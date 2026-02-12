DXC、 AI の価値最大化を支援する ロンドン ・カスタマーエクスペリエンスセンターを開設

ニュース提供

DXC Technology Company

12 2月, 2026, 12:30 JST

  • 新センターは、AI への期待を企業規模の成果へとつなげる支援を提供します
  • 6,000 名の DXC の AI エキスパートを 結集し、業界横断で顧客との 協働を 支援します。6,000 名の DXC の AI 専門家を結集し、業界横断での 顧客との 協働を支援
  • DXC は、英国とアイルランドで 150 名の AI スペシャリストを新規採用し、AI ケイパビリティをさらに拡充

米バージニア州アッシュバーン、2026 年 2 月 12 日／PR Newswire／— DXC テクノロジー （NYSE：ASHBURN, Va.,February 11, 2026 /PRNewswire/ --DXCテクノロジー(NYSE：エンタープライズ向けテクノロジーとイノベーションのリーディングパートナーである DXC は、本日、ロンドンに新たなカスタマーエクスペリエンスセンター（CEC）を開設したと発表しました。

 このセンターは、DXC の専門家が顧客と直接協働し、AI を含む新技術の試行段階 から、企業規模での本格的な実装へと移行できるよう支援する環境を提供することを目的としています。同センターは、英国とアイルランドに在籍する  6,000 名 の DXC の 多職種チームの 知見を 結集し 、システムアーキテクト、ソフトウェアエンジニア、業界スペシャリスト、サービスデリバリーチームなどの専門性を活かして運営されます。 さらに、DXC が世界中に擁する 4 万名の開発者ネットワーク がその 専門性 を強化し、英国およびアイルランドの顧客は、企業規模で測定可能なビジネス成果をもたらすソリューションを共同創出できるようになります。 

Continue Reading
DXC Launches London Customer Experience Center to Help Unlock AI Value
DXC Launches London Customer Experience Center to Help Unlock AI Value

ロンドンのビジネス中心地であるシティ・オブ・ロンドンに位置する 同センター は、DXC のプラットフォーム、サービス、ソリューション全体にわたる 協働イノベーションを可能にします。 自動化、生成 AI、エージェンティック AI から、DXC のコンサルティング／アドバイザリー部門である AdvisoryX、エージェンティック・セキュリティオペレーション、エンタープライズ向けアプリケーションおよびインフラストラクチャーに至るまで、幅広い領域をカバーしています。顧客 は{SP}DXC が有する独自のケイパビリティが、レジリエンスの向上や意思決定の迅速化 を可能にし 、測定可能なビジネスインパクトをもたらす仕組みを探ることができるようになります。 

 「ロンドン・カスタマーエクスペリエンスセンターは、顧客が 最も難しい技術課題を持ち込み、対話を行い 、 当社の高度な専門家チームと共に ソリューションを共同創出するための場です」と、 DXC テクノロジーの英国 および アイルランド担当ゼネラルマネージャーであるデレク・アリソンは述べています。「ビジネスにおいて指数関数的な変化が常態化する世界では、リーダーには、AI を活用したエンタープライズの設計 、構築 、運用を支援できる信頼できるパートナーが必要です。これは、当社の専門性やソリューションを示すためのショールーム以上の存在です。 それは 、顧客自身のトランスフォーメーションの歩みを拡張する存在でもあります。」

 カスタマーエクスペリエンスセンター は、メトロポリタン警察、ネットワーク・レール、バーッツ・ヘルスNHSトラスト、ロンドン市場 保険企業 、防衛省、そして保健 ・ ソーシャル ケア 省 など、同地域の主要な公共・民間組織を支援し 、彼らがデジタルトランスフォーメーションを加速できるようにします。カスタマー・エクスペリエンス・センターは、メトロポリタン警察、ネットワーク・レール、バーツ・ヘルスNHSトラスト、ロンドン市場 保険会社 国防省、保健省 & ソーシャル ケアなど、この地域で最も重要な公共部門および民間部門の組織 をサポートし、 がデジタルトランスフォーメーションを加速できるようにする。

DXC は、英国およびアイルランド全域で 150 名の AI スペシャリストを採用し、企業が AI の優先順位付けと運用化を進められるよう支援すると共に、政府、航空宇宙・防衛、銀行・保険、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンスなど複数の分野で、複雑な AI 主導の変革を進む顧客を支援できる次世代のトランスフォーメーションリーダーを育成します。この新しいセンターは、アースキン、ニューカッスル、チュークスベリー、ファーンバラにある拠点や施設を通じて築いてきた、DXC の英国およびアイルランドでの存在基盤をさらに強化するものです。

「業界を問わず多くの組織が、AI を個別のパイロット段階から、安全でスケーラブルな運用能力へと転換することを迫られています」と、ロンドン保険市場におけるモダナイゼーションとオペレーションを支援するサービスプロバイダーである Velonetic の CEO、ボブ・ジェームズは述べています。「DXC のカスタマーエクスペリエンスセンターは、ビジネスチームとテクノロジーチームが、複雑なプラットフォーム全体で AI やデータドリブンのソリューションを共同創出し、検証し、産業化できる実践的な環境を提供します。」

業界アナリスト も この センターの 潜在的な影響力を 認めています。  

「AI を含むデジタル技術を活用して成功を収めるには、技術だけでなく、製品化やスケール化を阻む組織的・文化的・規制上の障壁を理解する学際的なチームが不可欠です」と、英国拠点のテクノロジー業界アナリスト兼アドバイザリーファームである TechMarketView のチーフアナリスト兼パートナー、ジョージナ・オトゥールは述べています。「DXC のようなセンターは、具体的なビジネス課題と、製品化やスケール化への道のりを加速し、測定可能なビジネス成果につなげるためのドメイン知識と技術的専門性を結びつけます。」

 DXCに関する詳細については、dxc. com を ご覧ください。 

DXC テクノロジー について

DXC Technology（NYSE：DXC は、グローバル企業および公共部門 組織 に対してソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズテクノロジーとイノベーションのリーディングパートナーであり、指数関数的な変化が進む今の時代に、AI を活用して成果を迅速に生み出せるよう 支援しています。マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い 専門知識 を備えた DXC は、世界で最も複雑なテクノロジー基盤の一部を近代化し、保護し、運用しています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

メディアのお問い合わせ先：アレクサンドラ・アンドレアシク＝ビンコフスカ, メディアリレーションズ, DXC テクノロジー a.andreasikbinkowska@dxc. com


写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2891584/DXC_Technology_Company_DXC_Launches%C2%A0London%C2%A0Customer_Experience_C.jpg

SOURCE DXC Technology Company

同じ情報源の記事

DXC、全社的にAmazon Quickの導入、AI導入の加速を支援する新しい手法を開始

DXC、全社的にAmazon Quickの導入、AI導入の加速を支援する新しい手法を開始

DXC Technology（NYSE：DXC）世界最大級の企業向けテクノロジーとイノベーション企業DXCは、本日、自社の世界70ヶ国115,000人の従業員を対象に、エージェント型AIを活用したデジタルワークスペース「Amazon...
DXC、アジア太平洋・日本地域責任者にRob Le Busqueを任命

DXC、アジア太平洋・日本地域責任者にRob Le Busqueを任命

エンタープライズ技術とイノベーションの主要パートナーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は本日、Rob Le Busque氏をアジア太平洋・日本（APJ）地域社長に任命したことを発表しました。本任命は即時発効となります。Le Busqueは最高収益責任者であるT.R....
このソースからのその他のリリース

閲覧する

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

インターネット・テクノロジー

インターネット・テクノロジー

通信業界

通信業界

ハイテク・セキュリティ

ハイテク・セキュリティ

同様のトピックのニュースリリース