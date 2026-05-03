GAC 해외 수출 물량 사상 최고치 경신, 1~4월 전년 대비 133.9% 급증하며 글로벌 확장 여정 고속 성장 궤도 진입

광저우, 중국 2026년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 전년 대비 86% 증가한 1분기 해외 판매량을 바탕으로 GAC가 글로벌 확장에 한층 속도를 내고 있다. 1월부터 4월까지 GAC는 7만 474대의 차량을 수출하면서 전년 동기 대비 133.9% 증가를 기록했다. GAC는 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 전략에 따라 연간 수출 목표 25만 대와 상향 목표 30만 대 달성을 향해 나아가고 있다.

GAC의 글로벌 전략 플래그십 모델인 AION UT는 지속적으로 뛰어난 성과를 거두고 있다. 순수 전기 해치백 부문에서 홍콩 특별행정구, 콜롬비아, 우루과이, 싱가포르에서 1위, 인도네시아에서 2위, 태국과 멕시코에서 3위를 차지했다. 호주에서는 AION UT가 사전 판매 첫 달 만에 600대 이상의 주문을 확보했다.

견조한 지역 성장과 벤치마크 시장에서의 돌파구

아시아•태평양 지역의 경우, GAC는 방콕 국제 모터쇼(Bangkok International Motor Show)에서 6287대의 주문을 확보했다. 홍콩 특별행정구, 말레이시아, 인도네시아의 월간 판매량은 각각 503%, 900%, 338% 급증했으며, AION UT는 호주에서 공식 출시됐다. 유럽에서는 이 모델이 밀라노에서 첫선을 보였고 오스트리아에서 마그나(Magna)와 현지화 생산을 시작하며 GAC의 '유럽에서, 유럽을 위해(In Europe, for Europe)'라는 약속을 실현하는 중요한 발걸음을 내디뎠다. 이스라엘에서는 AION이 출시 6개월 만에 전기차 판매 상위 10위권에 진입했다. 미주 전역에서는 우루과이와 콜롬비아 판매량이 각각 775%, 1007% 급증했다. 동시에 GAC는 브라질의 플라멩구(Flamengo), 볼리비아의 오리엔테 페트롤레로(Oriente Petrolero) 등 정상급 축구 클럽을 후원하며 스포츠 마케팅 범위를 지속적으로 확대하고 있다.

글로벌 전략 고도화와 생태계 확장 가속화

제139회 중국수출입박람회(Canton Fair, 캔톤 페어)에서 GAC는 900대 이상(수출 가치 약 1000만 달러)의 인도의향서를 확보하며 '기술 + 생태계(Technology + Ecosystem)' 모델의 강점을 입증했다. 2026 GAC 국제 파트너 콘퍼런스(2026 GAC International Partner Conference)에는 87개국 700명의 딜러가 참석해 국제 판매 네트워크를 강화했다. 오토 차이나(Auto China)에서 GAC는 2030 전략 계획을 공개하고 120개국 진출과 2000개 이상의 해외 접점 구축을 목표로 제시했다. 회사는 GAC, 아이온(AION), 하이프텍(HYPTEC) 브랜드 전반에 걸친 전체 파워트레인 제품 매트릭스를 기반으로 연간 해외 판매 100만 대를 목표로 하고 있다.

GAC는 제품 수출에서 깊이 있는 글로벌 생태계 통합으로 전환하며 해외 판매 100만 대라는 이정표를 향한 여정을 빠르게 가속하고 있다.

GAC 소개:

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SOURCE GAC