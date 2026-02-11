DXC, AI 가치 실현 지원 위한 런던 고객 경험센터 개소

새로운 센터, 기업의 AI 구상을 전사적 규모의 성과로 전환 지원

6000명의 DXC AI 전문가 역량 결집 및 산업 전반 고객과의 협업 강화

영국 및 아일랜드에서 AI 전문가 150명 채용 예정

애시번, 버지니아, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 2월 11일, 런던에 새로운 고객 경험센터(Customer Experience Center, CEC)를 개소한다고 발표했다.

이번 센터는 DXC 전문가들이 고객과 직접 협업하며 AI를 포함한 신기술의 실험 단계를 넘어 전사적 규모의 실행으로 전환할 수 있도록 지원하는 환경을 조성하기 위해 설계됐다. 영국과 아일랜드 전역에서 활동하는 시스템 아키텍트, 소프트웨어 엔지니어, 산업별 전문가, 서비스 제공 팀 등 6000명의 학제적 DXC 인력의 집단적 경험을 기반으로 운영된다. 또한 전 세계 4만 명의 개발자로 구성된 DXC의 글로벌 네트워크 역량을 더해, 영국과 아일랜드 전역의 고객이 측정 가능한 전사적 비즈니스 성과를 창출하는 솔루션을 공동 설계하고 개발할 수 있도록 지원한다.

DXC Launches London Customer Experience Center to Help Unlock AI Value

런던 비즈니스 중심지인 시티 오브 런던에 위치한 이 센터는 자동화, 생성형 및 에이전트형 AI부터 DXC의 컨설팅 및 자문 조직인 어드바이저리엑스(AdvisoryX), 에이전트형 보안 운영, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 인프라에 이르기까지 DXC의 플랫폼, 서비스, 솔루션 전반에 걸친 협업 혁신을 가능하게 한다. 고객은 DXC의 차별화된 역량을 통해 회복탄력성을 강화하고 의사결정을 가속화하며, 측정 가능한 비즈니스 영향력을 창출하는 방안을 직접 탐색할 수 있다.

영국 및 아일랜드 DXC 테크놀로지의 데릭 앨리슨(Derek Allison) 총괄 매니저는 "런던 고객 경험센터는 고객이 가장 어려운 기술 과제를 가지고 와서 대화를 나누고, 숙련된 전문가 팀과 함께 솔루션을 공동 창출할 수 있는 공간이다"라고 말했다. 이어 "기하급수적 변화가 비즈니스의 일상이 된 세상에서 리더들은 AI 기반 기업을 설계, 구축 및 운영할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요하다. 이 센터는 단순한 전문성과 솔루션을 전시하는 공간이 아니다. 이곳은 고객의 디지털 전환 여정을 확장과도 같다"라고 말했다.

고객 경험센터는 광역경찰청(Metropolitan Police), 네트워크 레일(Network Rail), 바츠 헬스 NHS 트러스트(Barts Health NHS Trust), 런던 마켓 보험사, 국방부(Ministry of Defence), 보건사회복지부(Department of Health & Social Care) 등 지역 내 주요 공공•민간 기관을 지원하며, 이들의 디지털 전환 가속화를 뒷받침할 예정이다.

DXC는 영국과 아일랜드 전역에서 150명의 AI 전문가를 신규 채용해 기업이 AI를 전략적 우선순위로 설정하고 운영 단계로 전환할 수 있도록 지원할 계획이며 정부, 항공우주 및 방위, 은행 및 보험, 자동차, 헬스케어 및 생명과학 등 다양한 산업 분야에서 복잡한 AI 기반 변화를 이끄는 차세대 전환 리더 양성에도 나선다. 새로운 센터는 어스킨, 뉴캐슬, 튜크스베리, 판버러에 위치한 사무소 및 시설을 갖춘 DXC의 영국 및 아일랜드 내 입지를 기반으로 한다.

런던 보험 시장의 현대화 및 운영을 지원하는 서비스 제공업체 벨로네틱(Velonetic)의 밥 제임스(Bob James) 최고경영자는 "산업 전반의 조직들은 AI를 단발성 파일럿에서 벗어나 안전하고 확장 가능한 운영 역량으로 전환해야 한다는 압박을 받고 있다"며 "DXC의 고객 경험센터는 비즈니스 및 기술팀이 복잡한 플랫폼 전반에서 AI 및 데이터 기반 솔루션을 공동 설계하고 검증하며 산업화할 수 있는 실질적인 환경을 제공한다"고 말했다.

업계 분석가들 역시 이번 센터의 잠재적 파급력을 높게 평가하고 있다.

영국 소재 기술 산업 분석 및 자문 기관 테크마켓뷰(TechMarketView)의 조지나 오툴(Georgina O'Toole) 최고 분석가 겸 파트너는 "AI를 포함한 디지털 기술을 성공적으로 활용하려면 기술적 이해뿐 아니라 제품화 및 확장을 가로막는 조직적, 문화적, 규제적 장벽까지 이해하는 다학제 팀이 필요하다"고 말했다. 이어 "DXC와 같은 센터는 구체적인 비즈니스 과제와 도메인과 기술 전문성을 결합해 실제 운영 단계와 확장, 그리고 측정 가능한 성과 창출로 가는 길을 가속화할 수 있다"고 밝혔다.

dxc.com에서 DXC에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업 및 공공기관에 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로서 급격한 변화의 시대에 AI를 활용해 신속하게 성과를 창출할 수 있도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업 특화 소프트웨어 솔루션 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 세계에서 가장 복잡한 기술 환경을 현대화하고 보호하며 운영한다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 알렉산드라 안드레아시크-빈코브스카(Aleksandra Andreasik-Binkowska), 미디어 관계, DXC 테크놀로지, [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2891584/DXC_Technology_Company_DXC_Launches%C2%A0London%C2%A0Customer_Experience_C.jpg

SOURCE DXC Technology Company