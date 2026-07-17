GAC Raikan Pengeluaran Kenderaan Ke-30 Juta, Berkongsi Detik Bersejarah Bersama Pengguna Global

GUANGZHOU, China, 17 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Dipercayai oleh 30 Juta Pengguna, Dipacu oleh Kualiti. Pada 16 Julai, GAC Group menganjurkan Majlis Penghargaan 30 Juta Pelanggan di kilang pembuatannya. Majlis tersebut dihadiri oleh pemimpin dari Wilayah Guangdong, Perbandaran Guangzhou dan Daerah Panyu; Fu Bingfeng, Naib Presiden Eksekutif dan Setiausaha Agung China Association of Automobile Manufacturers; Feng Xingya, Pengerusi GAC Group; Xia Xianqing, Presiden GAC Group; bersama anggota lain pasukan kepimpinan, rakan industri, pembekal, pengedar, wakil pelanggan dari dalam dan luar negara, wakil pekerja serta wakil media.

Semasa majlis itu, pangkalan pembuatan luar negara GAC dihubungkan secara langsung menerusi siaran video. Kilang GAC di Thailand meraikan pengeluaran kenderaan ke-10,000, sebuah model baharu dilancarkan dari barisan pengeluaran di kilang Indonesia, manakala kilang GAC di Graz, Austria, secara rasmi memulakan pengeluaran besar-besaran AION UT. Kemuncak acara tersebut ialah kemunculan GAC M8 PHEV versi pemanduan sebelah kanan — yang dipasarkan di luar negara sebagai GN8 — sebagai kenderaan ke-30 juta yang dikeluarkan oleh GAC. Feng Xingya menyerahkan kunci kenderaan itu kepada pelanggan dari Thailand, Tony Jaa, bintang filem aksi terkenal dunia dan nama yang tidak asing lagi di Thailand. Detik ini bukan sekadar melambangkan satu angka pencapaian, malah menggambarkan kepercayaan bersama dan perjalanan yang dikongsi antara GAC dengan para pengguna globalnya.

Penyerahan kenderaan ke-30 juta ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan GAC sepanjang 29 tahun. Di sebalik angka tersebut tersimpan kepercayaan puluhan juta pelanggan, komitmen GAC terhadap kualiti dan keselamatan, usaha berterusan syarikat dalam memperkasa elektrifikasi dan teknologi pintar, selain mencerminkan transformasi industri automotif China daripada pertumbuhan berasaskan skala kepada nilai.

GAC telah lama menjadi perintis dalam pengantarabangsaan industri automotif China sejak mula berkembang ke pasaran luar negara pada 2013. Pada separuh pertama 2026 sahaja, GAC mengeksport lebih 120,000 kenderaan, meningkat 132% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sehingga kini, jejak global GAC meliputi 110 negara dan wilayah di lima benua, dengan rangkaian melebihi 746 pusat jualan dan perkhidmatan, 7 kilang pembuatan luar negara serta 9 gudang alat ganti. Jumlah eksport terkumpul syarikat telah melepasi 540,000 unit, manakala pengaruh jenama GAC di peringkat global terus meningkat.

Sebagai tanda penghargaan kepada 30 juta pelanggan di seluruh dunia, GAC secara rasmi melancarkan kempen "30 Millionth Vehicle Roll-off • Renewed Gratitude Season", dengan pelbagai tawaran istimewa akan diperkenalkan secara berperingkat di semua pasaran di seluruh dunia.

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