DXC inaugura un Centro de Experiencia del Cliente en Londres para impulsar el valor de la IA

El nuevo centro ayuda a las organizaciones a avanzar de la ambición de la IA a resultados a escala empresarial.

Reúne a 6.000 expertos en IA de DXC y fomenta la colaboración con clientes de diferentes sectores.

DXC contratará a 150 especialistas en IA en el Reino Unido e Irlanda para ampliar aún más sus capacidades.

ASHBURN, Va., 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la apertura de su nuevo Centro de Experiencia del Cliente (CEC) en Londres.

El centro está diseñado para crear un entorno donde los expertos de DXC puedan trabajar directamente con los clientes para ayudarles a pasar de la experimentación con nuevas tecnologías, incluida la IA, a la ejecución a gran escala. Aprovechará la experiencia colectiva de 6.000 miembros del equipo multidisciplinario de DXC en el Reino Unido e Irlanda, incluyendo arquitectos de sistemas, ingenieros de software, especialistas del sector y equipos de prestación de servicios. Su experiencia colectiva se ve reforzada por la red global de 40.000 desarrolladores de DXC, lo que permite a los clientes de todo el Reino Unido e Irlanda cocrear soluciones que generen resultados empresariales medibles a escala empresarial.

Ubicado en la City de Londres, el corazón del centro de negocios de Londres, el centro facilita la innovación colaborativa en las plataformas, servicios y soluciones de DXC, desde la automatización, la IA generativa y agente hasta AdvisoryX, el grupo de consultoría y asesoramiento de DXC, las operaciones de seguridad agente y las aplicaciones e infraestructura empresarial. Los clientes podrán explorar cómo el conjunto único de capacidades de DXC puede mejorar la resiliencia, acelerar la toma de decisiones y generar un impacto empresarial medible.

"El Centro de Experiencia del Cliente de Londres es un espacio donde nuestros clientes pueden plantear sus desafíos tecnológicos más complejos, conversar y cocrear soluciones junto con nuestro equipo de expertos altamente cualificados", afirmó Derek Allison, director general de DXC Technology en el Reino Unido e Irlanda. "En un mundo donde el cambio exponencial es la norma en los negocios, los líderes necesitan socios de confianza que les ayuden a diseñar, construir y gestionar empresas basadas en IA. Esto es mucho más que una sala de exposición para nuestra experiencia y soluciones. Es una extensión de las propias experiencias de transformación de nuestros clientes".

El Centro de Experiencia del Cliente apoyará a algunas de las organizaciones públicas y privadas más importantes de la región, incluidas la Policía Metropolitana, Network Rail, Barts Health NHS Trust, London Market Insurance Companies, el Ministerio de Defensa y el Departamento de Salud y Asistencia Social, permitiéndoles acelerar la transformación digital.

DXC está contratando a 150 especialistas en IA en el Reino Unido e Irlanda para ayudar a las empresas a priorizar y poner en práctica la IA, así como para desarrollar la próxima generación de líderes de transformación capacitados para apoyar a los clientes que se enfrentan a cambios complejos impulsados por la IA en múltiples sectores, como el gubernamental, el aeroespacial y de defensa, la banca y los seguros, la automoción, la sanidad y las ciencias de la vida. El nuevo centro refuerza la presencia de DXC en el Reino Unido e Irlanda, con oficinas e instalaciones en Erskine, Newcastle, Tewkesbury y Farnborough.

"Las organizaciones de todos los sectores se encuentran bajo presión para convertir la IA de pilotos aislados en una capacidad operativa segura y escalable", declaró Bob James, director ejecutivo de Velonetic, proveedor de servicios que apoya la modernización y las operaciones en el mercado de seguros de Londres. "El Centro de Experiencia del Cliente de DXC crea un entorno práctico donde los equipos de negocio y tecnología pueden cocrear, validar e industrializar soluciones de IA y basadas en datos en plataformas complejas".

Los analistas del sector también reconocen el impacto potencial del centro.

"El éxito en el aprovechamiento de las tecnologías digitales, incluida la IA, depende de equipos multidisciplinarios que comprendan la tecnología, así como las barreras organizativas, culturales y regulatorias que impiden la productibilización y el escalamiento", explicó Georgina O'Toole, analista principal y socia de TechMarketView, una firma de análisis y asesoría del sector tecnológico con sede en el Reino Unido. "Centros como el de DXC combinan desafíos empresariales precisos con la experiencia técnica y del dominio que pueden acelerar el camino hacia la producción y el escalamiento, y hacia resultados empresariales medibles".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com

Contacto para medios: Aleksandra Andreasik-Binkowska, Relaciones para medios, DXC Technology, [email protected]

