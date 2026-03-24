디스커버리 라이프 사이언스와 마인드피크, 글로벌 임상시험 암 바이오마커 검사에 AI 정밀도 도입을 위한 파트너십 체결

새로운 동맹, 신약 개발의 지속적 난제인 병리학자 간 바이오마커 해석 불일치 문제 해결에 나서

앨라배마주 헌츠빌 및 독일 함부르크, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 병리학자 간의 일치하지 않는 바이오마커 해석은 임상시험 개발에서 가장 고질적인 과제 중 하나로, 환자 층화의 변동성을 야기하고 중요한 진행 여부 결정에 대한 신뢰를 약화시킨다. 인체유래물 및 바이오마커 전문 실험실 서비스 제공업체 디스커버리 라이프 사이언스(Discovery Life Sciences, 이하 '디스커버리')와 AI 기반 디지털 병리학 분야의 선도 기업 마인드피크(Mindpeak)가 3월 24일, 이 문제를 직접 해결하기 위한 파트너십을 발표했으며, 글로벌 임상시험에서 면역조직화학(IHC) 및 멀티플렉스 면역형광(mIF) 병리학 서비스에 AI 기반 디지털 이미지 분석을 통합한다.

이번 협력은 바이오마커 정량화 및 판독자 간 일치도를 개선해 변동성을 줄이고, 바이오마커 기반 임상시험의 위험을 낮추며, 중요한 개발 결정에 대한 신뢰를 강화함으로써 바이오 제약 연구개발 및 임상 연구를 지원하는 것을 목표로 한다.

Discovery Life Sciences partners with Mindpeak

이번 파트너십은 마인드피크의 AI 플랫폼과 디스커버리의 조직 바이오마커 서비스를 결합해 IHC 및 mIF 슬라이드를 분석한다. 마인드피크의 기술은 병리학자 간 해석의 일관성을 개선해 바이오마커 개발의 위험을 줄이는 바이오 제약의 안전 도구로 기능한다. 여기에는 AI 기반 병리학 워크플로, 마인드피크의 피크아카데미(peakAcademy)를 통한 병리학자 교육, 높은 정확도로 특정 조직 영역을 분리하는 AI 가이드 미세 절개 알고리즘이 포함된다.

디스커버리는 이번 동맹에 상당한 임상 인프라를 제공한다. 2008년에 설립된 동료 간 병리학자 교육 프로그램인 바이오마커 아카데미(Biomarker Academy)는 지난 15년간 6000명 이상의 병리학자에게 바이오마커 해석 및 채점을 교육했다. 디스커버리는 현재 350개가 활성화된 2000개 이상의 임상시험 프로그램을 지원했으며, 지난 4년간 16개 EU 국가에서 25개 바이오마커와 관련된 35개 이상의 IVDR 준수 연구를 완료했다. 이번 파트너십은 자동화된 품질 관리, 종양 정량화, 다양한 치료 분야에 걸친 상세한 종양 미세환경 특성화를 포함한 인체유래물 분석을 위한 기존 H&E 중심 AI 솔루션을 기반으로 디스커버리의 AI 발전을 확장한다.

디스커버리 라이프 사이언스의 그렉 헤레마(Greg Herrema) 최고경영자는 "임상 연구에서 병리학 분야의 AI 활용이 증가함에 따라, 마인드피크와의 이번 파트너십은 바이오마커 분석의 정확도 향상을 가능하게 하는 모델링 도구의 통합을 허용한다"고 말했다. 이어 "이러한 AI 역량을 우리의 임상시험 전문성과 결합하면 바이오마커 중심 치료제 개발을 발전시키는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

마인드피크와 디스커버리의 동맹은 규제 환경에서 시험 프로세스를 간소화하고 데이터 재현성을 향상시켜 환자 층화 및 치료제 개발에서 더 자신 있는 결정을 지원하는 것을 목표로 한다.

마인드피크의 펠릭스 파버(Felix Faber) 설립자 및 최고경영자는 "디스커버리 라이프 사이언스와의 이번 협력은 자사 AI 플랫폼, 교육, 미세 절개 도구에 대한 접근을 제공해 IHC 및 mIF 애플리케이션 연구자들을 지원하고 바이오마커 평가의 일관성과 신뢰성을 높이는 데 기여한다"고 말했다. 파트너십 및 사용 사례에 관한 추가 세부 사항은 AACR 연례 학술대회 2026에서 발표될 예정이다. 참석자들은 4월 17일부터 22일까지 캘리포니아주 샌디에이고 컨벤션 센터에서 열리는 디스커버리 라이프 사이언스 전시 부스에서 플래시 토크에 참여할 수 있다. 자세한 내용은 [email protected]으로 문의해 확인할 수 있다.

디스커버리 라이프 사이언스 소개

디스커버리 라이프 사이언스는 환자 결과를 개선하는 치료제 및 진단 기기의 발견과 개발을 지원하는 인체유래물 및 전문 실험실 서비스 분야의 글로벌 리더다. 인체유래물, 세포 출발 물질, 전임상 ADME-독성 솔루션의 광범위한 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 고품질 제품과 전문성으로 연구를 가속화한다. 유전체학, 단백질체학, 세포 생물학, 분자 병리학 분야의 포괄적인 전문 실험실 서비스 스위트를 통해 바이오마커 발견과 후향적 및 전향적 임상시험을 위한 중요한 데이터와 인사이트를 제공한다. 생명과학 연구 및 임상 개발에서 가장 신뢰받는 파트너가 되겠다는 비전을 가진 디스커버리 라이프 사이언스는 생명과학 발전과 삶의 변화에 헌신하고 있다.

자세한 내용은 www.dls.com을 방문하거나 링크드인을 팔로우해 확인할 수 있다.

마인드피크 소개

마인드피크는 바이오마커 개발부터 임상 진단까지의 간극을 메우는 AI 기반 디지털 병리학 분야의 선도 기업이다. 2018년 설립된 마인드피크의 AI 기술은 실험실이 H&E, IHC 및 mIF 조직 이미지에서 세포 하부 바이오마커 정량화부터 예측적 환자 층화에 이르는 실행 가능한 인사이트를 추출할 수 있도록 한다. 솔루션은 일상적인 진단과 새로운 바이오마커의 실제 임상 적용 전환을 모두 지원한다.

자세한 내용은 www.mindpeak.ai를 방문하거나 링크드인을 팔로우해 확인할 수 있다.

디스커버리 라이프 사이언스 미디어

토드 폴리(Todd Poley)

최고마케팅책임자

+1 256 505 1578

[email protected]

마인드피크 미디어

타냐 폰 알레펠트(Tanya von Ahlefeldt)

MD 헬스(MD Health) – 마인드피크 대행

+44 (0)7590 754906

[email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences