شركة DXC تُطلق مركز تجربة العملاء في لندن للمساعدة على تعظيم قيمة الذكاء الاصطناعي

المركز الجديد يساعد المؤسسات على الانتقال من طموحات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج على نطاق المؤسسات

ويجمع 6,000 من خبراء الذكاء الاصطناعي في DXC ويدعم التعاون مع العملاء عبر مختلف القطاعات

شركة DXC تعتزم توظيف 150 متخصصًا في الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة وأيرلندا لتعزيز قدراتها

آشبورن، فيرجينيا، 11 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC)، وهي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم عن افتتاح مركز تجربة عملاء (CEC) جديد في لندن.

DXC Launches London Customer Experience Center to Help Unlock AI Value

تم تصميم المركز لخلق بيئة تُمكّن خبراء DXC من العمل مباشرةً مع العملاء لمساعدتهم على الانتقال من مرحلة تجربة التقنيات الجديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي، إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع. وسيعتمد على الخبرة الجماعية لـ 6,000 عضو من فِريق DXC متعدد التخصصات في المملكة المتحدة وأيرلندا، بما في ذلك معماريي الأنظمة، ومهندسي البرمجيات، وخبراء الصناعة، وفِرق تقديم الخدمات. يتم تعزيز هذه الخبرات بشبكة DXC العالمية التي تضم 40,000 مطوِّر، مما يتيح للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا المشاركة في ابتكار حلول تُحقق نتائج تجارية قابلة للقياس على نطاق المؤسسات.

يقع المركز في مدينة لندن، في قلب مركز الأعمال في لندن، ويُمكّن من الابتكار التعاوني عبر منصات DXC وخدماتها وحلولها، بدءًا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي والقائم على الوكلاء، وصولًا إلى AdvisoryX، مجموعة الاستشارات والخدمات الاستشارية لدى DXC، وعمليات الأمن القائمة على الوكلاء، وتطبيقات وبنية المؤسسات. سيتمكن العملاء من استكشاف كيفية توظيف مجموعة القدرات الفريدة لدى DXC لتعزيز المرونة، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتحقيق أثر تجاري قابل للقياس.

قال Derek Allison، المدير العام لشركة DXC Technology في المملكة المتحدة وأيرلندا: "مركز تجربة العملاء في لندن هو مساحة تُمكّن عملاءنا من طرح أصعب تحدياتهم التقنية، والانخراط في حوار مُتعمّق، والمشاركة في ابتكار حلول إلى جانب فريقنا من الخبراء ذوي المهارات العالية". "في عالم أصبح فيه التغير المتسارع هو القاعدة في بيئة الأعمال، يحتاج القادة إلى شركاء موثوقين يساعدونهم على تصميم وبناء وتشغيل مؤسسات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهذا المركز يتجاوز كونه مجرد مساحة عرض لخبراتنا وحلولنا. بل هو امتداد لرحلات التحول الخاصة بعملائنا أنفسهم".

سيدعم مركز تجربة العملاء عددًا من أهم مؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة، بما في ذلك شرطة العاصمة، وشبكة السكك الحديدية، ومستشفى Barts Health NHS Trust، وشركات سوق التأمين في لندن، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بما يمكّنها من تسريع وتيرة التحول الرقمي.

تعتزم DXC Technology توظيف 150 متخصصًا في الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، لمساعدة المؤسسات على تحديد أولويات مبادرات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها تشغيليًا، إلى جانب تطوير الجيل القادم من قادة التحول القادرين على دعم العملاء في إدارة التحولات المعقدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة، تشمل الحكومة، والفضاء والدفاع، والخدمات المصرفية والتأمين، والسيارات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة. يستند المركز الجديد على حضور DXC في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث تمتلك مكاتب ومرافق في إرسكين، ونيوكاسل، وتوكسبري، وفارنبرة.

قال Bob James، الرئيس التنفيذي لشركة Velonetic، وهي مزود خدمات يدعم التحديث والعمليات في سوق التأمين في لندن: "تواجه المؤسسات عبر مختلف القطاعات ضغوطًا لتحويل مبادرات الذكاء الاصطناعي من تجارب معزولة إلى قدرات تشغيلية آمنة وقابلة للتوسع". "يوفر مركز تجربة العملاء التابع لـ DXC بيئة عملية تُمكّن فرق الأعمال والتكنولوجيا من المشاركة في ابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحقق من جدواها وتوسيع نطاقها صناعيًا عبر منصات معقدة".

كما أقرّ محللو الصناعة بالتأثير المحتمل للمركز.

قالت Georgina O'Toole، كبيرة المحللين والشريكة في شركة TechMarketView، وهي شركة تحليل واستشارات متخصصة في قطاع التكنولوجيا ومقرها المملكة المتحدة: "إن النجاح في توظيف التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يعتمد على فِرق متعددة التخصصات تمتلك فهمًا عميقًا للتكنولوجيا، إلى جانب إدراكها للعوائق التنظيمية والثقافية والتشريعية التي تعترض تصنيع المنتجات والتوسع". "المراكز مثل مركز DXC تجمع بين تحديات الأعمال الدقيقة القطاعية والتقنية اللازمة لتسريع الانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتوسع، وتحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس".

لمزيد من المعلومات حول DXC، تفضل بزيارة: dxc.com.

نبذة عن DXC Technology

شركة DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC) هي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام — لمساعدتها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. بفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات المختصة بالصناعة، فإن DXC تعمل على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. اعرف المزيد على: dxc.com.

للتواصل الإعلامي: Aleksandra Andreasik-Binkowska، مديرة الاتصالات، شركة DXC Technology، البريد الإلكتروني: [email protected]

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/2891584/DXC_Technology_Company_DXC_Launches%C2%A0London%C2%A0Customer_Experience_C.jpg