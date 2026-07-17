GAC, 3000만 번째 차량 생산 기념하며 글로벌 고객과 역사적 순간 공유

광저우, 중국 2026년 7월 17일 /PRNewswire/ -- 3000만 고객의 신뢰, 품질이 이끄는 힘(Trusted by 30 Million, Powered by Quality). GAC 그룹(GAC Group)이 7월 16일 GAC 생산공장에서 '3000만 고객 감사 행사(30 Million Customers Appreciation Event)'를 개최했다. 행사에는 광둥성, 광저우시 및 판위구 관계자와 중국자동차공업협회(China Association of Automobile Manufacturers)의 푸빙펑(Fu Bingfeng) 상무부회장 겸 사무총장, GAC의 펑싱야(Feng Xingya) 회장, 샤셴칭(Xia Xianqing) 사장을 비롯한 경영진, 업계 파트너, 공급업체, 딜러, 국내외 고객 대표, 임직원 대표 및 언론 관계자들이 참석했다.

이번 행사 중에는 GAC의 해외 생산기지들도 실시간 영상으로 연결됐다. 태국 공장에서는 1만 번째 차량 생산을 기념했으며, 인도네시아 공장에서는 신모델이 생산라인에서 출고됐다. 오스트리아 그라츠에 위치한 공장에서는 AION UT의 양산이 공식적으로 시작됐다. 행사의 하이라이트는 해외에서 GN8이라는 이름으로 판매되는 우핸들 GAC M8 PHEV가 GAC의 3000만 번째 차량으로 무대에 등장한 순간이었다. 펑싱야 회장은 세계적으로 유명한 액션 스타이자 태국에서 국민적 인지도를 지닌 태국 고객 토니 자(Tony Jaa)에게 차량 열쇠를 전달했다. 이 순간은 단순한 숫자를 넘어 GAC와 전 세계 고객이 쌓아온 상호 신뢰와 동행의 여정을 상징했다.

GAC는 3000만 번째 차량 출고로 지난 29년간 걸어온 여정에서 중요한 이정표를 세웠다. 이 숫자에는 수천만 고객의 신뢰와 품질 및 안전에 대한 GAC의 확고한 의지, 전동화와 지능형 기술을 향한 지속적인 노력, 그리고 규모 중심에서 가치 중심으로 전환하고 있는 중국 자동차 산업의 변화가 담겨 있다.

GAC는 오랫동안 중국 자동차 산업의 세계화를 선도해 왔으며, 2013년부터 해외 시장을 적극적으로 확대해 왔다. 2026년 상반기에만 12만 대 이상의 차량을 수출해 전년 동기 대비 132% 증가했다. 현재 GAC의 글로벌 사업망은 5개 대륙 110개 국가 및 지역에 걸쳐 있으며, 746곳 이상의 판매 및 서비스 거점과 7개의 해외 생산공장, 9개의 부품 창고를 운영하고 있다. 누적 수출량은 54만 대를 돌파했으며, GAC의 글로벌 브랜드 영향력도 계속 확대되고 있다.

GAC는 전 세계 3000만 고객에게 감사의 뜻을 전하기 위해 '3000만 번째 차량 생산•새로운 감사의 계절(30 Millionth Vehicle Roll-off • Renewed Gratitude Season)' 캠페인을 공식적으로 시작했으며, 전 세계 모든 지역에서 다양한 우대 혜택을 순차적으로 제공할 예정이다.

https://www.gacgroup.com/en를 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE GAC