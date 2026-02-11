DXC lance son Centre d'expérience client à Londres pour contribuer à débloquer la valeur de l'IA

Le nouveau centre aide les entreprises à passer de l'ambition de l'IA à des résultats tangibles à l'échelle de toute l'entreprise

Le centre réunit 6 000 experts en IA de DXC et soutient la collaboration avec les clients dans tous les secteurs d'activité

DXC recrute 150 spécialistes de l'IA au Royaume-Uni et en Irlande pour développer ses capacités

ASHBURN, Virginie, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau Centre d'expérience client (CEC) à Londres.

Le centre est conçu pour créer un environnement où les experts de DXC peuvent travailler directement avec les clients pour les aider à passer de à l'expérimentation de nouvelles technologies, y compris l'IA, à l'exécution à l'échelle. Il s'appuiera sur l'expérience collective de 6 000 membres de l'équipe pluridisciplinaire de DXC au Royaume-Uni et en Irlande, y compris des architectes de systèmes, des ingénieurs logiciels, des spécialistes de l'industrie et des équipes de prestation de services. Leur expertise collective est renforcée par le réseau mondial de 40 000 développeurs de DXC, permettant aux clients du Royaume-Uni et de l'Irlande de co-créer des solutions qui offrent des résultats commerciaux mesurables à l'échelle de l'entreprise.

Situé dans la City de Londres, au cœur du quartier d'affaires londonien, le centre permet une innovation collaborative sur l'ensemble des plateformes, services et solutions de DXC, de l'automatisation, l'IA générative et agentique à AdvisoryX, le groupe de consultation et de conseil de DXC, les opérations de sécurité agentique, et les applications et infrastructures d'entreprise. Les clients pourront explorer comment l'ensemble unique de capacités de DXC peut améliorer la résilience, accélérer la prise de décision, et fournir un impact commercial mesurable.

« Le Centre d'expérience client de Londres est un espace où nos clients peuvent apporter leurs défis technologiques les plus complexes, engager une conversation et co-créer des solutions avec notre équipe d'experts hautement qualifiés », déclare Derek Allison, directeur général pour DXC Technology au Royaume-Uni et en Irlande. « Dans un monde où les changements exponentiels sont la norme dans les entreprises, les dirigeants ont besoin de partenaires de confiance qui peuvent les aider à concevoir, construire et gérer des entreprises basées sur l'IA. C'est bien plus qu'une vitrine de notre expertise et de nos solutions. Il s'agit d'une extension des parcours de transformation de nos clients. »

Le Centre d'expérience client soutiendra certaines des organisations publiques et privées les plus importantes de la région, notamment la Metropolitan Police, Network Rail, Barts Health NHS Trust, London Market Insurance Companies, le ministère de la Défense et le Department of Health & Social Care, leur permettant d'accélérer la transformation numérique.

DXC recrute 150 spécialistes de l'IA au Royaume-Uni et en Irlande pour aider les entreprises à prioriser et à opérationnaliser l'IA, ainsi qu'à développer la prochaine génération de leaders de la transformation équipés pour soutenir les clients qui naviguent dans des changements complexes axés sur l'IA dans de multiples secteurs, y compris le gouvernement, l'aérospatiale et la défense, la banque et l'assurance, l'automobile, les soins de santé et les sciences de la vie. Le nouveau centre renforce la présence de DXC au Royaume-Uni et en Irlande avec des bureaux et des installations à Erskine, Newcastle, Tewkesbury et Farnborough.

« Les organisations de tous les secteurs sont sous pression pour transformer l'IA de projets pilotes isolés en capacités opérationnelles sûres et évolutives », déclare Bob James, CEO de Velonetic, un fournisseur de services qui soutient la modernisation et les opérations sur le marché de l'assurance à Londres. « Le Centre d'expérience client de DXC crée un environnement pratique où les équipes commerciales et technologiques peuvent cocréer, valider et industrialiser des solutions basées sur l'IA et les données sur des plateformes complexes. »

Les analystes du secteur reconnaissent également l'impact potentiel du centre.

« Le succès de l'exploitation des technologies numériques, y compris l'IA, dépend d'équipes multidisciplinaires qui comprennent la technologie ainsi que les obstacles organisationnels, culturels et réglementaires à la production et à la mise à l'échelle », déclare Georgina O'Toole, analyste en chef et partenaire de TechMarketView, une société d'analyse et de conseil du secteur technologique basée au Royaume-Uni. « Des centres comme celui de DXC permettent de relever des défis commerciaux précis et d'acquérir l'expertise technique nécessaire pour accélérer le processus de production et de mise à l'échelle et obtenir des résultats commerciaux mesurables. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Avec une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques à l'industrie, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.

