjalistycznych usług laboratoryjnych, który pomaga w odkrywaniu i opracowywaniu terapii i metod diagnostycznych poprawiających wyniki leczenia pacjentów. Bogata oferta próbek biologicznych, komórkowych materiałów wyjściowych oraz przedklinicznych rozwiązań w zakresie ADME-tox przyspiesza badania dzięki niezawodnym, wysokiej jakości produktom i fachowej wiedzy. Dzięki kompleksowemu zestawowi specjalistycznych usług laboratoryjnych w zakresie genomiki, proteomiki, biologii komórkowej i patologii molekularnej firma dostarcza kluczowe dane i spostrzeżenia niezbędne do odkrywania biomarkerów oraz prowadzenia zarówno retrospektywnych, jak i prospektywnych badań klinicznych. Discovery Life Sciences dąży do tego, aby być najbardziej zaufanym partnerem w badaniach naukowych i rozwoju klinicznym w dziedzinie nauk przyrodniczych, dlatego angażuje się w rozwój nauk przyrodniczych i poprawę jakości życia.

Mindpeak

Mindpeak to wiodąca firma w dziedzinie patologii cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji, która wypełnia lukę między opracowywaniem biomarkerów a diagnostyką kliniczną. Założona w 2018 roku firma Mindpeak oferuje technologię AI, która umożliwia laboratoriom uzyskiwanie informacji pozwalających na podjęcie konkretnych działań na podstawie obrazów tkanek barwionych metodą H&E, IHC i mIF - od subkomórkowej kwantyfikacji biomarkerów po prognostyczną stratyfikację pacjentów. Rozwiązania te wspierają zarówno rutynową diagnostykę, jak i wdrażanie nowych biomarkerów do rzeczywistych zastosowań klinicznych.

