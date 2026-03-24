Discovery Life Sciences i Mindpeak nawiązują współpracę w celu wprowadzenia precyzyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do badań biomarkerów nowotworowych w globalnych badaniach klinicznych

News provided by

Discovery Life Sciences

Mar 24, 2026, 12:20 ET

Współpraca ma pomóc w rozwiązaniu problemu różnic w interpretacji biomarkerów przez patologów, co od dawna stanowi wyzwanie przy opracowywaniu leków

HUNTSVILLE, Alabama i HAMBURG, Niemcy, 24 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Różnice w interpretacji biomarkerów przez patologów to wciąż jedno z trudniejszych wyzwań przy prowadzeniu badań klinicznych. Przez to pacjenci są różnie klasyfikowani, a decyzje o kontynuacji lub przerwaniu badań stają się mniej pewne. Discovery Life Sciences (Discovery), dostawca próbek biologicznych i specjalistycznych usług laboratoryjnych w zakresie biomarkerów, oraz Mindpeak, czołowa firma w dziedzinie patologii cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji, ogłosiły dzisiaj nawiązanie współpracy, w ramach której zamierzają bezpośrednio zająć się tym problemem, wprowadzając analizę obrazów cyfrowych opartą na sztucznej inteligencji do usług patologicznych dotyczących immunohistochemii (IHC) i wielokrotnej immunofluorescencji (mIF) w globalnych badaniach klinicznych.

Continue Reading
Discovery Life Sciences partners with Mindpeak
Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

Celem tej współpracy jest wsparcie badań i rozwoju w branży biofarmaceutycznej oraz badań klinicznych poprzez poprawę precyzji pomiaru biomarkerów i zgodności między oceniającymi, co pomoże zmniejszyć różnice, ograniczyć ryzyko związane z badaniami opartymi na biomarkerach oraz zwiększyć pewność podejmowanych kluczowych decyzji dotyczących rozwoju produktów.

W ramach partnerstwa platforma AI firmy Mindpeak zostanie połączona z usługami Discovery w zakresie biomarkerów tkankowych w celu analizy preparatów IHC i mIF. Technologia Mindpeak pełni rolę narzędzia zabezpieczającego dla branży biofarmaceutycznej, zmniejszając ryzyko związane z opracowywaniem biomarkerów poprzez poprawę spójności interpretacji między patologami. Obejmuje ona oparte na sztucznej inteligencji procesy patologiczne, szkolenia dla patologów w ramach programu peakAcademy firmy Mindpeak oraz algorytmy mikrosekcji oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające izolowanie określonych obszarów tkanki z dużą dokładnością.

Firma Discovery wnosi do partnerstwa znaczną infrastrukturę kliniczną. Jej Akademia Biomarkerów, program szkoleniowy dla patologów oparty na wzajemnej wymianie wiedzy, założony w 2008 roku, przeszkolił w ciągu ostatnich 15 lat ponad 6000 patologów w zakresie interpretacji i oceny biomarkerów. Firma Discovery wsparła ponad 2000 programów badań klinicznych, z których 350 jest obecnie aktywnych, a w ciągu ostatnich czterech lat zrealizowała ponad 35 badań zgodnych z rozporządzeniem IVDR w 16 krajach UE, obejmujących 25 biomarkerów. Dzięki tej współpracy firma Discovery pogłębia swoje osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, wykorzystując istniejące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ukierunkowane na barwienie H&E do analizy próbek biologicznych, w tym automatyczną kontrolę jakości, kwantyfikację nowotworów oraz szczegółową charakterystykę mikrośrodowiska nowotworowego w różnych obszarach terapeutycznych.

„Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w patologii na potrzeby badań klinicznych, partnerstwo z firmą Mindpeak umożliwia integrację narzędzi modelowania, które mogą przyczynić się do zwiększenia dokładności analizy biomarkerów - powiedział Greg Herrema, dyrektor generalny Discovery Life Sciences. - Połączenie tych możliwości sztucznej inteligencji z naszym doświadczeniem w zakresie badań klinicznych pomoże przyspieszyć rozwój terapii opartych na biomarkerach".

Celem współpracy pomiędzy Mindpeak i Discovery jest usprawnienie procesów badawczych oraz zwiększenie powtarzalności danych w środowiskach podlegających regulacjom, co pozwoli na podejmowanie bardziej pewnych decyzji w zakresie stratyfikacji pacjentów i rozwoju terapii.

„W ramach współpracy z Discovery Life Sciences udostępniamy naszą platformę AI, narzędzia szkoleniowe oraz narzędzia do mikrosekcji, oferując wsparcie naukowcom zajmującym się zastosowaniami IHC i mIF oraz przyczyniając się do większej spójności i pewności w ocenie biomarkerów" - powiedział Felix Faber, założyciel i dyrektor generalny Mindpeak. Szczegółowe informacje na temat partnerstwa i przykładów zastosowań zostaną przedstawione podczas dorocznego spotkania AACR w 2026 r. Uczestnicy mogą wziąć udział w krótkiej prezentacji na stoisku Discovery Life Sciences w dniach 17–22 kwietnia w San Diego Convention Center w San Diego w Kalifornii. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy napisać na adres [email protected].

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to światowy lider w dziedzinie próbek biologicznych i specjalistycznych usług laboratoryjnych, który pomaga w odkrywaniu i opracowywaniu terapii i metod diagnostycznych poprawiających wyniki leczenia pacjentów. Bogata oferta próbek biologicznych, komórkowych materiałów wyjściowych oraz przedklinicznych rozwiązań w zakresie ADME-tox przyspiesza badania dzięki niezawodnym, wysokiej jakości produktom i fachowej wiedzy. Dzięki kompleksowemu zestawowi specjalistycznych usług laboratoryjnych w zakresie genomiki, proteomiki, biologii komórkowej i patologii molekularnej firma dostarcza kluczowe dane i spostrzeżenia niezbędne do odkrywania biomarkerów oraz prowadzenia zarówno retrospektywnych, jak i prospektywnych badań klinicznych. Discovery Life Sciences dąży do tego, aby być najbardziej zaufanym partnerem w badaniach naukowych i rozwoju klinicznym w dziedzinie nauk przyrodniczych, dlatego angażuje się w rozwój nauk przyrodniczych i poprawę jakości życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dls.com oraz profilu firmy w serwisie LinkedIn.

Mindpeak

Mindpeak to wiodąca firma w dziedzinie patologii cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji, która wypełnia lukę między opracowywaniem biomarkerów a diagnostyką kliniczną. Założona w 2018 roku firma Mindpeak oferuje technologię AI, która umożliwia laboratoriom uzyskiwanie informacji pozwalających na podjęcie konkretnych działań na podstawie obrazów tkanek barwionych metodą H&E, IHC i mIF - od subkomórkowej kwantyfikacji biomarkerów po prognostyczną stratyfikację pacjentów. Rozwiązania te wspierają zarówno rutynową diagnostykę, jak i wdrażanie nowych biomarkerów do rzeczywistych zastosowań klinicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mindpeak.ai oraz profilu firmy w serwisie LinkedIn.

Kontakt z mediami - Discovery Life Sciences
Todd Poley
dyrektor ds. marketingu
+1 256 505 1578
[email protected]

Kontakt z mediami - Mindpeak
Tanya von Ahlefeldt
MD Health – z ramienia Mindpeak
+44 (0)7590 754906
[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg

Also from this source

Partnerství společností Discovery Life Sciences a Mindpeak vnáší přesnost AI do testování biomarkerů rakoviny v globálních klinických studiích

Partnerství společností Discovery Life Sciences a Mindpeak vnáší přesnost AI do testování biomarkerů rakoviny v globálních klinických studiích

Nová aliance se zaměřuje na nejednotnou interpretaci biomarkerů u různých patologů, což je přetrvávající problém při vývoji léčiv HUNTSVILLE, Ala. a...
Discovery Life Sciences et Mindpeak s'associent pour intégrer la précision de l'IA aux tests de biomarqueurs du cancer dans les essais cliniques mondiaux

Discovery Life Sciences et Mindpeak s'associent pour intégrer la précision de l'IA aux tests de biomarqueurs du cancer dans les essais cliniques mondiaux

L'interprétation incohérente des biomarqueurs par les pathologistes reste l'un des défis les plus tenaces du développement des essais cliniques,...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Biotechnology

Biotechnology

News Releases in Similar Topics