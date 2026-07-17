-GAC celebra la salida de su vehículo número 30 millones y comparte este hito con usuarios de todo el mundo

GUANGZHOU, China, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Gracias a la confianza de 30 millones de clientes, impulsados por la calidad. El 16 de julio, GAC Group celebró el evento de agradecimiento a sus 30 millones de clientes en su planta de fabricación. El evento recibió la asistencia de líderes de la provincia de Guangdong, el municipio de Guangzhou y el distrito de Panyu; Fu Bingfeng, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles; Feng Xingya, presidente de GAC Group; Xia Xianqing, presidente de GAC Group; junto con otros miembros del equipo directivo, socios de la industria, proveedores, distribuidores, representantes de clientes nacionales e internacionales, representantes de los empleados y representantes de los medios de comunicación.

Durante la ceremonia, las plantas de fabricación de GAC en el extranjero se conectaron mediante videoconferencia en directo. Su planta de Tailandia llevó a cabo la celebración de la salida de la línea de producción de su vehículo número 10.000, también salió de la línea de producción de la planta de Indonesia un nuevo modelo, y la planta austriaca de Graz inició oficialmente la producción en masa del AION UT. El momento culminante llegó cuando el GAC M8 PHEV con volante a la derecha, vendido en el extranjero como GN8, subió al escenario como el vehículo número 30 millones. Feng Xingya entregó las llaves al cliente tailandés Tony Jaa, una estrella de acción de renombre mundial y muy conocida en Tailandia. Este momento no solo representó una cifra, sino también la confianza mutua y el camino compartido entre GAC y sus usuarios globales.

La entrega número 30 millones supone un destacado hito en los 29 años de trayectoria de GAC. Detrás de esta cifra se encuentra la confianza de decenas de millones de clientes, el compromiso de GAC con la calidad y la seguridad, su impulso hacia la electrificación y la tecnología inteligente, y un reflejo del cambio de la industria automotriz de China, que pasa de la producción en masa a la producción en valor.

GAC ha sido durante mucho tiempo pionera en la globalización del sector automotriz de China, expandiéndose internacionalmente desde el año 2013. Solo en el primer semestre de 2026, GAC exportó más de 120.000 vehículos, un 132% más que el año anterior. Hasta la fecha, la presencia global de GAC abarca 110 países y regiones en cinco continentes, con una red de más de 746 puntos de venta y servicio, 7 plantas de fabricación en el extranjero y 9 almacenes de repuestos. Las exportaciones acumuladas han superado las 540.000 unidades, y la influencia global de la marca GAC continúa en aumento.

Para expresar su gratitud a 30 millones de clientes en todo el mundo, GAC ha lanzado oficialmente la campaña "30 Millionst Vehicle Roll-off • Renewed Gratitude Season", con ofertas preferenciales que se implementarán en todas las regiones del mundo.

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