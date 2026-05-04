Jumlah eksport luar negara GAC mencapai paras baharu, melonjak 133.9% tahun ke tahun dari Januari hingga April ketika pengembangan global memasuki fasa pantas

GUANGZHOU, China, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Berasaskan momentum jualan luar negara yang kukuh dengan pertumbuhan 86% tahun ke tahun pada S1, GAC terus mempercepat pengembangan globalnya. Dari Januari hingga April, syarikat mengeksport 70,474 kenderaan, meningkat 133.9% tahun ke tahun. Dipandu oleh strategi "One GAC 2.0", GAC kini bergerak ke arah sasaran tahunan 250,000 unit eksport, dengan sasaran tambahan mencecah 300,000 unit.

Sebagai model utama strategik global GAC, AION UT terus mencatat prestasi cemerlang. Dalam segmen hacbek elektrik sepenuhnya, model ini menduduki tempat pertama di Hong Kong SAR, Colombia, Uruguay dan Singapura; tempat kedua di Indonesia; serta tempat ketiga di Thailand dan Mexico. Di Australia, AION UT memperoleh lebih 600 tempahan dalam bulan pertama prajualannya.

Pertumbuhan Kukuh Serantau dan Penembusan di Pasaran Penanda Aras

Di rantau Asia Pasifik, GAC memperoleh 6,287 tempahan di Bangkok International Motor Show. Jualan bulanan di Hong Kong SAR, Malaysia dan Indonesia melonjak masing-masing sebanyak 503%, 900% dan 338%, manakala AION UT dilancarkan secara rasmi di Australia. Di Eropah, model ini membuat penampilan sulung di Milan dan memulakan pengeluaran setempat bersama Magna di Austria, menandakan langkah penting bagi komitmen "Di Eropah, Untuk Eropah" GAC. Di Israel, AION memasuki kelompok 10 teratas jualan EV hanya enam bulan selepas pelancaran. Di benua Amerika, jualan di Uruguay dan Colombia melonjak masing-masing sebanyak 775% dan 1,007%. Pada masa yang sama, GAC terus memperluas kehadiran pemasaran sukan dengan menaja kelab bola sepak terkemuka seperti Flamengo di Brazil dan Oriente Petrolero di Bolivia.

Peningkatan Strategi Global dan Pengembangan Ekosistem yang Dipercepat

Di Pameran Canton ke-139, GAC memperoleh surat hasrat untuk lebih 900 kenderaan (nilai eksport sekitar $10 juta), membuktikan kekuatan model "Teknologi + Ekosistem". Persidangan Rakan Kongsi Antarabangsa GAC 2026 menghimpunkan 700 pengedar dari 87 negara, sekali gus mengukuhkan rangkaian jualan global. Di Auto China, GAC memperkenalkan Pelan Strategik 2030, dengan sasaran memasuki 120 negara dan mewujudkan lebih 2,000 titik sentuh luar negara. Dengan memanfaatkan matriks produk penuh merangkumi semua rangkaian kuasa di bawah jenama GAC, AION dan HYPTEC, syarikat menyasarkan jualan luar negara tahunan sebanyak satu juta unit.

Dengan peralihan daripada eksport produk kepada integrasi ekosistem global yang mendalam, GAC sedang mempercepat perjalanan ke arah pencapaian satu juta unit di peringkat antarabangsa.

SOURCE GAC