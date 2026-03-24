Discovery Life Sciences spolupracuje s Mindpeak, aby zabezpečili presnosť testovania biomarkerov rakoviny pomocou umelej inteligencie v globálnych klinických skúšaniach
News provided byDiscovery Life Sciences
Mar 24, 2026, 08:00 ET
Nová aliancia sa zameriava na nekonzistentnú interpretáciu biomarkerov u rôznych patológov, čo je pretrvávajúca výzva vo vývoji liekov
HUNTSVILLE, Alabama a HAMBURG, Nemecko, 24. marca 2026 /PRNewswire/ -- Nejednotná interpretácia biomarkerov medzi patológmi zostáva jednou z najťažších výziev pri vývoji klinického skúšania, prispieva k variabilite v stratifikácii pacientov a narúša dôveru v kľúčové rozhodnutia o absolvovaní či neabsolvovaní liečby. Discovery Life Sciences (Discovery), poskytovateľ špecializovaných laboratórnych služieb v oblasti biologických vzoriek a biomarkerov, a Mindpeak, popredná spoločnosť v oblasti digitálnej patológie s využitím umelej inteligencie, dnes oznámili spoluprácu, ktorej cieľom je priamo riešiť tento problém integráciou analýzy digitálneho obrazu s využitím umelej inteligencie do patologických služieb pre imunohistochémiu (IHC) a multiplexnú imunofluorescenciu (mIF) v globálnych klinických skúšaniach.
Cieľom spolupráce je podporiť výskum a vývoj v oblasti biofarmaceutických prípravkov a klinický výskum zlepšením kvantifikácie biomarkerov a zhody medzi čitateľmi, čo pomôže znížiť variabilitu, riziko skúšaní založených na biomarkeroch a posilniť dôveru v kritické rozhodnutia o vývoji.
Partnerstvo spája platformu umelej inteligencie od spoločnosti Mindpeak so službami tkanivových biomarkerov od spoločnosti Discovery na analýzu sklíčok IHC a mIF. Technológia spoločnosti Mindpeak slúži ako ochranný nástroj pre biofarmaceutický priemysel, znižuje riziká pri vývoji biomarkerov zlepšením konzistentnosti interpretácie medzi patológmi. Zahŕňa patologické pracovné postupy s podporou umelej inteligencie, školenie patológov prostredníctvom platformy peakAcademy spoločnosti Mindpeak a algoritmy mikrodisekcie s umelou inteligenciou na izoláciu špecifických oblastí tkaniva s vysokou presnosťou.
Spoločnosť Discovery poskytuje aliancii významnú klinickú infraštruktúru. Jej „Akadémia biomarkerov", program vzájomnej odbornej prípravy patológov, založený v roku 2008, vyškolil za posledných 15 rokov viac ako 6 000 patológov v oblasti interpretácie a hodnotenia biomarkerov. Spoločnosť Discovery podporila viac ako 2 000 programov klinických skúšaní, z ktorých 350 je v súčasnosti aktívnych, a za posledné štyri roky dokončila viac ako 35 skúšaní v súlade s nariadením EÚ o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDR) v 16 krajinách EÚ, ktoré zahŕňali 25 biomarkerov. Toto partnerstvo rozširuje pokroky spoločnosti Discovery v oblasti umelej inteligencie a stavia na existujúcich riešeniach umelej inteligencie zameraných na detekciu pomocou hematoxylínu a eozínu (H&E) pre analýzu biologických vzoriek vrátane automatizovanej kontroly kvality, kvantifikácie nádorov a podrobnej charakterizácie mikroprostredia nádoru v rôznych terapeutických oblastiach.
„S rastúcim využívaním umelej inteligencie v patológii v klinickom výskume toto partnerstvo so spoločnosťou Mindpeak umožňuje integráciu modelovacích nástrojov, ktoré môžu umožniť lepšiu presnosť analýzy biomarkerov," povedal Greg Herrema, generálny riaditeľ spoločnosti Discovery Life Sciences. „Kombinácia týchto schopností umelej inteligencie s našimi odbornými znalosťami v oblasti klinických skúšaní pomôže pri vývoji terapií zameraných na biomarkery."
Aliancia spoločností Mindpeak a Discovery sa zameriava na zefektívnenie procesov klinických skúšaní a zlepšenie reprodukovateľnosti údajov v regulovaných prostrediach, čím podporuje istejšie rozhodnutia pri stratifikácii pacientov a vývoji liečby.
„Táto spolupráca so spoločnosťou Discovery Life Sciences poskytuje prístup k našej platforme umelej inteligencie, nástrojom na školenia a mikrodisekciu, čím podporuje výskumníkov v aplikáciách využívajúcich IHC a mIF a pomáha dosiahnuť väčšiu konzistentnosť a dôveru v hodnotenie biomarkerov," povedal Felix Faber, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Mindpeak. Ďalšie podrobnosti o partnerstve a prípadoch použitia budú prezentované na výročnom zasadnutí Americkej asociácie pre výskum rakoviny (AACR) 2026. Účastníci sa môžu zúčastniť krátkej prednášky na výstave spoločnosti Discovery Life Sciences v termíne od 17. do 22. apríla v kongresovom centre San Diego v San Diegu v Kalifornii. Viac informácií získate na adrese [email protected].
O spoločnosti Discovery Life Sciences
Spoločnosť Discovery Life Sciences je svetovým lídrom v oblasti biologických vzoriek a špecializovaných laboratórnych služieb, čo umožňuje objavovanie a vývoj terapeutických a diagnostických postupov, ktoré zlepšujú výsledky liečby pacientov. Naše rozsiahle portfólio biologických vzoriek, bunkových východiskových materiálov a predklinických riešení ADME-tox urýchľuje výskum vďaka spoľahlivým, vysoko kvalitným produktom a odborným znalostiam. Prostredníctvom nášho komplexného súboru špecializovaných laboratórnych služieb v oblasti genomiky, proteomiky, bunkovej biológie a molekulárnej patológie poskytujeme kritické údaje a poznatky pre objavovanie biomarkerov a retrospektívne aj prospektívne klinické skúšania. Spoločnosť Discovery Life Sciences sa s víziou stať najdôveryhodnejším partnerom vo výskume a klinickom vývoji v oblasti biologických vied zaviazala k pokroku v oblasti biologických vied a k zmene životov.
Navštívte stránku www.dls.com a sledujte nás na LinkedIn, kde nájdete viac informácií.
O spoločnosti Mindpeak
Mindpeak je popredná spoločnosť v oblasti digitálnej patológie s využitím umelej inteligencie, ktorá preklenuje priepasť medzi vývojom biomarkerov a klinickou diagnostikou. Technológia umelej inteligencie spoločnosti Mindpeak, ktorá bola založená v roku 2018, umožňuje laboratóriám získavať užitočné informácie zo snímok tkanív H&E, IHC a mIF – od kvantifikácie subcelulárnych biomarkerov až po prediktívnu stratifikáciu pacientov. Tieto riešenia podporujú rutinnú diagnostiku aj prenos nových biomarkerov do reálnych klinických aplikácií.
Viac informácií nájdete na stránke www.mindpeak.ai alebo nás sledujte na LinkedIn.
Discovery Life Sciences Media
Todd Poley
riaditeľ marketingu
+1 256 505 1578
[email protected]
Mindpeak Media
Tanya von Ahlefeldt
výkonná riaditeľka pre segment zdravotníctva – v mene Mindpeak
+44 (0)7590 754906
[email protected]
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2940085/Discovery_Life_Sciences__Logo.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2940086/Discovery_Life_Sciences_Mindpeak_collaboration_announcement.jpg
Share this article