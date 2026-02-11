DXC eröffnet Customer Experience Center in London, um den Wert von KI zu erschließen

Neues Zentrum unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI-Ambitionen in unternehmensweite Ergebnisse umzusetzen

Es vereint 6.000 DXC-KI-Experten und fördert die Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen

DXC plant die Einstellung von 150 KI-Spezialisten im Vereinigten Königreich und in Irland, um seine Kompetenzen weiter auszubauen

ASHBURN, Virginia, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Eröffnung seines neuen Customer Experience Center (CEC) in London bekannt.

Das Zentrum wurde geschaffen, um eine Umgebung zu schaffen, in der die Experten von DXC direkt mit Kunden zusammenarbeiten können, um ihnen dabei zu helfen, den Schritt vom Experimentieren mit neuen Technologien, einschließlich KI, zur Umsetzung in großem Maßstab zu vollziehen. Es wird auf die kollektive Erfahrung von 6.000 multidisziplinären DXC-Teammitgliedern im Vereinigten Königreich und in Irland zurückgreifen, darunter Systemarchitekten, Softwareentwickler, Branchenspezialisten und Service-Delivery-Teams. Ihre kollektive Expertise wird durch das globale Netzwerk von DXC mit 40.000 Entwicklern ergänzt, wodurch Kunden überall im Vereinigten Königreich und in Irland gemeinsam Lösungen entwickeln können, die messbare Geschäftsergebnisse auf Unternehmensebene liefern.

Das Zentrum befindet sich in der City of London, dem Herzen des Londoner Wirtschaftszentrums, und ermöglicht gemeinsame Innovationen über die Plattformen, Dienstleistungen und Lösungen von DXC hinweg, von Automatisierung, generativer und agentenbasierter KI bis hin zu AdvisoryX, der Beratungsgruppe von DXC, agentsbasierten Sicherheitsoperationen sowie Unternehmensanwendungen und -infrastruktur. Kunden können sich davon überzeugen, wie die einzigartigen Fähigkeiten von DXC eine verbesserte Widerstandsfähigkeit, eine beschleunigte Entscheidungsfindung und messbare geschäftliche Auswirkungen ermöglichen.

„Das London Customer Experience Center ist ein Ort, an dem unsere Kunden ihre anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen einbringen, sich austauschen und gemeinsam mit unserem Team aus hochqualifizierten Experten Lösungen entwickeln können", erklärte Derek Allison, Geschäftsleiter von DXC Technology im Vereinigten Königreich und Irland. „In einer Welt, in der exponentieller Wandel in der Geschäftswelt die Norm ist, benötigen Führungskräfte vertrauenswürdige Partner, die sie bei der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb von KI-gestützten Unternehmen unterstützen können. Dies ist weit mehr als nur eine Präsentation unserer Fachkompetenz und Lösungen.Es ist eine Erweiterung der Transformationsprozesse unserer Kunden."

Das Customer Experience Center wird einige der bedeutendsten öffentlichen und privaten Organisationen der Region unterstützen, darunter die Metropolitan Police, Network Rail, Barts Health NHS Trust, London Market Insurance Companies, das Verteidigungsministerium und das Ministerium für Gesundheit und Soziales, und ihnen dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

DXC stellt 150 KI-Spezialisten im Vereinigten Königreich und in Irland ein, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI zu priorisieren und zu operationalisieren sowie die nächste Generation von Transformationsführern zu entwickeln, die in der Lage sind, Kunden bei der Bewältigung komplexer, KI-getriebener Veränderungen in verschiedenen Sektoren zu unterstützen, darunter Regierung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Banken und Versicherungen, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Das neue Zentrum baut auf der Präsenz von DXC im Vereinigten Königreich und in Irland mit Niederlassungen und Einrichtungen in Erskine, Newcastle, Tewkesbury und Farnborough auf.

„Unternehmen aller Branchen stehen unter dem Druck, KI von isolierten Pilotprojekten in sichere, skalierbare Betriebsfunktionen umzuwandeln", erklärte Bob James, Geschäftsführer von Velonetic, einem Dienstleister, der die Modernisierung und den Betrieb auf dem Londoner Versicherungsmarkt unterstützt. „Das Customer Experience Center von DXC schafft eine praxisorientierte Umgebung, in der Geschäfts- und Technologieteams gemeinsam KI- und datengesteuerte Lösungen für komplexe Plattformen entwickeln, validieren und industrialisieren können."

Auch Branchenanalysten erkennen das Potenzial des Zentrums.

„Der erfolgreiche Einsatz digitaler Technologien, einschließlich KI, hängt von multidisziplinären Teams ab, die sich sowohl mit Technologie als auch mit den organisatorischen, kulturellen und regulatorischen Hindernissen für die Produktisierung und Skalierung auskennen", erklärte Georgina O'Toole, leitende Analystin und Partnerin bei TechMarketView, einem in Großbritannien ansässigen Analyse- und Beratungsunternehmen für die Technologiebranche. „Zentren wie das von DXC vereinen präzise geschäftliche Herausforderungen mit Fach- und Technikwissen, wodurch der Weg zur Produktion und Skalierung sowie zu messbaren Geschäftsergebnissen beschleunigt werden kann."

