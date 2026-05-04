- El volumen de exportaciones al extranjero de GAC alcanza nuevos máximos, con un aumento del 133,9 % interanual entre enero y abril, mientras su expansión global entra en una fase acelerada

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un sólido desempeño en ventas internacionales, con un crecimiento interanual del 86 % en el primer trimestre, GAC ha acelerado aún más su expansión global. De enero a abril, la compañía exportó 70.474 vehículos, lo que representa un incremento interanual del 133,9 %. Guiada por la estrategia "One GAC 2.0", GAC avanza hacia su objetivo anual de 250.000 unidades de exportación, con una meta ambiciosa de 300.000.

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Como buque insignia estratégico global de GAC, el AION UT continúa cosechando éxitos. En el segmento de los hatchbacks totalmente eléctricos, ocupa el primer lugar en la RAE de Hong Kong, Colombia, Uruguay y Singapur; el segundo en Indonesia; y el tercero en Tailandia y México. En Australia, el AION UT recibió más de 600 pedidos durante su primer mes de preventa.

Sólido crecimiento regional y avances significativos en mercados de referencia

En Asia-Pacífico, GAC obtuvo 6287 pedidos en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok. Las ventas mensuales en Hong Kong, Malasia e Indonesia aumentaron un 503, 900 y 338 %, respectivamente, mientras que el AION UT se lanzó oficialmente en Australia. En Europa, el modelo debutó en Milán y comenzó la producción localizada con Magna en Austria, lo que marcó un paso crucial para el compromiso de GAC "En Europa, para Europa". En Israel, el AION entró en el top 10 de ventas de vehículos eléctricos tan solo seis meses después de su lanzamiento. En América, las ventas en Uruguay y Colombia se dispararon un 775 y 1.007 %. Simultáneamente, GAC continúa expandiendo su presencia en el marketing deportivo patrocinando a importantes clubes de fútbol como el Flamengo de Brasil y el Oriente Petrolero de Bolivia.

Actualización de la estrategia global y expansión ecológica acelerada

En la 139.ª Feria de Cantón, GAC obtuvo cartas de intención para más de 900 vehículos (con un valor de exportación aproximado de 10 millones de dólares), demostrando la solidez de su modelo de "Tecnología + Ecosistema". La Conferencia Internacional de Socios de GAC de 2026 reunió a 700 concesionarios de 87 países, reforzando así la red de ventas internacional. En Auto China, GAC presentó su Plan Estratégico 2030, con el objetivo de entrar en 120 países y establecer más de 2.000 puntos de contacto en el extranjero. Aprovechando una completa gama de productos de sistemas de propulsión para sus marcas GAC, AION e HYPTEC, la compañía aspira a alcanzar un millón de ventas anuales en el extranjero.

En su transición de la exportación de productos a una integración ecológica global profundamente arraigada, GAC está acelerando rápidamente su camino hacia el hito internacional de un millón de unidades.

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